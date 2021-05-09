Легендарный Ковбой снова проиграл, и снова – нокаутом. Не пора ли на пенсию?

В ночь на 9 мая в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 26, с главным боем Родригес – Уотерсон. В соглавном событии ветеран лиги Дональд Ковбой Серроне дрался с Алексом Мороно. Великий белый принял бой на коротком уведомлении после того, как офис Даны Уайта уволил из промоушена Диего Санчеса.

«Я боюсь за свою чёртову жизнь!» Легенда UFC бросает Дане Уайту жуткие обвинения Диего Санчес был отчислен из лиги по показаниям психиатра. Ночной кошмар на деле подтверждает, что у него реальные проблемы с головой.

Мороно в последний раз выходил в октагон в декабре минувшего года и проиграл Энтони Петтису единогласным решением судей. Алекс привык сражаться часто, даже в непростом 2020 году он трижды выходил в октагон. И с готовностью принял предложение о поединке с Ковбоем. Тем более, что 38-летний боец сейчас далеко не в лучших своих кондициях. По сути, это подарок для любого бойца выше среднего уровня.

В четырёх из пяти последних поединков Серроне терпел неудачи. Он последовательно проиграл Энтони Петтису, Конору Макгрегору, Джастину Гэтжи и Тони Фергюсону. А результат боя с Нико Прайсом был отменён. Вы скажете, что оппозиция у Ковбоя была более чем солидная. Беда в том, что проигрывает Дональд, как правило, нокаутами, а это уже говорит о многом.

И всё это немного грустно, поскольку Ковбою принадлежит сразу несколько впечатляющих рекордов UFC. В их числе 16 досрочных окончаний боёв, который он делит с Чарльзом Оливейрой. Увы, стать единоличным обладателем этого достижения американцу было не суждено. По крайней мере, по итогам поединка против Мороно, в котором его признавали умеренным фаворитом.

Алекс с первых же мгновений боя продемонстрировал намерение решить исход в стойке. В планы 38-летнего ветерана это не входило, и он сразу же пошёл на тейкдаун. Попытку следует признать неудачной, поскольку Ковбой оказался у сетки и принял на себя град ударов. Колено и несколько плотных ударов по корпусу и в голову – не самое приятное для Серроне начало поединка. Некоторое время бойцы провели в стойке, обменявшись плотными попаданиями,

Но план у Серроне был бороться, и Ковбой совершил очередную неудачную попытку тейкдауна. Концовку раунда Мороно провёл в атаке. Дональд пропустил плотный удар в голову и выглядел растерянным, ну а соперник бросился добивать легенду. Судья Марк Годдард призывал Дональда к активности, но ветеран уже не мог противостоять атакам соперника. Чтобы сохранить американцу здоровье, рефери вынужден был остановить поединок. До спасительной сирены оставалось 20 секунд, и была большая вероятность, что Ковбой не продержался бы до неё.

После боя Серроне заявил, что не готов уходить на пенсию несмотря на то, что ни разу не побеждал в последних шести боях. Дональд заверил, что когда решится на этот шаг, он предупредит об этом лигу заранее. Судя по тому, как легко в последнее время Дана Уайт расстаётся с заслуженными ветеранами, следующего боя у Ковбоя может и не быть.