Легендарный Ковбой снова проиграл, и снова – нокаутом. Не пора ли на пенсию?

В ночь на 9 мая в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 26, с главным боем Родригес – Уотерсон. В соглавном событии ветеран лиги Дональд Ковбой Серроне дрался с Алексом Мороно. Великий белый принял бой на коротком уведомлении после того, как офис Даны Уайта уволил из промоушена Диего Санчеса.
Мороно в последний раз выходил в октагон в декабре минувшего года и проиграл Энтони Петтису единогласным решением судей. Алекс привык сражаться часто, даже в непростом 2020 году он трижды выходил в октагон. И с готовностью принял предложение о поединке с Ковбоем. Тем более, что 38-летний боец сейчас далеко не в лучших своих кондициях. По сути, это подарок для любого бойца выше среднего уровня.
В четырёх из пяти последних поединков Серроне терпел неудачи. Он последовательно проиграл Энтони Петтису, Конору Макгрегору, Джастину Гэтжи и Тони Фергюсону. А результат боя с Нико Прайсом был отменён. Вы скажете, что оппозиция у Ковбоя была более чем солидная. Беда в том, что проигрывает Дональд, как правило, нокаутами, а это уже говорит о многом.
И всё это немного грустно, поскольку Ковбою принадлежит сразу несколько впечатляющих рекордов UFC. В их числе 16 досрочных окончаний боёв, который он делит с Чарльзом Оливейрой. Увы, стать единоличным обладателем этого достижения американцу было не суждено. По крайней мере, по итогам поединка против Мороно, в котором его признавали умеренным фаворитом.
Алекс с первых же мгновений боя продемонстрировал намерение решить исход в стойке. В планы 38-летнего ветерана это не входило, и он сразу же пошёл на тейкдаун. Попытку следует признать неудачной, поскольку Ковбой оказался у сетки и принял на себя град ударов. Колено и несколько плотных ударов по корпусу и в голову – не самое приятное для Серроне начало поединка. Некоторое время бойцы провели в стойке, обменявшись плотными попаданиями,
Но план у Серроне был бороться, и Ковбой совершил очередную неудачную попытку тейкдауна. Концовку раунда Мороно провёл в атаке. Дональд пропустил плотный удар в голову и выглядел растерянным, ну а соперник бросился добивать легенду. Судья Марк Годдард призывал Дональда к активности, но ветеран уже не мог противостоять атакам соперника. Чтобы сохранить американцу здоровье, рефери вынужден был остановить поединок. До спасительной сирены оставалось 20 секунд, и была большая вероятность, что Ковбой не продержался бы до неё.
После боя Серроне заявил, что не готов уходить на пенсию несмотря на то, что ни разу не побеждал в последних шести боях. Дональд заверил, что когда решится на этот шаг, он предупредит об этом лигу заранее. Судя по тому, как легко в последнее время Дана Уайт расстаётся с заслуженными ветеранами, следующего боя у Ковбоя может и не быть.
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