«В США русские не нужны, если нет денег». Чудинов о том, как работает бокс за океаном

20 февраля в «Вегас Сити Холл» (Красногорск, Московская область) пройдёт большое боксёрское шоу, в ходе которого выступят Михаил Кокляев, Вячеслав Дацик, Артём Тарасов и другие популярные личности достаточно далёкие от бокса. Но гурманам спорта также будет на что посмотреть. В первую очередь, речь о поединке обладателя титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдора Чудинова с экс-претендентом на титул в полутяжёлом весе Айзеком Чилембой. В преддверии схватки мы поговорили с Ночным Волком о том, почему он занялся боксом, о выступлениях в США, а также о перспективах встречи с Саулем Альваресом.

Боксом посоветовала заняться мама

— Почему именно бокс? Когда к тебе пришли первые успехи? Когда ты понял, что это будет делом твоей жизни?

— В школе так бывает, что кроме учёбы чем-то ещё хочется заниматься. Не знал, чем заняться. Мне нравилось с техникой работать. Думал о том, чтобы в инженерный кружок пойти, чтобы что-то с электроникой было связано. Потому у мамы спросил, а она говорит: «Ну Митька же на бокс ходит, и ты попробуй, может понравится». Я пошёл, мне понравилось. Начал ходить. Вернее, пару недель походил, потом бросил. Потом снова пару месяцев походил, затем немного отдохнул снова, а после уже вернулся и не пропускал ни одной тренировки. Конечно, отдыхал между боями, но целенаправленно никогда не пропускал тренировку. Школу прогуливал, каюсь. А вот тренировки ни разу. Вот так и попал в бокс. Начал боксировать понравилось.



— У тебя, наверное, как у любого молодого боксёра тогда была мечта попасть на Олимпиаду, какие-то крупные турниры?

— Нет, если честно, мне просто нравилось заниматься боксом, сам процесс. Тренировки, бои. Я не думал о регалиях, мне просто хотелось быть сильнее. Я никогда не думал, что стану чемпионом мира.



— Хотелось спросить, почему не сложилось с Олимпиадой? У тебя были большие перспективы.

— Нет, это больше у брата были шансы по любителям со сборной России. Он большие результаты показывал. На чемпионате России он проиграл Матвею Коробову. Он проигрывал в финале чемпионата России, два раза. После этого мы уже решили переехать в США. У меня же карьера в любителях немного застопорилась, пришлось искать другие пути, чтобы не быть на вторых ролях. У нас же как в России раньше было? Это сейчас Федерация бокса поддерживает ребят. А раньше было так, что ты или первый, или никто. Потому пришлось уехать в США.

После переезда в США заклеймили предателями

— Вот кстати о карьере в США и хотелось поговорить. Расскажи об этом периоде, ты ведь там перешёл в профи?

Я каждый раз оправдываюсь, потому что нас заклеймили предателями. Хоккеисты уезжают – это нормально, футболисты уезжают – это тоже нормально. А мы уехали и сразу разговоры о том, что сборную подвели, что Россию предали. Подняли такой скандал, будто бы миллионы своровали, так и не понял почему.



— И как у тебя складывалось в США?

— Ну как? Собрались и поехали. Получилось так, что там интересовались старшим братом. То есть для него был уже и контракт готов и всё остальное. А меня брат взял за компанию. Мир посмотреть, ну и ему чтобы не скучно было. Мне терять было нечего. Поехали туда. У брата с контрактом оставались уже формальности. Я же поехал просто посмотреть, подумал, вдруг что-то и получится. Нас встретили, начались тренировки. Я себя хорошо показал на спаррингах. Тогда мне предложили бой. Я первый поединок выиграл за 33 секунды. Тогда мне хороший контракт. Вот так и получилось. На этом этапе полностью подвязался с боксом.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

До поездки в США я задумывался о том, чтобы бросить спорт. Денег не было, брат как-то зарабатывал, но у него уже семья была. А я не хотел быть обузой. Потому думал устроиться куда-то на работу. Но перед этим подумал, что хоть мир посмотрю. Вот и посмотрел (смеётся). Удачно съездил. Дали контракт на хорошие деньги. За бои деньги, плюс мне не надо было платить за жильё. Но так продержалось всего год. Потом начались проблемы. Там свои нюансы. В США, чтобы развивать спортсмена, нужен спонсор, который будет платить не только тебе, но и сопернику. В смысле оплачивать его гонорар за бой, а не делать подставные поединки. То есть если ты хочешь, чтобы твоего парня видели, приходится платить и своему боксёру, и сопернику, чтобы продвигать своего клиента, чтобы люди видели его. Вначале приходится вкладываться.



