Конор снова всех уделал! И Порье выставил в дурном свете, и детям помог

И вновь Конор всех переиграл. Если у Макгрегора в последнее время в октагоне получается далеко не всё так, как ему того бы хотелось, то за его пределами он по-прежнему король. Не так давно Дастин Порье, которому предстоит третий поединок против двукратного в прошлом чемпиона UFC, обвинил его в обмане. Даже не столько в обмане, сколько в определённом смысле в нечистоплотности.
Коротко напомним суть вопроса. Перед боем-реваншем, который состоялся зимой 2021 года, оба бойца подходили, высказывая удивительное взаимное уважение. Конор даже отказался от привычного для него злословия и троллинга оппонента. Более того, был настолько мил, что пообещал перечислить в благотворительный фонд семьи Порье $ 500 тыс. Бой закончился для ирландца катастрофой и серьёзным повреждением ноги.
Тем не менее жена Дастина навестила его в раздевалке после поединка, поблагодарила за пожертвование (обещание пожертвовать деньги) и пожелала скорейшего выздоровления. Тишь да гладь и божья благодать длились совсем недолго. В начале апреля, когда стороны окончательно договорились о третьем поединке, Дастин рассказал, что Конор обманул его. Его и детишек, которым обещал помочь. Подробности этого скандала — по ссылке ниже.
Дело дошло до того, что своё веское слово сказал Дана Уайт. Нам неведомо, какие рычаги включил президент UFC, но довольно скоро оба бойца перестали бузить и почти одновременно объявили о том, что триптих случится в запланированное время — 10 июля. Во всей этой истории можно было бы увидеть только пиар. Но ведь Конор известен своей благотворительной деятельностью. А тут пообещал помочь детям Луизианы (ураганы почти стёрли с лица земли этот штат) и зажал $ 500 тысяч?
Это ведь невероятный урон репутации. Я понимаю, что она у Макгрегора весьма неоднозначная, но не в этом направлении. Здесь он — со всех сторон положительный малый. И даже извинения, которые публично принёс Порье, не компенсировали понесённый урон. Но есть одно хорошее правило: если ты не понимаешь, что происходит, подожди, не делай скоропалительных выводов. Сколько всё встанет на свои места.
Так и произошло. Накануне на официальных страницах в социальных сетях благотворительного фонда Boys & Girls Clubs of Acadiana (никакого отношения он к Порье не имеет) появилось благодарное послание в адрес Конора. В частности, там было сообщено, что ирландский боец пожертвовал этой организации те самые $ 500 тысяч долларов, о которых и шла речь.
«В наш фонд поступил неожиданный звонок с сообщением о том, что Конор Макгрегор жертвует нам $ 500 тысяч для поддержки шести наших летних оздоровительных лагерей для мальчиков и девочек. Эти деньги позволят получить им всё необходимое для развития и отдыха нынешним летом! Эта инвестиция меняет правила игры!»
И действительно ведь меняет! Конор опять всех уделал. Он и соперника своего уязвил, намекнув на то, что сомневается в его порядочности, и деньги ему отправлять опасается. Да ещё и сам вышел из этой передряги весь в белом и с лучезарной улыбкой. И детям, как бы то ни было, помог. Да, Дастин извинился. Но в данной ситуации многие могут принять это за слабость. В любом случае благостной обстановка до боя и в октагоне на этот раз не будет. И это лишь подогреет интерес к поединку.
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