Друг семьи Нурмагомедовых: Хабиб обязательно превзойдёт Дану Уайта

Известный комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов прокомментировал новость об официальном завершении карьеры чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Нурмагомедов является владельцем промоушена EFC.

«Благодаря тому, что его отец был деловым человеком и бизнесменом, вскоре он и сам достигнет высот в этой сфере. У него уже есть свой промоушен, Нурмагомедов увидел более широкую перспективу, чем UFC. Хабиб обязательно превзойдёт Дану Уайта. У него есть большой регион, который хочет заниматься этим делом. Ребята там более усердные и бедные, а Америка уже разбогатела. Совсем скоро интерес людей переместится на соревнования Нурмагомедова.

К Хабибу внезапно пришла взрослость. Многие люди даже в 60 лет могут позавидовать самостоятельности Хабиба — он очень быстро прошёл этот путь. Ещё неизвестно, на чём он остановится. У него хорошая команда, он умеет делегировать полномочия. Не уверен, что в будущем он будет заниматься только спортом», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.