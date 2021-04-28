Белорусская Барби возвращается в ринг. Неужели снова на каблуках? Видео

В ночь с 28 на 29 апреля по московскому времени в Сингапуре пройдёт очередной турнир промоушена One Championship – ONE on TNT 4. Его откроют поединки девушек, и в одном из них по правилам муай-тай будет биться Екатерина Вандарьева из Беларуси по прозвищу Барби. Её соперницей станет американка Джеки Бантан. Этот бой станет для Екатерины вторым в промоушене. В дебютном поединке Барби потерпела сокрушительное поражение. И вот спустя полтора года девушка возвращается в ринг.
Первый бой Екатерины в ONE прошёл в октябре 2019 года. Там она встретилась с титулованной американкой Джанет Тодд. Поединок завершился в конце второго раунда: Тодд нокаутировала Барби хай-киком. Девушка расстроилась, но пообещала, что не сдастся и будет идти дальше, усвоив этот урок. Поражение в бою с Тодд вполне может стать единственным в карьере Екатерины, ведь до этого она выигрывала все поединки и проделала большой путь в единоборствах.
Права на видео принадлежат One Championship. Ролик можно посмотреть на странице One Championship в «Твиттере».
Первых успехов в ударных видах спорта Вандарьева достигла в 15 лет, став мастером спорта по ушу-саньда. После этого она решила перейти в кикбоксинг и муай-тай. Титул чемпионки мира Барби завоевала уже в 18 лет. Переход в профессиональный спорт также стал для Екатерины удачным. Соперницы буквально шарахались от неё. Сейчас Вандарьева – чемпионка Европы и мира по кикбоксингу и тайскому боксу. В Азии девушку очень любят не только за достижения, но и за яркую внешность, благодаря которой она и получила своё прозвище.
«Моей фишкой со старта стала женственность. Выходя в ринг на каблуках, я подчеркиваю, что девушки-бойцы такие же женственные, как и все остальные. Мы тоже можем быть хозяйственными и семейными», – рассказывала Вандарьева в одном из интервью. Иногда девушку раздражает, что её воспринимают в первую очередь как красавицу и модель, а не как бойца. Впрочем, в ринге она регулярно доказывает критикам, что они ошибаются.
Сейчас девушке 30 лет, у неё есть семья, но это не останавливает её в желании участвовать в боях. После поражения Вандарьевой многие, как это часто бывает в отношении девушек с эффектной внешностью, начали говорить, что бои – это не её дело. Екатерина выходит в ринг отдохнувшей, и, надеемся, полной сил, и действительно усвоившей свой опыт в предыдущем поединке. Сможет ли она вернуться на свой уровень и вновь напомнить всем не только о своей миловидной внешности, но и мастерстве бойца? Хочется верить, что да.
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