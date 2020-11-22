Русский регбист выжил в жёсткой рубке и нокаутировал непобедимого американца. Видео

Формально турнир UFC 255 не имеет к России никакого отношения. Но глядя на файт-кард шоу было понятно, что поболеть есть за кого. И если фамилии сестёр Шевченко уже давно не нуждаются в представлении. То вот первый в истории UFC представитель Гонконга Саша Палатников был тёмной лошадкой. Русский парень по происхождению, выросший в тысячах километрах от исторической родины и строивший в недавнем прошлом карьеру в регби, вызывал неподдельный интерес. Как оказалось, совсем не зря.

Подписав контракт с UFC 5 ноября, он согласился выйти на дебютный бой в лиге на коротком уведомлении. Его соперником стал победитель контендер-серии Даны Уайта Луис Коси с говорящим прозвищем — Монстр. Последний в преддверии схватки считался явным фаворитом у букмекеров. Но Палатникова очевидно не заботили предматчевые расклады. Саша устроил в октагоне свою собственную игру, да такую, что закачаешься.

Уложил шестерых за 15 секунд. Странная история русского регбиста, попавшего в UFC Палатников играл в регби в Австралии и Красноярске, а в Канаде — в футбол. Теперь Саша представляет Гонконг как боец.

Коске с первых секунд попытался быть агрессивным, но Палатников не тушевался и отвечал той же монетой. Активность стартовых секунд скоро сменилась уже реальными ударами, причём очень жёсткими. А всё началось с неудачной попытки Саши пробить хай-кик. Луис захватил ногу представителя Гонконга, Палатников не удержался на одной ноге и начал пропускать множество ударов. В какой-то момент показалось, что в дело может вмешаться рефери. Но Саша сумел встать и выбраться из тяжелейшей ситуации.

Как бы то ни было, пропущенные удары явно на нём сказались. Через несколько секунд Коси зажал противника у сетки и нанёс несколько мощных ударов. Палатников снова оказался на канвасе. Из угла американца донеслось характерное «финишируй его!». Но боец из Гонконга сумел повернуться к Луису спиной, а затем поднялся, проявив просто невероятную живучесть. Но это было только начало. Вскоре Палатников встретил оппонента жёстким боковым, а затем и сам перешёл в наступление.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на страничке UFC Russia в «Инстаграме».

Защита Коске оказалась совсем не безупречной. Шикарные панчи локтями от гонконгца значительно замедлили Луиса. Под конец раунда американец проглотил много ударов, но и сам Палатников несколько раз снова отбивал удары челюстью, словно демонстрируя её крепость. Заключительные секунды отрезка стали квинтэссенцией всего раунда. Шикарный бэкфист с разворота от Палатникова и град ударов по цели, но Коске устоял до сирены.

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Только в первые пять минут бойцы выбросили 236 ударов на двоих, 132 из которых пришлись в цель. Порой такого не увидишь и за весь бой.

Второй раунд начался с попытки Коси перевести схватку в партер, но Палатников оказался готов к этому сценарию, выжав из него максимум и забросав противника очередной серией ударов. В целом, в ходе поединка Саша демонстрировал классные навыки защиты от тейкдаунов, чем значительно разрушил гейм-план соперника. Вторая пятиминутка уже не была такой драматичной, как первой. Преимущество в ней уже было полностью на стороне Палатникова.

Ну а развязка всего действа наступила в третьем «акте». Уже измотанный Коси повторял тщетные попытки провести тейкдаун, лицо его уже было изрядно залито кровью, в то время как Саша смотрелся достаточно свежим. В этих условиях Луис решил искать счастье в клинче. В одном из этих эпизодов он неудачно сработал коленом, пробив ниже пояса. Крики и стоны боли Палатникова разносились, пожалуй, по всей арене. Рефери дал гонконгцу время на восстановление.

Саше хватило небольшой паузы, чтобы не только прийти в себя, но и набраться сил на новый штурм. Через несколько секунд после возобновления схватки Палатников потряс соперника классным ударом справа. Попытавшись отбиться, Коске опустился на канвас, его противник тут же прибавил ещё, выбросив с десяток ударов. Рефери, видя, что Луис бездействует, вынужден был остановить схватку.

Итог — досрочная победа Палатникова в ярчайшем бою, который безусловно претендует на статус лучшего поединка шоу. Поздравляем Сашу и ждём новых успехов.