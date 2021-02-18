Качок дерётся с блогером, который на 60 кг легче. Кокляев осознанно идёт на позор?

20 февраля в Москву возвращается большой профессиональный бокс. Правда, оба этих прилагательных можно использовать с большой натяжкой. Если к главному поединку вечера, в котором встретятся обладатель титула WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и бывший претендент на пояс в полутяжёлом весе Айзек Чилемба, вопросов нет, то к львиной доле основного карда шоу у настоящих гурманов спорта есть претензии.

«В США русские не нужны, если нет денег». Чудинов о том, как работает бокс за океаном Ещё поговорили с Ночным Волком о предстоящем поединке и планах подраться с Саулем Альваресом.

Здесь свои поединки проведут такие скандально известные бойцы, как Вячеслав Дацик и Максим Новосёлов, известные в первую очередь не славными победами в спорте, а криминальным прошлым и отсидкой в местах лишения свободы. В общем, уже только из-за них турнир можно было бы назвать фрик-шоу. Но ещё больше неспортивного хайпа придают турниру стронгмен Михаил Кокляев и известный блогер Артём Тарасов.

Если последний имеет непосредственное отношение к единоборствам, является мастером спорта по боевому самбо и может похвастать несколькими боями в ММА на профессиональном уровне, то вот с Кокляевым всё совершенно иначе.

Для многих имя Михаила Кокляева не пустой звук. Уроженец Нижнего Тагила многие годы являлся воплощением не только физической мощи русского человека, но и отражением души всего народа. Кокляев за годы тренировок и выступлений переживал множество взлётов и падений. На заре карьеры, ещё в лихие 90-е, когда Михаил не помышлял о славе, он испытывал проблемы с тяжёлыми наркотиками, принимая опасные вещества на фоне огромных физических нагрузок. Невзирая на всё это, ему удалось выбраться из той трясины. Более того, с переходом в силовой экстрим, который состоялся в 2005 году, Кокляев стал приобретать всемирную славу в определённых кругах.

Емельяненко и Кокляев открыли портал: теперь подобные фрик-шоу будут чаще Дацик, Смоляков, Новосёлов и даже Руки-Базуки — у Михаила и Александра ещё полно соперников для будущих боёв в России.

Практически каждый международный турнир с его участием если и не завершался триумфом Михаила, то по крайней мере попаданием в призы. В 2009 году он занял второе место на престижном турнире «Арнольд-Классик». В 2011 году повторить это достижение не удалось, зато получилось восхитить самого Арнольда Шварценеггера, который настолько восторгался Кокляевым, что писал об этом даже тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву.

В общем, стронгмен купался в лучах славы и заслуженно был любимцем публики. Причем любовь он эту заслужил не только успехами на профессиональной стезе, но и простотой своей души.

Но со временем Кокляев стал выступать реже, а в недавних интервью и вовсе признавался, что «тяга к железу» у него пропала. Однако, судя по всему, любовь к спорту никуда не делась. Потому как в 41-летнем возрасте Михаил решил дебютировать в профессиональном боксе. И опять-таки, о профессионализме приходилось говорить лишь с большой натяжкой. Напряжённые тренировки с множеством реальных бойцов желаемых плодов не принесли. Звезда ММА Александр Емельяненко в ноябре 2019 года не оставил Кокляеву ни шанса, разбив того менее чем за две минуты.

На самом деле результат был понятен ещё до стартового гонга. Думается, осознавал это и сам Михаил, но очень скоро стал ясен и весь мотив стронгмена для того поединка. Кроме волны хайпа он получил неплохой гонорар и через несколько месяцев признался, что благодаря тому выступления смог приобрести недвижимость. При этом тогда же Кокляев отметил, что «финансовой подушечки» ему хватит до осени 2020 года.

Мейвезер заставил японца плакать, а Емельяненко отлупил качка. Лучше бы этих боёв не было Через два месяца YouTube-блогер подерётся с Беном Аскреном. Все смеются, но обязательно посмотрят и это.

И вот теперь, зимой 2021 года, Кокляева ждёт ещё один поединок в профессиональном боксе. Конечно, Тарасов не калибр Александра Емельяненко, как в плане габаритов, так и в плане технической оснащённости. Как раз-таки габариты в этот раз в пользу Кокляева, что и говорить, если он весит больше соперника почти в два раза – 134 кг против 70 кг у Тарасова.

Но вряд ли это станет определяющим фактором. Артём всё же является профессиональным бойцом с неплохим послужным списком, так что, похоже, Михаил сознательно идёт на очередную позорную схватку. Теперь Кокляев рискует записать в пассив поражение и от бойца лёгкого дивизиона. Ведь давние разговоры о том, кто кого побьёт в поединке качка и профессионального бойца уже не раз заканчивались поражениями первых, но это никогда не останавливало подобные споры до конца. Теперь теорему о том, что профессионал всегда побьёт самоучку-качка, будет доказывать Тарасов. Сожаление вызывает лишь тот факт, что скоро на имени Кокляева начнут ловить хайп все, кому не лень, ну а Михаил незаметно для себя из лютого спортсмена с великим прошлым превратится в машину для создания шоу и выкачки денег.