Продавать бои умеет только Конор. Кто побьёт его рекорд по продажам трансляций?

Самый большой турнир 2021 года собрал лишь половину того, что принёс UFC Макгрегор. Лишь один турнир без участия ирландца вошёл в рейтинг.

Прошедший в ночь с 6 на 7 марта турнир UFC 259, главным событием которого стал поединок между чемпионом в полутяжёлом весе Яном Блаховичем и чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей, продал 800 тысяч трансляций по всему миру. Турнир включал в себя ещё два титульных боя – в полулёгком весе между чемпионкой Амандой Нуньес и Меган Андерсон, а также в легчайшем весе между чемпионом Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.

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Само собой, это не такая большая цифра, если сравнивать с турнирами-рекордсменами UFC в финансовом смысле. Более того, пока что самый крупный ивент года с тремя титульными поединками собрал вдвое меньше, чем январский UFC 257, где не было боёв за пояса, зато состоялось возвращение главной звезды лиги – Конора Макгрегора. Мы вспомнили самые продаваемые турниры за всю историю промоушена и выяснили, кто в этом плане смог наиболее близко подобраться к знаменитому ирландцу.

UFC 229, Нурмагомедов vs Макгрегор – 2,4 млн трансляций

Долгожданный поединок непобеждённого чемпиона в лёгком весе и его заклятого врага состоялся 6 октября 2018 года. Сам же конфликт, благодаря которому турнир с этим противостоянием и смог побить все рекорды по продажам PPV, начался гораздо раньше – примерно за 2 года до боя. Тогда Орёл посчитал, что остался без титульника как раз из-за Макгрегора, обозвал его цыплёнком и пообещал уничтожить.

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Дальше были заварушка Хабиба с близким другом ирландца Артёмом Лобовым, нападение Макгрегора на автобус, в котором находился Нурмагомедов и бесчисленное количество перепалок в сети. На пресс-конференции перед боем обстановка также была накалена до предела. В итоге сам поединок завершился на четвёртой минуте четвёртого раунда – Орёл засабмитил Конора, оказывая жёсткое давление на его подбородок. Дальше ситуация развивалась ещё интереснее, но к продажам PPV она уже не имеет отношения.

UFC 202, Макгрегор vs Диаз 2 – 1,65 млн трансляций

Второй поединок этих ребят ожидаемо собрал больше, чем первый. Итог первого противостояния стал шоком для многих. Сможет ли Конор ответить бойцу, который нанёс ему первое поражение в UFC и прервал блестящую серию звезды из 15 побед? Естественно, перед вторым боем не обошлось без обоюдного трештока. Задирался и обещал размазать в основном Конор, а не менее острый на язык Диаз ему отвечал.

Реванш организовали уже через 6 месяцев – 20 августа 2016 года. Прошёл он также в полусреднем весе. В этот раз Конор отнёсся к сопернику уже не с тем пренебрежением, что в первом поединке. Тем не менее, решение было очень близким – большинством голосов победу одержал ирландец. Итог боя, само собой, сразу же дал повод для организации третьего поединка между парнями.

UFC 100, Леснар vs Мир 2 – 1,6 млн трансляций

Реванш между бойцами состоялся 11 июля 2009 года. Мир и Леснар уже встречались в 2008 году – тогда Фрэнк победил оппонента в его дебютном поединке в UFC рычагом колена. К моменту их второго боя Леснар одержал победу над Рэнди Кутюром техническим нокаутом и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. Мир являлся временным чемпионом – в поединке за этот титул он одолел Антонио Родриго Ногейру и стал первым, кто победил его досрочно.

Соглавным событием вечера стал бой чемпиона полусреднего дивизиона Жоржа Сен-Пьера с Тиаго Алвесом. Также в этом карде бились претенденты на титул в среднем весе Дэн Хендерсон и Майкл Биспинг. Эти поединки, безусловно, сыграли свою роль в продаже трансляций. Главный бой завершился победой Леснара – он нокаутировал Мира во втором раунде.

