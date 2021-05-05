«Я боюсь за свою чёртову жизнь!» Легенда UFC бросает Дане Уайту жуткие обвинения

В ночь на 9 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится очередной турнир UFC под маркировкой Вегас 24. В главном событии ивента встретятся Марина Родригес и Мишель Уотерсон. А вот в со-главном изначально планировалось эпичное противостояние двух ветеранов, во многом легендарных бойцов Дональда Ковбоя Серроне и Диего Санчеса.

Однако, чуть более чем за неделю до события медики порекомендовали освободить от боя Ночного кошмара. 39-летний член Зала славы UFC, победитель первого сезона The Ultimate fighter и бывший претендент на титул чемпиона в легком весе вызвал у специалистов опасение. Однако, о характере проблемы (травма, повреждение, вирус или что-то ещё) лига сообщать отказалась.

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Менеджер бойца и его тренер отреагировали моментально. Они набросились на президента UFC Дану Уайта с обвинениями. Упрёки были бессвязными, аргументы весьма расплывчатыми. Дана отреагировал сдержанно, сообщив, что за всю свою славную карьеру Санчес понёс такой значительный урон, что на данном этапе ему следует подумать не о боях, а о собственном здоровье.

В добавок ко всему, достоянием общественности стал факт того, какой конкретно специалист забраковал спортсмена. Это был психиатр. Диего не сумел пройти стандартный тест на психическое здоровье. Уайт заявил, что его тренер Джошуа Фабиа – настоящий псих, что он негативно влияет на бойца и толкает его в пропасть. После ряда откровенно неадекватных выпадов со стороны команды Санчеса, боец был отчислен из UFC.

И случилось то, что должно было произойти в этой ситуации. Ночной кошмар заговорил. Он выложил в «Инстаграм» видео, в котором наговорил на десяток исков о защите чести и достоинства.

Диего говорил много. Если оставить в стороне лирику, то главным упрёком со стороны бойца был отказ Даны Уайта от встречи с ним.

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«Дана, как дела, Дана? Я два года пытался встретиться с тобой, — заявил Диего в своём «Инстаграме». О, черт, я был первым Ultimate Fighter. Разве это шоу не сделало что-то для компании, когда у нее был долг в 60 миллионов долларов? И после всего этого ты не можешь встретиться со своим парнем? Я провел 60, 70 часов в UFC Performance Institute только для того, чтобы попытаться встретиться с тобой. Ты не боишься, что я и мой чёкнутый менеджер расскажем обо всех твоих тёмных делишках?».



Далее Кошмар обвинил Дану в пристрастии к азартным играм, заявлял, что во время выступления в проекте The Ultimate Fighter против него происходили какие-то тёмные дела, связанные со ставками.

«Я говорю вам ребята, что я боюсь за свою гребаную жизнь, — продолжает откровенничать Санчес. — Я боюсь, что эта мировая монополия с оборотом в миллиард долларов, придет за мной. Что-то может случиться со мной не сейчас, может быть, через пару лет. Возможно, я разобьюсь на своём грузовике. И скажут: О, а у Диего передозировка, это же самоубийство! Я знаю о том, какого уровня зло царит в этой организации.

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О, если я раскрою даже малую часть того, что знаю… Я варюсь в этом дерьме дольше, чем кто-либо другой, и я был единственным, кто прошел через этот темный туннель и вышел, с другой стороны,», — добавил он.



Санчес обвинил Дану и в том, что он «манипулирует социальными сетями» и вполне «может убить его за откровенные высказывания», которые он сейчас себе позволяет. Ну а о том, что заговор против него со стороны UFC длится не один год, он рассказывает вообще на всех углах. Кроме того, Фабиа (за ним реально закрепилась слава невменяемого человека) заявляет, что фиксировал все факты неправомерных действий в отношении его подопечного со стороны лиги в последние несколько лет, рассчитывая создать страховку, если его вдруг выставят на мороз.



По последней информации, лига планировала выплатить Санчесу все причитающиеся ему по контракту деньги, в том числе, затраты на подготовку к бою. Что же будет сейчас, предположить сложно. Немного жаль большого бойца, который реально стал символом организации за те 17 лет, которые Диего провёл в её составе. И хочется пожелать ему поправить здоровье и быть аккуратнее за рулём.