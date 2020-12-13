Джошуа заставлял Пулева кричать и отворачиваться, а потом эффектно его нокаутировал

В Лондоне, в стенах «O2 Arena» завершился последний большой вечер профессионального бокса в Великобритании в 2020 году. Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing подготовила очень неплохое шоу, главным событием которого стала титульная схватка в супертяжёлом весе между звёздным чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. На разогреве у них состоялось несколько интересных поединков.

Так, российский тяжеловес Сергей Кузьмин проводил первый поединок после поражения более чем годичной давности от Майкла Хантера. В соперника ему дали непростого Мартина Баколе. Кузьмин, невзирая на статус андердога, действовал успешно и смотрелся получше соперника. Тем не менее, домашнее судейство, видимо, сыграло свою роль, и победа по очкам досталась британцу. Затем на ринге встретились кузен Тайсона Фьюри Хьюи Фьюри и опытный экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Мариуш Вах. Британец легко перебоксировал ветерана в десяти раундах. В соглавном событии шоу перспективный британец Лоуренс Около уже во втором раунде остановил поляка Никодема Жезевски, чем привёл в восторг немногих зрителей, которым посчастливилось добыть билеты на мероприятие. Ну а после настало время мейн ивента.

«Кличко даёт советы, но они вызывают сомнения». Джошуа слишком самоуверен У Кубрата Пулева есть шанс повторить подвиг Руиса и наказать британца.

Кубрат Пулев подходил к поединку после годичного перерыва. В последнем бою, в ноябре 2019 года, он победил по очкам малоизвестного Райделла Букера. Так что форма болгарина оставалась загадкой. Впрочем, то же самое можно было сказать и о Джошуа. Британец предыдущий раз боксировал в декабре 2019 года. На турнире в Саудовской Аравии он взял реванш у Энди Руиса, победив того по очкам. Впрочем, тот успех ЭйДжея не впечатлил. По большей части он действовал слишком аккуратно и едва ли не бегал от соперника, который в первом бою его нокаутировал. Так что и реальное состояние Джошуа было не совсем понятно. Впрочем, Энтони в любом случае был явным фаворитом встречи.

Но Энтони не собирался доказывать это с первых минут. Стартовая трёхминутка прошла в очень неспешном темпе и почти без ударов. Боксёры присматривались друг к другу, при этом центр ринга занял Пулев. Во второй отрезке Джошуа начал уже примеряться к оппоненту и донёс до него несколько неплохих ударов. Но Кубрат продемонстрировал стойкость.

Но в третьем раунде подбородок болгарина всё-таки не выдержал. Джошуа неплохо провалил соперника, а после донёс до него классный боковой. Кубрат не упал, но был потрясён. Стараясь не показывать слабости оппоненту, он даже начал кричать, но вскоре не выдержал атак Энтони и даже начал демонстрировать навыки новичков, отворачиваясь спиной. В итоге рефери засчитал Кубрату нокдаун. Времени на добивание у чемпиона мира хватало. Он пошёл вперёд и отправил болгарина на канвас. Показалось, что бой можно было останавливать. Да и глаза Пулева не показывали особого желания продолжать, но Кубрат собрал волю в кулак и вернулся в дело. Более того, по завершении раунда он ударил Джошуа после гонга, спровоцировав Энтони на такой же жест.

Вопреки всем ожиданиям, четвёртый раунд не начался с яростных атак Джошуа, который по идее должен был бы идти на добивание соперника, наевшегося в минувшей трёхминутке. Как бы то ни было, преимущество было на стороне Энтони. Британец спокойно забирал раунд за раундом и контролировал происходящее в ринге. Пулев же выглядел достаточно беспомощным.

Так продолжалось до седьмого раунда. В этом отрезке Кубрат начал по-настоящему огрызаться. На жёсткие атаки Энтони он ответил несколькими точными выпадами, в том числе, чистым правым прямым. Видимо, это придало Кобре немного сил и уверенности. В восьмом раунде он пробовал работать первым номером и преуспел. Пулев снова донёс до цели правый прямой и в целом забрал раунд. Показалось, что на горизонте замелькала надежда на интригу. Но нет.

Видимо в восьмом раунде Джошуа взял небольшую паузу, чтобы развернуться во всю мощь уже в следующей трёхминутке. В одном из эпизодов Энтони пробил классный апперкот, ноги Пулева подкосились, но он устоял. В попытках спастись, болгарин полез в клинч. Здесь чемпион донёс до Кубрата ещё несколько разрушительных апперкотов. В итоге болгарин упал и рефери пришлось открывать счёт. К удивлению, претендент сумел подняться, но ненадолго. В следующей же атаке Джошуа выбросил роскошную двойку, после которой всё желание Пулева продолжать сняло, как рукой.

Яркая победа Энтони Джошуа, которая всё-таки оставляет ряд вопросов. Пулев оказался банально неготовым к противостоянию на высшем уровне, но при этом сумел создать британцу некоторые проблемы. Ну а действующий чемпион порой снова напоминал самого себя образца второго боя с Руисом, не желая идти на обострение, даже тогда, когда это было очень уместно.

Видео доступно на странице Matchroom Boxing в «Твиттере».

Если сегодняшнего уровня бокса для победы хватило, то вот с Тайсоном Фьюри и даже Александром Усиком этого будет явно мало. Впрочем, пока британец может праздновать и принимать поздравления от Флойда Мейвезера, который восседал на трибунах O2Arena.