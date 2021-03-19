Друг семьи Нурмагомедовых: Хабиб обязательно превзойдёт Дану Уайта

Известный комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов прокомментировал новость об официальном завершении карьеры чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Нурмагомедов является владельцем промоушена EFC.
«Благодаря тому, что его отец был деловым человеком и бизнесменом, вскоре он и сам достигнет высот в этой сфере. У него уже есть свой промоушен, Нурмагомедов увидел более широкую перспективу, чем UFC. Хабиб обязательно превзойдёт Дану Уайта. У него есть большой регион, который хочет заниматься этим делом. Ребята там более усердные и бедные, а Америка уже разбогатела. Совсем скоро интерес людей переместится на соревнования Нурмагомедова.
К Хабибу внезапно пришла взрослость. Многие люди даже в 60 лет могут позавидовать самостоятельности Хабиба — он очень быстро прошёл этот путь. Ещё неизвестно, на чём он остановится. У него хорошая команда, он умеет делегировать полномочия. Не уверен, что в будущем он будет заниматься только спортом», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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