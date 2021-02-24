180-килограммовый гигант отпраздновал победу. Судья огорчил его и заставил драться дальше

23 февраля российский промоушен AMC Fight Nights провёл достаточно любопытный турнир в Сочи. В его предварительном карде прошло четыре поединка, которые носили формат стандартных противостояний. А вот в основном карде прошла матчевая встреча российских и бразильских спортсменов, включавшая пять поединков.



В одном из них в клетке появились тяжеловесы. Отечественную школу единоборств представлял небитый Юсуп Шуаев, который всего в смешанных единоборствах провёл 8 поединков, в семи из которых победил, а ещё один свёл к ничье. Его соперником был куда более известный боец. В Россию снова приехал уже поистине легендарный Зулузиньо. Впервые россияне о нём всерьёз заговорили в далёком 2005 году. Тогда он подрался с Фёдором Емельяненко на турнире PRIDE, запомнившись невероятными габаритами, а также те, что, невзирая на это, Последнему Императору он проиграл за 27 секунд.

С тех пор утекло много воды. Карьера Зулузиньо шла по нисходящей. В период с 2006 по 2018 год Малыш Зулу провёл 12 поединков, проиграв 8 из них. Камбэк случился в 2019 году, когда гигант выиграл три кряду поединка в малоизвестном сербском промоушене. Казалось, на такой ноте можно было бы и завершить карьеру. Но, вероятно, Зулузиньо только входил во вкус. В 2020 году он впервые за долгое время посетил Россию, приняв участие в шоу «Каменные лица». Там бразилец испытал силу удара своей пощёчины на Василии Камоцком, более известном по прозвищу Пельмень. Ну а теперь, в 2021 году, Зулузиньо решил порадовать российских болельщиков и выходом в клетку. С момента памятного поединка с Фёдором Емельяненко он ещё более прибавил в размерах. К схватке с Шуаевым он подошёл в весе 180 кг, в то время как его оппонент на взвешивании потянул на 115 кг.

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Конечно, это давало Юсупу преимущество в скорости и мобильности. Зулузиньо же, вышедший в клетку в спортивных штанах, мог рассчитывать только на свои тяжеленные колотушки. В целом именно на этих предматчевых раскладах и базировался весь ход схватки. Шуаев постоянно маневрировал, старался атаковать и сразу же уходить с траектории возможных ударов соперника. Зулузиньо же всё время буквально пешком передвигался по клетке, настойчиво преследуя Юсупа. Эта самая настойчивость едва не привела к успеху. За 40 секунд до окончания первого раунда он в первый раз неплохо попал по Шуаеву, в итоге тот в буквальном смысле убежал от Зулу, дабы тот не успел развить успех. А за несколько секунд до перерыва бразилец пробил мощнейший правый сбоку по застоявшемуся после атаки сопернику. Шуаев упал, гигант из Южной Америки бросился на добивание и навалился на Юсупа всей массой тела. В этот же момент прозвучала сирена и рефери пришлось встрять между бойцами, чтобы отправить их по углам.

Видео можно посмотреть на странице Fight Nights в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и AMC Fight Nights.

Зулузиньо же, не услышав сирены, подумал, что рефери останавливает бой и фиксирует его победу. Бразилец победно вскинул руки и принялся отмечать, но вскоре осознал, что неправильно истолковал происходящее. Выглядело всё это достаточно курьёзно.

Именно эти эпизоды стали самыми интересными в бою. В следующих раундах Шуаев уже не допускал оплошностей в обороне и набирал очки за счёт быстрых атак. Да, Юсуп делал не так уж и много, но Зулузиньо не делал даже этого. В итоге судьи насчитали победу россиянина решением большинства.



После объявления результата в клетку пробрался блогер и боец ММА Артём Тарасов. Казалось, легковесу, который ещё не до конца отошёл от боя с Кокляевым, стоило бы отсидеться дома, но Артём вместо этого решил вызвать на бой 42-летнего Зулузиньо. В какой-то момент могло показаться, что дойдёт до драки, но в итоге потенциальные соперники пока только пободались. Так что, похоже, ещё одно фрик-шоу не за горами.



Ну а сама матчевая встреча завершилась победой спортсменов из России со счётом 5:0. В главном бою вечера экс-чемпион Bellator Андрей Корешков уже в первом раунде остановил Адриана Родригеса.