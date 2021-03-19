«Купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством». У Хабиба и на пенсии забот хватает

Хабиб Нурмагомедов теперь уже официально завершил бойцовскую карьеру и освободил титул UFC в лёгком весе. У многих бойцов, которые прекращают выступать, часто спрашивают: «Ну, и что ты теперь будешь делать?». Но этот вопрос странно задавать Орлу – заняться ему явно есть чем. Разве что для уточнения, какой из своих интересов он поставит в приоритет. Возможно, скоро это станет ясно, а пока порассуждаем, чего Хабиб сможет добиться в новой жизни.
Футбол
О любви дагестанца к футболу хорошо известно всем его поклонникам. Хабиб любит как смотреть футбол, так и играть в него. Из российских клубов Орёл всегда выделял московский «Спартак». В начале 2021 года он побывал на одном из тренировочных сборов команды и даже поучаствовал в нём в качестве игрока. Однако главная футбольная страсть Хабиба – мадридский «Реал». Он говорил и о том, что мечтает когда-то выйти на поле в составе «сливочных».
А совсем недавно Нурмагомедов и вовсе заявил, что получил предложения от нескольких клубов. В частности, Орёл назвал эмиратский «Аль-Васл», «Фенербахче» и даже «Милан». Теперь у Хабиба ещё больший выбор. Нам осталось лишь дождаться, когда он его сделает, и мы сможем лицезреть непобеждённого чемпиона раздающим пасы и, быть может, даже забивающим голы.
Eagle FC
В конце 2020 года Хабиб приобрёл промоушен GFC, переименовал и реорганизовал его, и теперь Орёл – владелец лиги Eagle FC. По его словам, он намерен серьёзно улучшать промоушен во всех аспектах и сделать его ещё более прибыльным. Пока подписанию новых бойцов из других стран и активному расширению лиги мешают ограничения, связанные с пандемией, поэтому Нурмагомедов терпеливо ждёт их снятия.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Стоит отметить, что Хабиб внимательно относится к этой должности и достойно справляется со своими обязанностями. Например, после февральского турнира EFC 33 в Москве Орёл поинтересовался у журналистов, насколько им было комфортно работать, а потом допоздна развёрнуто отвечал на все их вопросы. И хоть тогда Нурмагомедов и сказал, что не планирует конкурировать с Даной Уайтом, потенциал у него для этого однозначно есть.
Тренер или менеджер
Одно из главных занятий Хабиба прямо сейчас – помощь в подготовке к поединкам своим младшим братьям и близким друзьям. Умар Нурмагомедов уже провёл свой первый бой в UFC, одержав досрочную победу. На очереди – брат Усман, который уже в начале апреля дебютирует в Bellator. И, конечно, Орёл всегда рядом с Исламом Махачевым, которого назвал своим преемником в лёгком весе и будущим чемпионом дивизиона. По сути, сейчас на Хабибе лежит задача заменить ребятам своего отца Абдулманапа, насколько это возможно.
Возможно, что тренерской деятельностью Нурмагомедов не ограничится. Прекрасно зная всю кухню профессиональных единоборств и будучи уже президентом промоушена, Хабиб запросто может стать и менеджером молодых бойцов собственной лиги. Нет сомнений в том, что Орёл сможет грамотно вести начинающих ребят по их пути в ММА. А если и возникнут сложности, брат Али Абдель-Азиз всегда подскажет.
Политика
В мае 2018 года Нурмагомедову по решению властей республики присвоили звание «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан». Этого он был удостоен за свои достижения в спорте и большой вклад в его развитие в Дагестане. Впоследствии многие даже называли Хабиба наиболее подходящим кандидатом на пост главы республики Дагестан.
Действительно, у себя на Родине боец обладает колоссальным авторитетом. Поэтому история с должностью главы республики вполне реальна. Орёл может пойти и дальше – у него отличный шанс стать министром спорта Российской Федерации или его заместителем. Впрочем, ничего не мешает Хабибу выбрать другое направление в политике и занять даже более значимое кресло.
Фото: РИА Новости
Правда, несмотря на солидные перспективы именно в политике, сам Хабиб пока в этом направлении не думает. «Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно, — заявил Орёл на одной из пресс-конференций…
Бизнес
А вот бизнес экс-чемпиона занимает гораздо больше.
«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию в ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться", — улыбается Нурмагомедов.
Как и многие звёзды спорта, Орёл запустил уже несколько совместных бизнес-проектов. Сейчас у него есть оператор мобильной связи, линейка протеиновых батончиков и фитнес-приложение для смартфонов. А буквально на днях Хабиб объявил о выпуске собственной коллекции часов совместно с брендом Jacob & Co.
Кроме того, у Нурмагомедова есть бизнес в сельском хозяйстве. После завершения карьеры он планировал уделять больше времени именно этой сфере. Орёл говорил, что, помимо фермерского хозяйства, он выращивает овощи в теплицах. Хабиб собирается постепенно расширить своё дело и организовать до 200-300 рабочих мест. Кто знает, быть может, именно это теперь будет получаться у чемпиона лучше всего.
Близкий друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов убеждён, что хабиб будет успешен, какой бы путь он не выбрал. «Я совсем не удивлён. Завершение карьеры Хабиба — обычное дело. У него появились другие дела и цели в этой жизни. Когда у человека прогрызается деловая мысль в голове — это всё, он тренироваться не будет. Даже если Хабибу дадут $ 100 млн, он не вернётся.
Поймите, у человека мысль опережает другую… Он ведь в любое время может обратиться к президенту или министру спорта, но он этого не делает. Видел, как он общался с отцом, даже Абдулманап прислушивался к деловым предложениям сына», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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