Но наш спонсор то ли обанкротился, то ли ещё что-то случилось, но начались проблемы с финансами. А в США своих проблем полно. Там и голодных мексиканцев куча и американцев. Там русские никому не нужны, если у них денег нет. Потому пришлось собраться и уехать обратно в Россию. Хорошо там стартанули, выиграл 4 боя, при этом три нокаутом. Из-за того, что мы с братом всех выигрывали, соперники быстро узнали о нас и требовали много денег. То ли мы стали невыгодны спонсорам, то ли у них начались проблемы, непонятно.

— Есть мысли в будущем попробовать вернуться в США?

— Сейчас просто политика такая, что Федерация бокса России занимается развитием популярности российского бокса в мире. Не бокса в России, а российского бокса в мире. Люди, живущие в США, они иногда смотрят европейские бои, а российские, какими бы крутыми они ни были, не смотрят. В Европе такая же ситуация. И Федерация хочет сделать так, чтобы был интерес смотреть бои, которые проводятся в России. Соответственно бои нужны здесь. В то же время, если поединки будут проводиться в США, надо ехать туда хотя бы за месяц туда, чтобы пройти акклиматизацию и тренировочный лагерь. Ради титульного боя, конечно бы поехал, с удовольствием.

О поединке с Чилембой

— Возвращаясь в наши дни, сейчас тебя ждёт поединок с Айзеком Чилембой. Как прошла подготовка к бою, как сейчас дела с весом и как настрой на поединок?

— Подготовка прошла отлично, чувствую себя хорошо. Вес уже сделал, рановато немного. Настроение как всегда перед боем. Спокойное, всё нормально. Чему быть, того не миновать. Переживание и волнение есть, чтобы где-то не расслабиться. Но страха или паники вроде того «что же я буду делать», такого нет. Такое ещё в детстве прошло.



— Чилемба достаточно опытный боксер. Большую часть боев он провел в полутяжелом весе. При этом досрочно он проиграл только Гвоздику. Он устоял с Биволом, и Ковалёвым, который тогда был на пике карьеры. Можешь ли ты назвать его самым сложным соперником в карьере. Или тот же Гроувз или Штурм были для тебя более серьёзным вызовом?

— К Чилембе отношусь как к самому сложному этапу. Потому что, как можно думать о следующем этапе, если ты не можешь пройти этот. Сравнивать не могу, сравнить смогу только после боя. В прогнозах я не силён.



— Вообще, учитывая стойкость Чилембы, учитывая то, как он амортизирует удары, ты понимаешь, что нужно настраиваться на полную дистанцию, или всё-таки рассчитываешь на нокаут?

— Всегда рассчитываю на полную дистанцию. Если будет возможность выиграть раньше, буду ей пользоваться. Но без лишних рисков. Он может специально провоцировать меня, чтобы я устал, сам себя измотал, и он на этом фоне будет выглядеть лучше. Так что в голове только полная дистанция.



— Есть понимание того, с кем бы хотелось встретиться после Чилембы?

— Да нет. На самом деле, меня уже два года готовят к тому, чтобы встретиться с Альваресом. Я понимаю, что для этого нужно проводить бои заграницей. Нужно стать ему интересным. Проводя бои в России мне этого не добиться.

Саулю Альваресу подбирают тех, кто не готов

— Как ты сейчас вообще оцениваешь ситуацию в своей весовой категории. Ты не считаешь, что Йылдырым, который проиграл последний бой и не выступал почти два года, не должен был получить титульный бой с Альваресом?

— В этом вся ситуация. Перед боем Канело со Смитом мой со-промоутер Владимир Хрюнов звонил мне и говорил, что почти договорился с Саулем Альваресом. Он сказал, что уже вот-вот, что команда Альвареса дала согласие и вопрос остаётся с DAZN. А в DAZN сказали, что Чудинова никто не знает, мы на нём денег не поднимем, и дали Канело Смита. Это то, о чём я говорю. В Европе и в США люди бои из России не смотрят. Вот в чём проблема.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— То есть к Альваресу сейчас можно пробиться только в качестве обязательного претендента?

— Да. И только если проводить бои заграницей. Мне нравится проводить бои в России. Но пока таких масштабных боёв, именно чемпионских и интересных всему миру, можно вспомнить немного. Это Гассиев – Дортикос в Сочи и Гассиев – Усик в Москве. Вот два таких боя мирового уровня. Но Мурат уже был тогда звездой.



— Какое у тебя в целом отношение к Канело. Согласен, что он часто избегает соперников, точнее подбирает удобных для себя оппонентов?

