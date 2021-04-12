Кому я должен – всем прощаю? Макгрегор пробил дно

Конор обиделся на Порье и отказался от третьего боя с ним. Дастин просто рассказал немного правды.

Скандал между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги Дастином Порье продолжает набирать обороты. Только это самое продолжение оказывает влияние не только на личные отношения бойцов, но и на расклады в UFCв целом.

Но обо всём по порядку. Напомним, что не прошло и суток, как Дастин Порье рассказал на своей странице в «Твиттере», что Конор Макгрегор так и не пожертвовал благотворительному фонду американца обещанные $ 500 тыс. Именно эту сумму гарантировал отправить ирландец на счёт организации, в преддверии второй схватки с Порье. При этом тогда Конор нахваливал инициативы Дастина, говорил, что обязательно приедет в учреждения, которые воздвигнуты при помощи Бриллиантового.

Макгрегор обещал пожертвование фонду Порье. Но в итоге всех обманул Конор не просто «зажал» обещанные $ 500 тыс, но и усомнился в порядочности самого Дастина. Бриллиант будет мстить в клетке.

Ответ Конора на голую правду от Дастина был почти мгновенный. Уж что-что, а репутация богатого человека, склонного не только к благотворительности, но и к откровенному мотовству Макгрегору дорога. Наверное, потому он отреагировал настолько болезненно.

«Пожертвование, а не долг. Мы ждали план сметы по расходам, но он так и не пришёл. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Знаю, куда они идут, «копейка в копейку». Иначе они уйдут в никуда. К сожалению, как и в случае со многими из этих фондов. Ты предпочёл драться со мной, а не за пояс, что показывает, что я был прав», — написал Макгрегор, очевидно намекая, что Дастину дороже деньги, нежели слава и регалии.

Казалось, на этом тему можно было бы закрывать и продолжить готовиться к третьему бою с Дастином, дабы разобраться с ним по-мужски, непосредственно в октагоне. Но, видимо самолюбие Макгрегора было задето очень сильно. К вечеру 12 апреля он разразился новой тирадой в «Твиттере», объявив, что отказывается от трилогии с Порье.

«Ты просто деревенщина с отмирающим мозгом, которая рвёт себя на части. $ 500 тыс. без планов… Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. 10 июля собираюсь подраться с кем-нибудь другим. Удачи с твоим старым контрактом, парень. Моя команда делает всё, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить моё имя. Тебе конец», — написал Макгрегор.

Ответ Порье был более чем лаконичный: «Ок», — написал Дастин, давая понять, что на фоне разгневанного Конора он сохраняет спокойствие.

Величие оказалось дутым? Как Конору спасать карьеру Макгрегор оказался у разбитого корыта. Вариантов не так много.

Что имеем на выходе? Если Конор действительно откажется от боя с Порье, и, если ему позволят деактивировать контракт, получается очень дурная история.

Давайте, отбрасывая героев этой истории, разберём суть конфликта. Один человек пообещал другому сделать пожертвование без каких-либо предварительных условий. По истечение почти трёх месяцев это обещание не выполнил, а когда ему об этом напомнили, то начал говорить об условиях выдачи средств, перешёл на оскорбления и отказался от ещё одного взятого на себя обязательства (третьего боя). Назвать такое поведение благородным не получается ни при каких раскладах.

Уж если Конор посчитал, что Порье ошибся, вынеся весь сор из избы, то его стоило проучить в октагоне, а потом согласиться выполнить своё обещание, и действительно помочь фонду Дастина, поставив на этом во взаимоотношениях с ним жирную точку, уж это было бы по-мужски и красиво. А пока получается, что Конор обиделся на порцию правды от Порье и невольно прибег к старой шутливой фразе – «кому должен – всем прощаю». Конечно, обещанное не было долгом, но правило о том, что своё слово нужно держать никто не отменял. Да и напомним ещё раз, что изначально ирландец не ставил никаких условий, а давать обещание о пожертвовании его никто не заставлял.

В любом случае, будет интересно проследить за реакцией боссов UFC. Если Дане Уайту удастся спасти такой скандальный бой, то зрелище получится захватывающее, да и у Конора появится дополнительная мотивация стать прежним.