UFC 257, Макгрегор vs Порье 2 – 1,6 млн трансляций

Второй поединок Макгрегор предложил провести Порье, отдыхая и наслаждаясь жизнью – до этого ирландец объявлял о завершении карьеры. Порье охотно согласился, и бойцы начали подготовку. Дастин, конечно, не особо повлиял на ажиотаж вокруг боя – интересным было само возвращение ирландца. Более того, ранее Хабиб обещал, что подумает над возвращением, если кто-то из участников поединка его сильно впечатлит – в том числе и поэтому провести его было решено в лёгком весе.

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Бой назначили на 24 января 2021 года. Естественно, выгоднее всего для UFC была победа Макгрегора и следующая за этим возможность уговорить Орла вернуться для второго боя с ирландцем. Но эти планы рухнули, как карточный домик – Порье нокаутировал Конора во втором раунде. Соглавным событием стал поединок дебютанта UFC, бывшего чемпиона Bellator и одного из лучших легковесов мира Майкла Чендлера – не столь значимое, но тоже интересное зрителям противостояние.

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UFC 196, Макгрегор vs Диаз – 1,5 млн трансляций

Уже будучи главной звездой UFC и чемпионом в полулёгком весе, Конор решил идти дальше и подняться в лёгкий дивизион. Здесь он планировал отобрать пояс у тогдашнего чемпиона Рафаэля Дос Аньоса. Изначально именно этот поединок должен был возглавить турнир UFC 196. Но Дос Аньос получил травму за несколько недель до боя, а буквально через пару дней на замену ему вызвался выйти Нейт Диаз. Конечно, это не то, чего все хотели, но однозначно лучше, чем сорвать главный бой.

Бой прошёл 5 марта 2016 года. Так как Диаз принял бой на коротком уведомлении, поединок решили провести в полусреднем весе. Если бы зрители только знали, что им предстоит увидеть, наверняка продаж трансляций было бы гораздо больше. Будучи большим андердогом, Диаз задушил Макгрегора со спины уже во втором раунде. Ну а реванш между бойцами, естественно, собрал уже гораздо больше, о чём было сказано выше.

UFC 194, Альдо vs Макгрегор – 1,4 млн трансляций

Конор Макгрегор ворвался в UFC, как ураган, и начал одерживать громкие победы одну за другой. После шести выигранных боёв он справедливо заявил о своих притязаниях на титул. Ирландец был уверен, что ему не составит труда быстро побить великого чемпиона полулёгкого дивизиона Жозе Альдо. Дерзкий боец уже тогда был главной восходящей звездой лиги, активно используя трешток и неординарные выходки.

Эксперты и зрители уже давно отметили, что Конор действительно умеет залезать в головы соперников. А когда впереди бой с крепким чемпионом, результат особенно интересен. Макгрегор всячески доставал Альдо и расшатывал его психику, а на пресс-конференции перед турниром он и вовсе вырвал пояс из его рук. Схема снова подействовала: ирландец сдержал своё обещание и 12 ноября 2015 года нокаутировал Альдо всего за 13 секунд.

UFC 205, Макгрегор vs Альварес – 1,3 млн трансляций

Пока Макгрегор и Диаз выясняли, кто же из них круче, в лёгком весе сменился чемпион: в июле 2016 года Эдди Альварес нокаутировал Рафаэля Дос Аньоса уже в первом раунде и стал новым обладателем пояса. По-хорошему, следующим соперником Альвареса должен был стать Хабиб Нурмагомедов. Об этом говорил и сам Дана Уайт. Однако глава UFC своего обещания не сдержал и поставил в очередь первым Конора.

Бой между Альваресом и Макгрегором провели 13 ноября 2016 года. Ирландец нокаутировал Эдди во втором раунде и забрал у него пояс, став чемпионом в двух дивизионах. Кстати, на том же турнире бился и Орёл: в третьем раунде он финишировал Майкла Джонсона. Именно тогда он бросил вызов Конору, бой с которым впоследствии побил рекорды UFC по продажам трансляций.