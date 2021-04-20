Выбил контракт с UFC свинцовыми кулаками. Дана Уайт замер в восхищении. Видео

Президент лиги был настолько впечатлён, что не мог вымолвить ни слова. Грант же выглядел так, будто подобные нокауты для него — обычное дело

В ночь с 24 на 25 апреля по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдёт турнир UFC261. Нас ожидает целых три титульных боя. Валентина Шевченко будет защищать свой пояс в наилегчайшем весе от посягательств Джессики Андраде, чемпионка минимального дивизиона Чжан Вейли сразится с Роуз Намаюнас, а Хорхе Масвидаль ещё раз попытается свергнуть с трона Камару Усмана.

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Но и другие поединки турнира определённо заслуживают внимания зрителей. Особенно противостояния с участием нокаутёров — таких, как, например, американский средневес Дуайт Грант по прозвищу Похититель тел. Его следующим соперником станет серб Стефан Секулич. Последний большинство своих побед добыл сабмишенами. В рекорде Гранта же семь побед из 10 одержаны нокаутами. В 2018 году именно так он ворвался в UFC: на шоу Dana White’s Tuesday Night Contende Series он отправил спать Тайлера Хилла во втором раунде и заработал контракт с промоушеном.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Бойцы не стали долго изучать друг друга и тратить время зря. С первых же секунд боя парни начали обмениваться размашистыми хуками и джебами, несколько раз шли в размен — словом, делали всё, что так любит публика. У Гранта была пара хороших моментов в первом раунде, где он неплохо попал по Хиллу, но соперник выстоял, и бойцам предстояла ещё одна пятиминутка.

Во втором раунде ребята продолжили дело так же бодро. Хилл пытался поддавливать Гранта к сетке, однако лучше при этом выглядел Похититель тел. На второй минуте Хилл выбросил лоу-кик, а Грант пробил навстречу. Хилла отбросило назад, он упал, но ему удалось встать и уйти от последующих атак Гранта. Но ненадолго. Не прошло и минуты, как Похититель тел выбросил размашистый удар правой, который угодил в челюсть оппонента. Хилла качнуло вправо, а после второго удара Гранта левой он полетел на канвас, раскинув руки. Гранту хватило двух добиваний, чтобы рефери остановил бой.

Похититель тел одержал ярчайшую победу, но не стал, как многие бойцы, бегать по октагону, прыгать на сетку и крутить сальто. Грант был самим спокойствием, как будто это было для него обычным делом, как будто он был уверен, что всё закончится именно так. Дана Уайт просто молча и изумлённо глядел на экран. Да лишние шум и движения здесь и не были нужны — нокаут Гранта сказал абсолютно всё.