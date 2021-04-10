А так можно было?! Красотка из Осетии покорила мир единоборств! Видео

Диана дебютировала в Bellator невероятной победой. И все говорят не о звёздах-миллионерах, а о ней!

В ночь на 10 апреля россиянка Диана Авсарагова провела свой дебютный бой в Bellator. Пантера нокаутировала американку Тару Графф на турнире Bellator 256 уже через 29 секунд поединка. Девушка развеяла все сомнения относительно своих бойцовских навыков, осталась непобеждённой и громко заявила о себе в одной из лучших лиг мира.

Нокаут за 29 секунд! В кулаках красавицы из России настоящий динамит! Видео Диана Авсарагова нокаутировала Тару Графф первым же ударом, Валери Лореде пора нервничать?

Родом Диана из Северной Осетии. Девушка с детства любила драться, причём в основном с мальчишками, а ещё ей часто приходилось заступаться за других девчонок. Пантера занималась арм-рестлингом, фехтованием и кикбоксингом, а потом её отдали на вольную борьбу. По словам Дианы, её отец тоже был спортсменом, мама также хотела заниматься спортом, но в семье ей этого не позволяли. Когда Диана подросла, мама сама предложила ей заняться борьбой.

Этому виду единоборств Авсарагова посвятила около 7 лет и в итоге стала мастером спорта России. Диана – чемпионка страны среди юниоров и неоднократная победительница различных турниров. Она тренировалась и в Северной Осетии, и в Москве. В столице она пять лет провела в специальном пансионате для бойцов, а потом вернулась домой. Диана говорит, что дома, рядом с семьёй, ей удобнее жить и тренироваться.

Смешанными единоборствами осетинская красавица начала заниматься, когда познакомилась с известной девушкой-бойцом Лианой Джоджуа, теперь уже представляющей UFC. Они быстро подружились и начали помогать друг другу совершенствовать свои навыки, преимущественно в борьбе. В 2017 году у Лианы был запланирован бой на турнире Emir Fighting Championsips. Тогда Авсарагова попросила подругу организовать бой и для неё. Девушки вместе выступили и одержали досрочные победы.

В основное время Авсарагова тренируется дома на базе клуба Alania Fighting Team, а на сборы ездит в Грозный в клуб «Ахмат», который и представляет. Карьера Дианы в ММА только начинается. До поединка в Bellator девушка провела всего два боя. Помимо дебюта на Emir Fighting Championship, где она победила Алину Макарову армбаром, осетинка выступила в рамках бойцовского шоу TGC в мае 2019 года. Здесь Диана выиграла у Ании Лурченковой единогласным решением судей.

А уже в конце 2019 года Авсарагова подписала контракт с Bellator. Она признавалась, что в тот момент не ожидала такого предложения от лиги. Диана планировала провести свой первый бой в промоушене раньше, но планы спутала пандемия коронавируса. Несмотря на ситуацию и обстановку, девушка продолжала поддерживать форму и тренироваться дома в ожидании боя.

После поединка с Тарой Графф у Дианы спросили, не хочет ли она разделить октагон с одной из главных красавиц Bellator Валери Лоредой, которой понадобилось больше времени для победы над Графф. Россиянка ответила, что она не выбирает своих соперниц, но при этом не будет никого избегать и подерётся с той, кого ей предложат. Очень надеемся, что и далее мы будем лицезреть в октагоне Bellator эту красавицу и наслаждаться её победами!