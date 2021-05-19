Уайлдер готов отказаться от лёгких $ 20 млн ради славы и побед. Спасибо, Деонтей!

Супертяжёлый вес выходит из спячки. Пожалуй, так коротко можно охарактеризовать то, что происходит в королевском дивизионе профессионального бокса. За последние сутки стало известно, что уже в ближайшие месяцы мы можем стать свидетелями двух поединков – Энтони Джошуа с Александром Усиком и Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко. Как так получилось и кого благодарить за такой подарок? Подробности в нашем материале.

Предыстория. Соперничество Уайлдера и Фьюри

В феврале 2020 года мир хэвивейта всколыхнула громкая новость. Деонтей Уайлдер, владевший титулом чемпиона мира по версии WBC на протяжении 61 месяца, лишился своей регалии. 22 февраля 2020 года на знаменитой арене Лас-Вегаса MGM Grand Тайсон Фьюри деклассировал Уайлдера и заставил капитулировать того в седьмом раунде. Тогда американец быстро нашёл множество оправданий своей неудаче, порой очень нелепых, и намеревался активировать пункт контракта о реванше. Фьюри был не против такого развития событий. Деонтей казался ему лёгкой добычей после двух очных дуэлей, а денег третья схватка сулила так же много, как и предыдущие две.

Но стороны долго не могли прийти к компромиссу, переговоры затягивались. Вскоре Уайлдер заявил о травме, дав понять, что его возвращение на ринг затягивается. Такое положение вещей не устраивало промоутеров британца Фрэнка Уоррена и Боба Арума. Тогда глава Top Rank Арум в октябре 2020 года заявил, что сроки о реванше, прописанные в контракте, подошли к концу, и Тайсон будет двигаться дальше. Практически сразу в мире заговорили об объединительном британском мегафайте Фьюри с другим чемпионом мира Энтони Джошуа, победитель которого мог бы стать первым абсолютным чемпионом хэвивейта со времён Леннокса Льюиса. Так что об Уайлдере многие как-то и забыли. Пришло время затяжных переговоров команд Фьюри и Джошуа.

Поветкин, Усик, Пулев и…. снова переговоры

Тем временем жизнь в супертяжёлом шла своим чередом. Но казалось, что промоутеры Хирн, Уоррен и Арум создали вокруг дивизиона такой ареал, будто бы Фьюри и Джошуа это футбольная АПЛ, а все остальные – участники Чемпионшипа. Во всяком случае, результаты других поединков никак не влияли на желание промоутеров свести в ринге Тайсона и Энтони. Так, завоевание Александром Поветкиным в августе временного титула чемпиона мира по версии WBC и получение статуса официального претендента на бой с Фьюри никак не помогли Витязю, так как ему пришлось давать реванш Диллиану Уайту.

Победа Александра Усика над Дереком Чисорой в октябре минувшего года, а вместе с ней и получение статуса официального претендента на титул по версии WBO также не повлияли на переговоры по схватке Джошуа с Фьюри. Промоутер Джошуа Эдди Хирн обещал Усику отступные, дабы тот уступил право на бой с Энтони Тайсону. Непонятно, принял ли это предложение Александр, но суть в том, что сам он переключился на переговоры об организации боя за титул временного чемпиона по версии WBO с Джо Джойсом. Так что все преграды на пути к бою Джошуа – Фьюри ловко убирались.

В декабре 2020 года оставался последний нюанс, который уже зависел от самого Джошуа. Британцу было необходимо защитить титулы от посягательств Кубрата Пулева. Возрастной болгарин ничего не смог противопоставить чемпиону, так что Энтони свою задачу выполнил. Дело теперь на 100% зависело от промоутеров.

По £ 100 млн на брата и Саудовская Аравия

После всех перипетий 2020 года переговоры о схватке Джошуа и Фьюри активизировались в январе 2021 года. При этом называлась и сумма, которую может получить каждый из них, — £ 100 млн. В целом появилась кое-какая конкретика, и казалось, что дело на мази. Более того, далее скопом пошли заявления самих спортсменов, информация о переговорах, о том, как будет выглядеть рекламный постер и чьё имя будет значиться на постере первым.



