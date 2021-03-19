«Купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством». У Хабиба и на пенсии забот хватает

Хабиб Нурмагомедов теперь уже официально завершил бойцовскую карьеру и освободил титул UFC в лёгком весе. У многих бойцов, которые прекращают выступать, часто спрашивают: «Ну, и что ты теперь будешь делать?». Но этот вопрос странно задавать Орлу – заняться ему явно есть чем. Разве что для уточнения, какой из своих интересов он поставит в приоритет. Возможно, скоро это станет ясно, а пока порассуждаем, чего Хабиб сможет добиться в новой жизни.

Футбол

О любви дагестанца к футболу хорошо известно всем его поклонникам. Хабиб любит как смотреть футбол, так и играть в него. Из российских клубов Орёл всегда выделял московский «Спартак». В начале 2021 года он побывал на одном из тренировочных сборов команды и даже поучаствовал в нём в качестве игрока. Однако главная футбольная страсть Хабиба – мадридский «Реал». Он говорил и о том, что мечтает когда-то выйти на поле в составе «сливочных».

«Он 100% официально на пенсии». Президент UFC сообщил, что Хабиб не вернётся Нурмагомедов сравнил время карьеры бойца в лиге Даны Уайта с 8-летним сроком в тюрьме.

А совсем недавно Нурмагомедов и вовсе заявил, что получил предложения от нескольких клубов. В частности, Орёл назвал эмиратский «Аль-Васл», «Фенербахче» и даже «Милан». Теперь у Хабиба ещё больший выбор. Нам осталось лишь дождаться, когда он его сделает, и мы сможем лицезреть непобеждённого чемпиона раздающим пасы и, быть может, даже забивающим голы.

Eagle FC

В конце 2020 года Хабиб приобрёл промоушен GFC, переименовал и реорганизовал его, и теперь Орёл – владелец лиги Eagle FC. По его словам, он намерен серьёзно улучшать промоушен во всех аспектах и сделать его ещё более прибыльным. Пока подписанию новых бойцов из других стран и активному расширению лиги мешают ограничения, связанные с пандемией, поэтому Нурмагомедов терпеливо ждёт их снятия.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хабиб открыто дразнил «Барселону» после провала. А его призывали измениться Пока звёзды «ПСЖ» наперебой подписывали Хабибу свои футболки, «Барселона» отправила Нурмагомедову очень странное сообщение. Зачем?

Стоит отметить, что Хабиб внимательно относится к этой должности и достойно справляется со своими обязанностями. Например, после февральского турнира EFC 33 в Москве Орёл поинтересовался у журналистов, насколько им было комфортно работать, а потом допоздна развёрнуто отвечал на все их вопросы. И хоть тогда Нурмагомедов и сказал, что не планирует конкурировать с Даной Уайтом, потенциал у него для этого однозначно есть.

Тренер или менеджер

Одно из главных занятий Хабиба прямо сейчас – помощь в подготовке к поединкам своим младшим братьям и близким друзьям. Умар Нурмагомедов уже провёл свой первый бой в UFC, одержав досрочную победу. На очереди – брат Усман, который уже в начале апреля дебютирует в Bellator. И, конечно, Орёл всегда рядом с Исламом Махачевым, которого назвал своим преемником в лёгком весе и будущим чемпионом дивизиона. По сути, сейчас на Хабибе лежит задача заменить ребятам своего отца Абдулманапа, насколько это возможно.

«О, я могу заплыть». Хабиб тренируется каждый день, но в UFC возвращаться не намерен Нурмагомедов уже сделал прибыльной лигу Eagle FC. И говорит на равных с президентом UFC.

Возможно, что тренерской деятельностью Нурмагомедов не ограничится. Прекрасно зная всю кухню профессиональных единоборств и будучи уже президентом промоушена, Хабиб запросто может стать и менеджером молодых бойцов собственной лиги. Нет сомнений в том, что Орёл сможет грамотно вести начинающих ребят по их пути в ММА. А если и возникнут сложности, брат Али Абдель-Азиз всегда подскажет.

Политика

В мае 2018 года Нурмагомедову по решению властей республики присвоили звание «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан». Этого он был удостоен за свои достижения в спорте и большой вклад в его развитие в Дагестане. Впоследствии многие даже называли Хабиба наиболее подходящим кандидатом на пост главы республики Дагестан.

Действительно, у себя на Родине боец обладает колоссальным авторитетом. Поэтому история с должностью главы республики вполне реальна. Орёл может пойти и дальше – у него отличный шанс стать министром спорта Российской Федерации или его заместителем. Впрочем, ничего не мешает Хабибу выбрать другое направление в политике и занять даже более значимое кресло.

Фото: РИА Новости

Правда, несмотря на солидные перспективы именно в политике, сам Хабиб пока в этом направлении не думает. «Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно, — заявил Орёл на одной из пресс-конференций…

Бизнес

А вот бизнес экс-чемпиона занимает гораздо больше.

«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию в ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться", — улыбается Нурмагомедов.

Как и многие звёзды спорта, Орёл запустил уже несколько совместных бизнес-проектов. Сейчас у него есть оператор мобильной связи, линейка протеиновых батончиков и фитнес-приложение для смартфонов. А буквально на днях Хабиб объявил о выпуске собственной коллекции часов совместно с брендом Jacob & Co.

Махачев – настоящая машина! Подсказки Хабиба сделали его ещё лучше Ислам Махачев блистательно задушил улыбчивого американца, чем вызвал восторг Нурмагомедова.

Кроме того, у Нурмагомедова есть бизнес в сельском хозяйстве. После завершения карьеры он планировал уделять больше времени именно этой сфере. Орёл говорил, что, помимо фермерского хозяйства, он выращивает овощи в теплицах. Хабиб собирается постепенно расширить своё дело и организовать до 200-300 рабочих мест. Кто знает, быть может, именно это теперь будет получаться у чемпиона лучше всего.

Близкий друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов убеждён, что хабиб будет успешен, какой бы путь он не выбрал. «Я совсем не удивлён. Завершение карьеры Хабиба — обычное дело. У него появились другие дела и цели в этой жизни. Когда у человека прогрызается деловая мысль в голове — это всё, он тренироваться не будет. Даже если Хабибу дадут $ 100 млн, он не вернётся.

Друг семьи Нурмагомедовых: Хабиб обязательно превзойдёт Дану Уайта

Поймите, у человека мысль опережает другую… Он ведь в любое время может обратиться к президенту или министру спорта, но он этого не делает. Видел, как он общался с отцом, даже Абдулманап прислушивался к деловым предложениям сына», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.