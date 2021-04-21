«Что будет с мамой, если я умру?» Чимаев рассказал о битве с COVID-19

Хамзат Чимаев возвращается в дело. Теперь об этом можно говорить точно. 20 апреля чеченец со шведским паспортом впервые за долгое время дал большое интервью, пообщавшись с известным обозревателем ESPN. В ходе общения боец подробно рассказал о борьбе с коронавирусом, о выздоровлении, Рамзане Кадырове, а также дальнейших планах. Всё самое интересное собрали для вас в нашем материале.

«Хамзату было плохо. Он заснул в лобби отеля». У Чимаева серьёзные проблемы со здоровьем Президент UFC пытается передать открытие 2020 года в руки «настоящих врачей».

О коронавирусе

В феврале 2021 года стало известно, что обладатель звания «Прорыв года UFC-2020» Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными последствиями коронавируса. Из команды бойца приходили тревожные вести о том, что спортсмен не может тренироваться и падает без сил буквально после каждого раунда. По сути стало понятно, что Чимаев не в состоянии пройти полноценный тренировочный лагерь. Речи о поединки с Леоном Эдвардсом, запланированном на март, идти уже не могло. Здесь скорее стоял вопрос сохранения здоровья. Большая часть информации о том периоде доходила до общественности через близких Чимаеву людей, теперь же Хамзат рассказал все подробности сам.

«Сейчас я здоров, я в Чечне. Сейчас идёт Рамадан, после этого месяца я буду набирать форму и буду готов на все 100%. В феврале я был болен. Мне было тяжело. Не мог думать о поединках. Думал, когда же это закончится. Я чувствовал боль в лёгких, иногда я кашлял кровью. Тогда и подумал, может быть моя карьера подошла к концу. Всё это было в Швеции. Мне стало немного легче, потом снова стало плохо. Но я продолжал тренироваться. Потом тренер сказал мне, что так больше нельзя продолжать. Потом мне помогли врачи, в Швеции, и в России. Мне провели небольшую операцию, установили специальные устройства, которые помогали дышать. Я был под наркозом, а затем ещё три дня провёл в больнице. Сейчас я здоров и вешу уже 93 кг. Ищу подходящую жертву», — сказал Чимаев.

О срочных госпитализациях и условии, поставленном Кадыровым

Затем Чимаев рассказал о срочных госпитализациях и решении завершить, а потом возобновить карьеру. Как оказалось, в вопросе возвращения Чимаева в октагон болельщики немало обязаны главе Чечни Рамзану Кадырову.

Рухнула карьера самого яркого и шумного бойца UFC? Чимаев ушёл по состоянию здоровья Любимец Даны Уайта нагонял страх на соперников и был готов биться с кем угодно. Но объявил, что проиграл злосчастному коронавирусу.

«Скорую вызвали тогда, когда мне было плохо, у меня была температура. Я сказал тренеру, что мне плохо и просто упал. Потом вызвали скорую. Это случилось дважды. Один раз после тренировки, в другой раз я был дома. Что касается кашля кровью, это впервые случилось в США. Мне сказали, что я не должен был тренироваться. Мой менеджер Али Абдель-Азиз отговаривал меня от тренировок. Но я приступил к спаррингам, принимая лекарства. Я провёл три раунда и мне стало плохо. Тогда я и начал так кашлять.

В тот момент мне не было страшно. Я не боюсь за себя. Думал о маме, о братьях. Думал, что будет с мамой, если я умру. Начал выступать в ММА ради них, чтобы немного облегчить им жизнь, сделать жизнь семьи лучше.

Что касается разговора с Кадыровым после того, как я объявил о завершении карьеры, он позвонил мне и спросил, что произошло. Я сказал, что болею уже два месяца. Тогда он спросил, почему я не обратился к нему. Он сказал, что, если я побуду 2-3 недели в Чечне, мне помогут. Он пообещал помочь, если я вернусь в спорт. Я ответил, что, если буду жив и здоров, конечно, вернусь. Через несколько недель после прилёта в Россию мне стало намного лучше и через несколько недель вернулся к тренировкам.

О дальнейших планах и Блаховиче

Далее Чимаев рассказал о карьерных планах. Хамзат планирует биться в двух дивизионах, но не исключил, что попробует силы в полутяжёлом весе. Более того, швед чеченского происхождения уверен, что ему по силам справиться с чемпионом этого дивизиона Яном Блаховичем.

«Уверен, что делаю правильно, возвращаясь в октагон в августе. Я провёл в UFC всего три поединка. Ещё не показал, кем я являюсь. Некоторые всё ещё говорят, что я побил каких-то дерьмовых соперников. Это мотивирует меня показать, кто я есть на самом деле. Должен показать этим людям, кто я есть, как я буду размазывать соперников и заберу пояс. Покажу, кто в мире лучший. Я Майк Тайсон от ММА, я Мохаммед Али от ММА. Покажу это всем.

Что думает о моём возвращении мама? Она не знает всей истории, она не знает, что я хотел уйти из спорта, и, что я так сильно болел. Не видел её 2,5 месяца. Не говорил ей, что меня оперировали. Не хочу, чтобы она переживала.

Что касается моих планов, то мне всё равно с кем биться в августе. Я буду драться в полусреднем и среднем весе. Могу даже драться в полутяжёлом весе. Сейчас готов драться с топ-10 тяжёлого веса. Я могу это сделать, могу даже побить Блаховича. Он не борец. Мне нужно показать, кто я есть. Но я знаю, на что способен. Мне всё равно с кем биться. Что касается ближайшего поединка, то, вероятно, он всё-таки пройдёт в полусреднем весе. Готов подраться за титул и с Усманом, и с Адесаньей, и с Блаховичем. Мне не сложно биться раз в 10 дней», — сказал Чимаев.

Что же, после такого громкого интервью Чимаев дал понять, что возвращается по-настоящему. Похоже, последствия коронавируса окончательно пройдены. Остаётся лишь ждать, когда один из ярчайших бойцов лиги снова появится в октагоне. Удачи, Хамзат.