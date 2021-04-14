«Боец ММА универсален, как пистолет «Глок». Рецепт чемпионства от Вали Шевченко

Валентина Шевченко проведёт свою следующую защиту титула в наилегчайшем весе на турнире UFC 261, который состоится в ночь на 25 апреля по московскому времени. Соперницей чемпионки станет первый номер рейтинга дивизиона Джессика Андраде. Один из секретов успешных выступлений Пули – быть готовой даже к самым неожиданным приёмам оппоненток. К встрече с Андраде она подходит абсолютно так же. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Валентина рассказала, почему переехала в Лас-Вегас, почему никто не может выиграть у Аманды Нуньес и поделилась планами на третий бой против Львицы.

— Как давно вы полностью перебрались в Лас-Вегас и почему решили переехать?

— Уже около трёх лет мы живём в Лас-Вегасе. До этого жили около двух с половиной лет в Техасе, в Хьюстоне. Не знаю, просто понравились климат, природа. Несмотря на то что это пустыня, минимум зелени, недалеко от Лас-Вегаса есть прекрасное озеро Мид, где дамба Гувера. И эта красота, она какая-то единственная в своём роде, её невозможно передать и с чем-то сравнить. Даже когда мы жили в Перу, где очень много пустынь и также минимальное количество деревьев, там другое ощущение. А в Лас-Вегасе климат приятный, всегда солнце, 365 дней в году. Это, наверное, главный фактор, если отвечать на вопрос, почему мы переехали. И зима не холодная, зимой 13-15 градусов, свежий воздух. Просто нравится всё, и я очень довольна. Плюс ещё, конечно, здесь UFC Performance Institute, который предоставляет все условия для спортсменов и их тренировок – это просто замечательная комбинация всего.

— Думаете остаться здесь насовсем или ещё планируете куда-то переезжать, где-то пожить?

— На данный момент здесь всё полностью устраивает. А как будет потом, через несколько лет, невозможно сказать. Ты никогда не знаешь, что с тобой может произойти через какое-то время. Поэтому так надолго и заранее планировать я не очень люблю.

— Сейчас вы тренируетесь только в UFC Performance Institute или посещаете ещё какие-то залы?

— В основном это UFC PI и UFC Apex, где промоушен проводит поединки. В субботу проводится турнир, а до субботы мы там тренируемся каждый день. Плюс у нас есть друзья, у которых свои залы – это Академия тайского бокса, Академия джиу-джитсу. Мы можем и туда пойти. Но в основном тренировки проходят в залах UFC.

— Как думаете, есть ли для вас что-то в стиле и технике Джессики Андраде, чего нужно особенно опасаться?

— Я считаю, когда ты подходишь к бою, опасаться стоит всего, даже того, чего соперник не делает. Бывает, что боец знаменит, например, своей борьбой. И оппоненты думают: «Ой, как бы мне не попасться на борьбу». И забывают, что это ММА, что там есть удары. И часто происходит, что именно тот боец, который должен быть борцом, нокаутирует своих соперников только потому, что оппонент был больше сфокусирован на борьбе. Поэтому я считаю, что ты должен быть готов ко всему.

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Например, у Джессики Андраде сильные удары, она постоянно идёт вперёд, а ещё она всё время хочет зайти на борьбу, чтобы сделать какой-то амплитудный бросок. Понятно, что этого надо всегда опасаться. Плюс ещё какие-то непредвиденные техники, которые она может выполнить спонтанно. Бывает ещё такое, что человек попробовал применить свою тактику на бой, и у него не получилось, попробовал что-то ещё – тоже не получилось. И тогда у него остаётся единственный шанс – сделать что-то необычное, выкрутиться, пойти на какой-то опасный болевой или ещё что-нибудь.

И здесь важно не проморгать этот момент. Потому что, если ты считаешь, что у тебя всё классно получается, расслабился, а соперник сделал что-то неожиданное, и ты попался – это самое обидное, что может быть. Когда мы готовимся, мой тренер Павел Федотов говорит мне, что я должна быть собрана всегда, от начала и до конца поединка, пока не поднимут мою руку. Когда ты готов, ты эти шансы на случайности сокращаешь до минимума.

— На этом же турнире сойдутся представительницы минимального веса, чемпионка Чжан Вейли и Роуз Намаюнас. Как думаете, кто будет сильнее?

— Я думаю, если Роуз будет в такой же физической и, главное, ментальной форме, в которой я её знаю, когда мы вместе тренировались, у неё есть все шансы, чтобы победить Чжан Вейли. Я не говорю, что это будет лёгкий поединок, но если она будет в такой форме, то выйдет победительницей в этом бою.

— Часто можно услышать от экспертов и болельщиков, что Валентине Шевченко уже не с кем драться, что соперницы в наилегчайшем дивизионе – просто не ваш уровень. Есть ли у вас лично ощущение того, что вам больше некого бить?

— Единственное, что я могу сказать: несмотря ни на что, я всегда стараюсь усовершенствовать себя. Я всегда стараюсь выкладываться на полную во время тренировок, потому что я прекрасно знаю: как только ты остановишься в своих тренировках, подумаешь, что этого достаточно и тебе больше ничего не нужно для победы, то это будет конец. Я прекрасно понимаю, что мои соперницы тоже не стоят на месте, они также хотят дойти до вершины и победить. Поэтому моя задача – не предоставить им такого шанса.