— Я как боец его понимаю. Я не знаю его как человека, но как боец его понимаю. У него есть начальство. Он же не сам всё решает. У него есть команда людей, которые ему советуют или могут жёстко сказать, что он будет биться с тем, а не с этим. У него есть тренер. Думаю, ему приходится идти на такие условия. Но как бойца я его сильно уважаю. Очень хотелось бы с ним подраться. Посмотреть, что и как. Но опять же, там огромные деньги. Там есть боссы, которым интересны сборы, а не чувства боксёров, которые хотят выяснить, кто сильнее. Думаю, Альварес человек не глупый. И ему после ухода от де ла Хойи неохота ссорится с ещё одним промоутером.



Проблема в том, что вокруг Канело крутятся больше деньги и там работают другие схемы. Возьмите того же Ковалёва. Почему Сергей так проиграл? Он же не был готов. Ему предложили драться в самое невыгодное время, чуть ли не за три недели предложили схватку. Альваресу подбирают специально тех, кто не готов. Делают предложение, но человек не откажется боксировать за несколько миллионов. Поэтому так и получается. Конечно, с Саулем устроить апсет будет тяжело, только если он в конец расслабится. Он продолжает пахать, он прибавил в защите с момента поражения от Мейвезера. К нему отношусь с уважением, хотел бы побоксировать. Не знаю, выиграл бы или нет, но попробовать бы себя хотелось.



— А как ты оцениваешь других чемпионов в своей категории? Сондерса и Планта?

— Если честно, когда у меня подготовка, думаю только о сопернике, с которым мне предстоит драться. Ну а по поводу дискуссий о соперниках в моей категории, даже не всех знаю. Ну вот Смита знаю, Канело все знают. А Сондерса и Планта, скажу честно, даже не видел их бои.



— Мне кажется, что, наверное, ты не особо следишь и за рейтингами, организаций очень много. Но я вот заметил такую странность, что тебя нет даже в топ-15 версии IBF. Есть мысль пробиться к титульным боям по другим версиям? Ты идёшь по линии WBA, может стоит попробовать другие варианты?

— У них у всех свои рейтинги. Я по IBF никогда не боксировал, соответственно меня и нет в их рейтингах. Я пару раз боксировал по WBC, по WBO. С WBC я подписал антидопинговую программу чистый бокс, когда проверяющие органы могут прийти к тебе в любой точке мира и в любое время суток и взять у тебя пробу. К IBF я пока не имею никакого отношения.

О боксёрах в ММА, брате и переходе в другой дивизион

— Давай немного отвлечёмся от узких тем. Сейчас бытует мнение, что популярность бокса резко падает, а ММА, и в частности UFC переманивает к себе аудиторию. Согласен с этим?

— Да нет. Куда она падает? Наоборот. ММА тоже развивается семимильными шагами. ММА растёт быстрее, но бокс впереди. Да, бокс развивается медленнее, согласен, но популярность его не падает. UFC – молодая организация, а бокс – бессмертная классика, уже веками. ММА раньше была уличной дракой, и она получила свои правила совсем недавно.



— Как ты относишься к тому, что боксёры себя пробуют в ММА?

— Обычно, профиль меняют те, у кого не получилось в боксе. Представьте, что сейчас Канело скажет, что всех победил и пришла пора пробовать себя в UFC. Ну пусть пробуют себя в другом деле, может там получиться. Ребята переходят в UFC, но они не умеют бороться и надеются на один удар. Те ударники, которые переходят в UFC, не должны рассчитывать только на один удар. Им нужно учиться уходить от тейкдаунов, осваивать джиу-джитсу. Это другой вид спорта, а они пытаются поймать на один удар. Это неуважение, на мой взгляд.



— Как дела у брата? В последнее время его настигла полоса неудач, восстановился ли он?

— Потихоньку восстанавливается, занимается тренерской деятельностью. Намечался какой-то бой, но сорвался. Не то, что сорвался, там тренер запретил, чтобы здоровье поберечь. Я во Владикавказе, а он в Серпухове. Мы созваниваемся, потихоньку он проходит эту полосу неудач. Он как-то резко в один момент сдал, было немного непонятно, почему так случилось.

Мы оба были в «Патриоте». Он в один момент отовсюду ушёл, уволился. Может быть у него случился какой-то душевный кризис. Я так и не понял.



— Ты связываешь своё будущее со вторым средним весом? Или хотелось бы биться в среднем, или быть может даже в полутяжёлом весе?

— У меня вес пока не растёт. Мне в 76 очень комфортно. Выше подниматься не буду. Там ребята гоняют вес со 100, с 90 кг. Кроме того, второй средний вес очень популярный. Не вижу смысла подниматься.



— Ну единственный интересный момент, что в полутяжёлом весе будет проще договориться о титульном поединке. Там почти все чемпионы из России. Бивол обладает поясом WBA, Бетербиев чемпион по версиям WBC и IBF.

— Ну да, там такая монополия. Пусть они там между собой разбираются, а я побуду здесь (смеётся).