В общем, всё указывало на положительный ход переговоров. В марте появилась сенсационная информация, что стороны договорились сразу о двух поединках и даже условились о распределении гонораров: первый поединок – равное распределение, второй – 60% победителю первого боя, 40% — проигравшему.

Но новостей об официальном контракте всё не было и не было. В мае промоутеры начали поднимать ставки в кулуарных торгах до предела. Сторона Фьюри всё твердила, что Тайсон готов двигаться дальше, а промоутер Джошуа Хирн с завидным упрямством объявлял даты поединка и уверял, что схватке быть, чем сильно раздражал Боба Арума.

В конце концов, 13 мая появились новости, что в Саудовской Аравии под супербой специально построят новый стадион, а 16 мая Фьюри подтвердил, что схватка состоится. По словам Тайсона, он в этом уверился после разговора с принцем Саудовской Аравии. В общем, фанаты боксёров радостно потирали руки в ожидании 14 августа.

Уайлдер вышел из тени и дал шанс Усику

Но радость преданных болельщиков Джошуа и Фьюри длилась недолго. Уже 18 мая о себе напомнил Деонтей Уайлдер, который после поражения в феврале 2020 года ещё так и не дрался. Американец выиграл арбитраж относительно права на проведение третьего поединка с Фьюри и, таким образом, умножил на ноль слова Боба Арума о том, что контрактные обязательства о третьей схватке Деонтея и Фьюри исчерпали себя.

Британский промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен попытался загасить вспыхнувший пожар в зародыше. Он заговорил об отступных для Уайлдера, понадеявшись, что тот согласится на сумму в пределах $ 20 млн. Боб Арум, всегда экономивший на своих боксёрах, заявил, что не даст Уайлдеру ни копейки, а промоутер Джошуа Эдди Хирн просто пришёл в ярость от всего происходящего и заговорил об альтернативных вариантах для Джошуа.

Сам Энтони обошёлся без громких заявлений, Фьюри же отреагировал на слухи о желании Уайлдера получить $ 20 млн за отказ от боя. Тайсон посчитал такие требования неадекватными и дал понять, что предпочтёт снова побить Деонтея, чем позволит ему заработать такие деньги на ровном месте.

И вот тут-то начинается самое интересное. Вскоре выступил тренер Уайлдера Малик Скотт. По словам специалиста, его подопечный в принципе не заинтересован в отступных. Деонтей хочет драться и доказывать, что он лучший.

«Уайлдер отказывается от предложения принять деньги. Ему это неинтересно. Он хочет крови, никаких отступных», — сказал Скотт.

Если Деонтей будет твёрдо стоять на своей принципиальной позиции, то нам нужно будет сказать ему огромное спасибо. Конечно, бой Джошуа – Фьюри интригует, но эти двое планировали драться два раза подряд, а, с учётом того, как редко они бьются, всё действо бы затянулось на год. Таким образом, те же Александр Усик, Деонтей Уайлдер, Джо Джойс, Диллиан Уайт были бы искусственно выключены из чемпионской гонки на долгое время, что никак не соответствует состязательным принципам спорта.

Манёвр Уайлдера же наконец расшевелил болото королевского дивизиона. Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что альтернативой бою с Фьюри для его подопечного станет схватка с Александром Усиком. Таким образом, украинец за потенциальное получение титульного боя во многом должен благодарить Деонтея, который появился на горизонте так вовремя.

В подтверждение того, что бои Фьюри – Уайлдер III и Джошуа – Усик более чем реальны, стала инсайдерская информация о возможных датах. Англо-американская дуэль может пройти 24 июля, об этом, ссылаясь на Боба Арума, сообщил обозреватель Марк Кригел. А инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что для боя Джошуа – Усик рассматриваются даты 21 или 28 августа.

Конечно, у функционеров ещё есть время, чтобы сделать Уайлдеру какое-то мегапредложение. Но, похоже, для Деонтея спортивная составляющая, честь и желание быть лучшим значат больше, чем лёгкие $ 20 млн, которые он мог бы получить, просто поставив подпись на бумаге с отказом от боя с Фьюри. Нам со своей стороны нужно благодарить Бронзового Бомбардировщика. В мире бокса остаются люди с принципами, а значит хоронить этот спорт, как часто делается в последнее время, слишком рано.