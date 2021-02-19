Добро пожаловать на фрик-шоу, или Почему умирает профессиональный бокс

Уже завтра, 20 февраля, в «Вегас-Сити Холл» (Красногоровка) пройдёт большое боксёрское шоу. В его главном поединке выступит бывший чемпион мира, обладатель титула WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов. Его соперником станет экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Айзек Чилемба. Казалось бы, это уже достаточно крутое событие, чтобы обратить на него внимание и приобрести билет в первые ряды. Кроме этого, в карде шоу состоится ещё 9 поединков с участием достаточно крепких отечественных и зарубежных спортсменов. Но, как ни парадоксально, по задумке организаторов далеко не эти бои должны обеспечить успех шоу.

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Внимание общественности прежде всего приковано к трём поединкам, в которых выступят люди далёкие от профессионального бокса. Стронгмен Михаил Кокляев подерётся с блогером и бойцом ММА Артёмом Тарасовым, скандальный Вячеслав Дацик, известный своим криминальным прошлым, встретится с Тайсоном Дижоном из Камеруна, а самбист Максим Новосёлов, который также знаком с местами не столь отдалёнными, померится силами с пауэрлифтером Денисом Вильдановым, который является гордым обладателем звания самого большого бицепса России. Мне, как человеку отдавшему боксу не один год, особенно неприятно осознавать, что такие псевдопоединки на сегодняшний день в любом случае затмят противостояние высококлассных бойцов уровня Чудинова и Чилембы, не говоря уже о других встречах.



Почему так происходит? На это есть несколько причин. Если говорить коротко, без каких-либо эффективных реформ профессиональный бокс в его нынешнем формате окончательно зачахнет. За последние десятилетия различные организации «наплодили» уже столько поясов, что это порой превращает чемпионов в посмешище – чемпион в отпуске, временный чемпион, регулярный чемпион, супер-чемпион, франчайз-чемпион. Не слишком ли много всех? Добавьте к этому, что эти процессы происходят почти во всех четырёх основных организациях. В результате в 17 весовых категориях мы имеем более 70 чемпионов. Кроме того, в мире ещё и сотни региональных титулов. Вряд ли даже полностью погруженный в тему человек, сможет с ходу назвать их всех. Очевидно, такая огромная цифра обесценивает сам чемпионский статус и превращает все титульные поединки во что-то обыденное. Потому и поединком Чудинова с Чилембой столичную публику не удивить. Для зрителя, который вспоминает о боксе раз в неделю или две и не роется в многочисленных рейтингах и новостных порталах, это будет ещё одна встреча за «непонятный титул».



Следствием всех этих процессов и стал тот кризис, в который бокс продолжает погружаться словно в пучину. На фоне этого стал теряться и зрительский интерес, аудитория постепенно стала переключать внимание на мир смешанных единоборств, где всё более-менее структурировано. Вероятно, именно из-за этого и зародилась идея не просто проводить фрик-бои, а ставить их в один кард с поединками реальных профессионалов. По сути, это поможет продать то количество билетов, которое никогда бы не приобрели в отдельности на поединок того же Чудинова, при всём к нему уважении.

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Отсюда возникает ещё один вопрос – чем же так популярны фрик-поединки? По сути, российский зритель уже видел на профессионально ринге и Кокляева, и Дацика, и Новосёлова. Зрелище всегда получалось довольно унылое. Как правило, неподготовленные тяжеловесы выматываются за одну минуту (или даже падают), а оставшееся время с трудом передвигают свой вес по периметру ринга. И тем не менее такие схватки смотрят больше. Почему? Ответ, наверное, прост. Такие шоу рассчитаны на широкий круг и на хайп. На подобные вечера бокса реагируют и тусовщики, которые далеки от бокса, и, как принято говорить, «светские львицы», и даже актрисы из фильмов для взрослых. Во всяком случае, Тарасов уже получил обещание от некой Лолы Тэйлор получить «урок разминки» в случае победы над Кокляевым. В общем-то, на таких ивентах поймать хайп пытаются все мало-мальски публичные личности, за счёт этого потенциальная аудитория разрастается как снежный ком, в результате ко дню «Д» интерес к поединкам настолько высок, что шоу с лихвой себя окупают. И да, если бы не окупали, то вряд ли бы их проводили с завидной регулярностью.



Говоря откровенно, я всегда считал, что публикация результатов с таких вечеров «профессионального бокса» — удар по репутации любого уважающего себя спортивного ресурса. Но реалии современного спорта мастеров кожаной перчатки таковы, что писать о подобных событиях приходится всё чаще. Вероятно, эта тенденция сохранится и дальше, по крайней мере до тех пор, пока мировой бокс не придёт к масштабным реформам.



Возможно, профи следует пойти по пути UFC и создать автономную организацию с одним чемпионским поясом. В таком случае нынешние чемпионы разных версий не смогут постоянно бегать друг от друга, а зритель будет получать бои топ-уровня регулярно, а не один-два раза в год. Но пока о таком решении мало кто задумывается, так что добро пожаловать в мир фрик-шоу. Скоро их станет ещё больше.