Быть чемпионом – это хорошо, но это накладывает на тебя ещё большую ответственность. Ты должен больше тренироваться, меньше думать о каких-то других делах и ни в коем случае не думать, что ты – чемпион, и все твои соперницы просто так тебе сдадутся. Нет, такого не будет. Моя задача – трезво оценивать ситуацию и всё время идти к новым и новым победам и вершинам. Я считаю, что это самое главное, что человек никогда не должен терять в своём подходе к тренировкам и боям.

— Поражения в статистике от Аманды Нуньес вас беспокоят? Есть ли ощущение вроде незавершённого гештальта, что надо поквитаться?

— Последнее поражение-то и поражением назвать сложно. Просто победу отдали в другую сторону. И сейчас люди пересматривают этот бой и всё так же приходят к мнению, что этот бой она, естественно, не выиграла. Я думаю, что если всё будет идти так же, как идёт сейчас, то третий бой просто неминуем. Когда-то он случится, и я прекрасно понимаю, что к тому моменту я должна быть в замечательной форме. А в данный момент нет смысла об этом беспокоиться и думать. Для меня сейчас более важно отстаивать свой чемпионский титул в категории до 57 килограммов.

— Она действительно, на ваш взгляд, обладает невероятными навыками или просто её соперницы в дивизионе откровенно слабее?

— Да просто она здоровая. Она же гоняет очень много. Когда мы с ней дрались, мой натуральный вес был 61 килограмм, а она в момент боя наверняка весила не менее 70 килограммов. Думаю, что, когда она не гоняет, 75 килограммов она точно весит. Просто она здоровая, поэтому у неё и получается (смеётся). Плюс ещё, конечно, какие-то физические навыки, которые позволяют ей нокаутировать соперниц.

— Как долго вы ещё планируете выступать?

— Я хочу выступать долго. Надеюсь, что здоровье будет позволять. Боевые единоборства – это такой интересный этап моей жизни, который я максимально хочу продлить.

— В последний раз вы выступали в одном карде вместе со своей сестрой Антониной. Насколько для вас это было сложным и хотите ли вы, чтобы так было почаще?

— Мы хотели, просили, чтобы и на этом турнире мы выступали вместе. Но получилось, что у меня UFC 261, у Антонины – UFC 262, разница в три недели. Но, по сути, тренировочный лагерь у нас всё равно совместный. Это удобно, потому что мы тренируемся, готовимся и отдыхаем вместе. Всё равно мы друг другу помогаем. Вне зависимости от того, когда у кого бой, мы вместе присутствуем на всех тренировках. Это такой бесконечный тренировочный процесс.

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Но тяжелее всего приходится нашему тренеру. Потому что Павел меня подготовил – я расслабилась, потом подготовил сестру – она расслабилась. А он никогда не расслабляется, и это на нём сказывается, потому что это очень много нервов забирает. А когда выступали на одном турнире, это было очень удобно. Конечно, это сложно, с другой стороны, потому что в идеале обе должны выиграть. С психологической точки зрения это тяжелее. Да, тяжело, зато потом, когда всё случается, как надо, это вдвойне приятно.

— У вас с Антониной множество других различных навыков: вы занимаетесь практической стрельбой, танцуете, осваиваете различные виды транспорта. Это для вас просто хобби или нечто большее?

— Это стиль жизни. Не знаю, возможно, это только я так воспринимаю это слово, но, когда употребляется слово «хобби», для меня это звучит как что-то, что ты делаешь из-за того, что тебе нечем заняться. Но когда ты занимаешься делом глубже, посвящаешь этому своё время – это гораздо больше. Именно такой стиль жизни, когда ты стараешься научить своё тело, вложить в него как можно больше навыков.

Антонина – пилот самолёта, недавно она сдала на коммерческую лицензию, она уже может работать пилотом. Это очень интересно – осваивать что-то новое. И это не так, чтобы ты чуть-чуть позанимался и бросил. Вот это я называю хобби – когда тебе стало неинтересно, и ты начал делать что-то другое. Так же, как я посвящаю своё время единоборствам, столь же глубоко я ухожу в стрельбу, изучение языков, путешествия, поездки.

— Кстати, какое ваше любимое оружие? Как из пистолетов, так и из карабинов?

— Я люблю пистолеты. Когда стреляю из них, получаю наиболее полное удовлетворение. Но также я люблю стрелять из ружья, мы стреляем по тарелочкам. Что касается пистолетов, они все классные, все обладают своей историей, своим шармом. Я очень люблю Глок. Для меня это символ универсализма. Так же, как боец ММА должен уметь всё и быть универсальным, так и Глок – пистолет, простой в использовании, который будет работать безотказно: под водой, в грязи и где бы то ни было.

— Что ещё планируете освоить в ближайшее время?

— Очень хочу освоить парусную лодку. Я вожу моторную лодку, но для более длинных дистанций нужна парусная лодка. И я с нетерпением жду, когда у меня будет больше свободного времени, чтобы я смогла уделить этому достаточно внимания.