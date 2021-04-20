Американец задушил соперника одной рукой! Лучший сабмишен Bellator в апреле. Видео

В апреле Bellator провел только три турнира, но зато в каждом из них разыгрывался пояс, плюс сразу два Гран-при — в полулёгком и полутяжёлом дивизионах. Фанаты смешанных единоборств были обречены на качественный контент. Вчера мы выбирали нокаут месяца в лиге, что было непросто. Сегодня задача становится ещё сложнее, потому что претендентов на лучший сабмишен больше. Всё-таки в ММА наступила эра борцов.

Магомед Магомедов — Си Джей Гамильтон

Второй бой под эгидой Bellator Магомед Магомедов должен был провести против Джареда Скоггинса. Американец выбыл из карда за две недели до старта турнира, но матчмейкеры лиги быстро нашли замену, предложив россиянину ещё одного представителя США — Си Джея Гамильтона. В первом раунде сопернику Тигра помогла сирена, иначе дагестанский спортсмен оформил бы ТКО, забивая Си Джея в партере.

Второй раунд начался так же, как и первый — Си Джей активно бегал по октагону, чтобы усложнить Магомеду задачу провести тейкдаун. Но, как и в первом раунде, эта тактика не сработала. Сказалась и физическая усталость Гамильтона, ведь ему не довелось пройти полноценный тренировочный лагерь перед боем. Магомедов, который стал первым бойцом выигравшим у Петра Яна, забрал спину и задушил американца. Зрелищности придаёт падение Си Джея, ведь Мага запрыгнул на спину, когда спортсмены находились в стойке.

Патрисиу Фрейре — Эммануэль Санчес

На том же Bellator 255 прошел полуфинальный поединок Гран-при полулегковесов, в котором нынешний чемпион дивизиона одержал победу над Эммануэлем Санчесом уже в первом раунде. Претендент на титул явно рассчитывал на затяжной бой, потому что отбивал Питбулю ноги лоу-киками, что сказалось бы на длительной дистанции. Да и вообще американец старался не подпускать к себе соперника.

Патрисиу Фрейре сделал не самый очевидный выбор, когда отправил Санчеса в нокдаун встречным движением на очередной удар ногами. Большинство бойцов на месте Питбуля полезли бы добивать упавшего кулаками, но бразилец взял всех хитростью, прихватив шею со стойки и запрыгнув на оппонента. «He is sleeping» — чемпион из тех видов парней, которые подсказывают судье об отключке соперника.

Джейлон Бэйтс — Джеффри Глосснер

Что такое «японский галстук»? Это далеко не самый популярный прием не только в смешанных единоборствах, но и в грэпплинге. Его особенность в том, что начинать захват шеи нужно не со спины, таких удушений куча, а с сайд-маунта, когда удерживаешь соперника сбоку. На Bellator 256 зрители увидели немного измененную версию «японского галстука», но трансформацию можно списать на то, что это всё-таки ММА, а не борьба или бразильское джиу-джитсу.

В четвертом бою вечера встречались Джейлон Бэйтс и Джеффри Глосснер — американское противостояние. Боец из Лас-Вегаса провел тейкдаун уже на седьмой минуте встречи. Почти весь поединок прошёл в партере, но забить Глосснера не удавалось. Джейлон не выходил на приём, работая и локтями, и лоу-киками по лежачему сопернику, но Джеффри терпел. Всё изменилось, когда Бэйтс провел тот самый «японский галстук», после чего соперник постучал. Бэйтс показал не совсем стандартную технику, так как душил одной рукой, без захвата. При этом растянул ногу визави своей ногой, как по книжке.

Кэт Зингано — Оливия Паркер

Поединок между Кэт Зингано и Оливией Паркер понравится и любителям бразильского джиу-джитсу, и тем, кто считает, что важна техника, а не габариты. Хоть девушки и представляют одну весовую категорию, но в клетке Феникс смотрелась на порядок больше своей соперницы. Это не смутило Альфу, которая с первых же секунд боя полезла в борьбу.

За счёт преимущества в физической силе Оливия долгое время стояла на ногах, но зацеп ноги от Кэт сделал своё дело. В какой-то момент Зингано отпустила оппонентку из партера, но Паркер зачем-то снова залезла в гард. Оливия рассчитывала, что сверху ей удастся доминировать, но по всем канонам БЖЖ Кэт провела рычаг локтя из позиции лежа на спине.

Выбор «Чемпионата»

Джейлон Бэйтс — малоизвестный боец даже в родном городе, потому что количество его подписчиков в «Инстаграме» не переваливает за 500 человек. У американца только два профессиональных боя, но, если Породистый будет и дальше доминировать так, как в поединке с Джеффри Глосснером, славы ему не миновать. Пока что для Бэйтса достижением является и то, что мы выбрали его «японский галстук» как лучший сабмишн апреля в Bellator.