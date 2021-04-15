Безумный титан бросился в атаку с закрытыми глазами. Открывал их ему уже врач. Видео

10 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 23, главным событием которого был поединок между Марвином Веттори и Кевином Холландом. Итальянский боец одержал победу решением судей, совершив рекордное количество тейкдаунов за один бой в среднем весе — 11. Теперь Марвин находится на серии из пяти побед подряд и ожидает, что его следующее противостояние пройдет в битве за пояс с действующим обладателем титула Исраэлем Адесаньей.

В прелимах зрители увидели один из ярчайших нокаутов месяца, который случился уже на третьей минуте поединка между Ярисом Даньо и Йорганом Де Кастро по прозвищу Безумный титан. Первый боец не выступал аж с 2016-го года, а второй проиграл уже трижды кряду. По ходу встречи спортсмен из Кабо-Верде действовал первым номером, тогда как немец работал на дистанции, отбивая сопернику ноги. В итоге при первом же размене Ярис попал Йоргану в висок, после чего Де Кастро без сознания упал на настил.

Даньо уже 37 лет, но в его профессиональной карьере всего лишь 10 боев. Для сравнения — россиянину Александру Шлеменко на год меньше, но он провел более 70 поединков. Три последних встречи Яриса состоялись в UFC. Сперва представитель Германии проиграл Дэниилю Омельянчуку, а через полгода подрался вничью с Кристианом Коломбо. Затем последовала травма и долгие три года восстановления, но возвращение получилось многообещающим.



Ярис уже написал на своей странице в Instagram, что рад вернуться в октагон. Кроме того, неделя до боя была лучшей в его жизни, как говорит Даньо, похвалив свою команду за проделанную работу. Де Кастро же прокомментировал прошедшую схватку следующим образом: “Это впервые в моей карьере, учитывая профессиональную и любительскую, когда я потерял сознание.



Бой был жестоким, но я был готов, так как тренировался 12 недель. Теперь мне предстоит сделать тоже самое, чтобы вернуться”. У Йоргана уже третье поражение в UFC подряд, что может привести к увольнению. Его соперниками были — Грэг Харди, Карлос Фелипе и победа над Джастином Тафой.

Русский регбист выжил в жёсткой рубке и нокаутировал непобедимого американца. Видео Саша Палатников проявил чудеса стойкости и оборвал идеальную победную серию Монстра.

Также на UFC Vegas 23 выступал Саша Палатников, который представляет Гонконг, но говорит на русском языке, так как его отец является мигрантом из России. Во втором раунде американский боец Импа Касангагай провел удушающий прием, в результате чего Палатников потерпел первое поражение в UFC.