Конор снова всех уделал! И Порье выставил в дурном свете, и детям помог

И вновь Конор всех переиграл. Если у Макгрегора в последнее время в октагоне получается далеко не всё так, как ему того бы хотелось, то за его пределами он по-прежнему король. Не так давно Дастин Порье, которому предстоит третий поединок против двукратного в прошлом чемпиона UFC, обвинил его в обмане. Даже не столько в обмане, сколько в определённом смысле в нечистоплотности.

Продавать бои умеет только Конор. Кто побьёт его рекорд по продажам трансляций? Самый большой турнир 2021 года собрал лишь половину того, что принёс UFC Макгрегор. Лишь один турнир без участия ирландца вошёл в рейтинг.

Коротко напомним суть вопроса. Перед боем-реваншем, который состоялся зимой 2021 года, оба бойца подходили, высказывая удивительное взаимное уважение. Конор даже отказался от привычного для него злословия и троллинга оппонента. Более того, был настолько мил, что пообещал перечислить в благотворительный фонд семьи Порье $ 500 тыс. Бой закончился для ирландца катастрофой и серьёзным повреждением ноги.

Тем не менее жена Дастина навестила его в раздевалке после поединка, поблагодарила за пожертвование (обещание пожертвовать деньги) и пожелала скорейшего выздоровления. Тишь да гладь и божья благодать длились совсем недолго. В начале апреля, когда стороны окончательно договорились о третьем поединке, Дастин рассказал, что Конор обманул его. Его и детишек, которым обещал помочь. Подробности этого скандала — по ссылке ниже.

Макгрегор обещал пожертвование фонду Порье. Но в итоге всех обманул Конор не просто «зажал» обещанные $ 500 тыс, но и усомнился в порядочности самого Дастина. Бриллиант будет мстить в клетке.

Дело дошло до того, что своё веское слово сказал Дана Уайт. Нам неведомо, какие рычаги включил президент UFC, но довольно скоро оба бойца перестали бузить и почти одновременно объявили о том, что триптих случится в запланированное время — 10 июля. Во всей этой истории можно было бы увидеть только пиар. Но ведь Конор известен своей благотворительной деятельностью. А тут пообещал помочь детям Луизианы (ураганы почти стёрли с лица земли этот штат) и зажал $ 500 тысяч?

Это ведь невероятный урон репутации. Я понимаю, что она у Макгрегора весьма неоднозначная, но не в этом направлении. Здесь он — со всех сторон положительный малый. И даже извинения, которые публично принёс Порье, не компенсировали понесённый урон. Но есть одно хорошее правило: если ты не понимаешь, что происходит, подожди, не делай скоропалительных выводов. Сколько всё встанет на свои места.

Так и произошло. Накануне на официальных страницах в социальных сетях благотворительного фонда Boys & Girls Clubs of Acadiana (никакого отношения он к Порье не имеет) появилось благодарное послание в адрес Конора. В частности, там было сообщено, что ирландский боец пожертвовал этой организации те самые $ 500 тысяч долларов, о которых и шла речь.

«В наш фонд поступил неожиданный звонок с сообщением о том, что Конор Макгрегор жертвует нам $ 500 тысяч для поддержки шести наших летних оздоровительных лагерей для мальчиков и девочек. Эти деньги позволят получить им всё необходимое для развития и отдыха нынешним летом! Эта инвестиция меняет правила игры!»

Кому я должен — всем прощаю? Макгрегор пробил дно Конор обиделся на Порье и отказался от третьего боя с ним. Дастин просто рассказал немного правды.

И действительно ведь меняет! Конор опять всех уделал. Он и соперника своего уязвил, намекнув на то, что сомневается в его порядочности, и деньги ему отправлять опасается. Да ещё и сам вышел из этой передряги весь в белом и с лучезарной улыбкой. И детям, как бы то ни было, помог. Да, Дастин извинился. Но в данной ситуации многие могут принять это за слабость. В любом случае благостной обстановка до боя и в октагоне на этот раз не будет. И это лишь подогреет интерес к поединку.