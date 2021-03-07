Ян отправил Стерлинга в тяжелейший нокаут. За это у россиянина отобрали пояс

В Лас-Вегасе завершился один из самых крупных турниров UFC последних лет. По словам президента организации Даны Уайта, 259-й номерной можно признать одним из самых крупных за всю историю лиги. 9 из 15 поединков закончились досрочно. Два чемпиона (Ян Блахович и Аманда Нуньес) успешно защитили свои пояса. а российский боец Пётр Ян уверенно шёл к своей первой успешной защите. Но в концовке четвёртой четверти что-то пошло не так…

Перед боем Пётр и его оппонент Алджэмейн Стерлинг обменивались колкостями в социальных сетях. Россиянин даже опубликовал видео, в котором он обращался к темнокожему бомжу, называя его Алджа. Правда, вскоре этот ролик пропал со страницы Яна в «Инстаграме».

Сам же поединок начался слегка неожиданно. Мы привыкли к тому, что Ян начинает оказывать давление уже с первых секунд. Но цетр октагона занял Стерлинг и принялся планомерно обстреливать россиянина. В ход шли фронт-кики, джебы и попытки проводить осмысленные атаки. Ян присматривался к сопернику. давал ему вымахаться. Алджэмейн подчёркивал на пресс-конференции. что готов на равных с Петром работать в стойке. а уж в грэпплинге он на голову сильнее действующего чемпиона.

Но бой показал, что это иллюзии. Дав сопернику вдоволь вымахаться, Немилосердный несколько раз жёстко встретил американца, а затем… перевёл его в партер. Самое удивительное, что Пётр превосходил Стерлинга в том компоненте. который считался безусловно сильной стороной претендента. Справедливости ради, и сам Алджэмейн пытался пройти в ноги, перевести россиянина на канвас, но все попытки были тщетны.

Низкий центр тяжести и плотные удары кулаками очень быстро остудили пыл парня из Нью-Йорка. А амплитудный бросок головой в канвас окончательно расстроил Фанки-мастера. На кулаках получалось не особенно удачно, а тут ещё соперник и на его поляне принялся доминировать. С каждым новым раундом ситуация для американца становилась всё более печальной. План на бой рассыпался как карточный домик. И что-то изменить было крайне сложно. После трёх раундов по судейским запискам вёл россиянин.

Фото: ufc.com

Четвёртая пятиминутка ещё более укрепила в мысли о том, что Пётр сумеет спокойно довести дело до логичной победы. К исходу очередного отрезка Стерлинг начал демонстрировать очевидные признаки усталости. В одном из эпизодов он в очередной раз оказался на канвасе. Ян контролировал соперника, когда от секундантов прозвучала команда: бей! До сирены оставалось менее десяти секунд, нужно было забирать концовку.

Сложно представить, что в тот момент было в голове у Петра, но ударил он не кулаком, а коленом. И попал Алджэмейну прямо в лоб. Жёстко попал. Так попал, что у судьи в октагоне не было никаких сомнений в том, как будут развиваться события в дальнейшем. Когда доктор вынес вердикт о том, что Фанки-мастер не сможет продолжить бой, Петра просто дисквалифицировали. Нокаут американца был настолько глубоким, что самостоятельно подняться он не мог.

Запрещённый удар Петра Яна Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

«Честно говоря, я даже и не понял, что они мне сказали. Я был больше сфокусирован на его руках, когда он оторвал их от земли. На видео будет видно, как он поднял руки с земли, я не видел, что он сидит на коленке, я думал, что он на корточках. После падения Алджэмейна я не сразу понял, что это был запрещённый удар. Опять же, я видел, что руки его были не на канвасе. Я думал, что всё сделал правильно. Не углядел, что одно его колено касалось канваса», — рассказал россиянин на пресс-конференции.

А в октагоне было принято самое жёсткое из возможных решений. У Яна забрали пояс и отдали его Стерлингу. Алджэмейн даже заплакал от досады. Принимать пояс он не стал, а бросил его на канвас. После этого заверил, что готов дать Петру реванш. Оперативно отреагировал на это событие и Дана Уайт.

«Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем», — приводит слова президента лиги ТАСС.