Петтис устроил натуральное кумите, со всеми фишками. Лучший бой месяца в Bellator. Видео

В мае лига Bellator порадовала поклонников всего двумя турнирами. Однако и этого было достаточно, чтобы насладиться зрелищными поединками. Здесь, как это часто бывает в промоушене Скотта Кокера, зарешало качество, а не количество боёв. И среди всего этого качества было непросто определить самый-самый. Тем не менее редакция «Чемпионата» всё же сделала свой выбор и представляет номинантов на лучший бой месяца.

Валери Лореда – Ханна Гай

Одним из самых интересных поединков мая стало противостояние девушек на турнире Bellator 259. Непобеждённая на тот момент красотка Валери Лореда выходила на свой четвёртый профессиональный бой. В соперницы ей досталась малоизвестная американка Ханна Гай, для которой этот поединок стал дебютным в лиге. Многие верили в очередной успех Лореды и почти не верили в Гай. Но последней удалось расстроить поклонников латиноамериканской звезды и нанести ей первое поражение в карьере.

Уже через минуту после начала боя Валери отправила соперницу в нокдаун и бросилась её добивать. Казалось, всё снова идёт по сценарию Лореды, но Гай сумела нейтрализовать оппонентку и начала вязать её, пытаясь перевести поединок в борьбу. В этот раз задержать Лореду на канвасе надолго Гай не удалось, зато чуть позже девушка всё же осуществила задуманное. В течение трёх раундов Гай самыми разными способами затягивала Валери в партер, где демонстрировала искусство грэпплинга со всех сторон.



Однако надо отдать должное стойкости и терпению Лореды, которая не сдалась и в итоге выбиралась из самых, казалось бы, безнадёжных ситуаций. Девушка несколько раз попадалась и на армбар, и на треугольник, причём в первом случае казалось, что рука Валери вот-вот сломается. Но доделать приёмы сопернице она не позволила.



В третьей пятиминутке Лореде всё-таки удалось нанести несколько неплохих ударов, но это уже не спасло её от поражения. Гай победила единогласным решением, совершила апсет уже в первом бою в лиге и доставила удовольствие всем, кто в смешанных единоборствах предпочитает борьбу.

Лоренц Ларкин – Рафаэль Карвалью

Любители поединков в стойке, которых, как правило, среди фанатов ММА больше, наверняка оценили по достоинству противостояние экс-чемпиона Bellator в среднем весе Рафаэля Карвалью и опытнейшего, но так и не добравшегося до значимых титулов Лоренца Ларкина. На турнире Bellator 258 место парням было отведено лишь в прелимах, однако они едва не переплюнули по зрелищности и накалу главный бой вечера.



Ларкин находился на серии из четырёх побед подряд, в то время как его соперник, напротив, переживал не лучшие времена. Но, несмотря на два последовательных поражения, одно из которых ему нанёс нынешний чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков, Карвалью сумел показать, что он всё ещё опасен и непрост. И хотя поединок он в итоге проиграл раздельным решением, бывший чемпион дал Ларкину хороший бой, а зрителям подарил множество самых разнообразных эмоций и однозначно не позволил заскучать.

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На счету Ларкина к тому моменту было 11 нокаутов в 30 поединках. У Карвалью в статистике красовалось на один нокаут больше, при этом он провёл только 21 бой. Само собой, вопросы парни сразу же начали решать в стойке. Поначалу оба много работали ногами. Ларкин пробивал больше лоу-киков, Карвалью сделал ставку на мидл-кики. А уже к третьей минуте первого раунда бойцы начали конкретно зарубаться.



В ход с обеих сторон шли комбинации из джебов, хуков и апперкотов, подключались колени и локти. Даже когда парни оказывались в клинче у сетки, это не было унылым односторонним контролем: каждый активно работал как руками, так и ногами. Причём никто из них не пытался тормозить ход боя. Это был активнейший поединок в стойке, от которого захватывало дух и где всё могло решиться в любую секунду. Но всё же бойцы провели все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Ларкину. Однако и Карвалью не выглядел действительно проигравшим. Отличный бой двух достойнейших опонентов.

Хуан Арчулета – Серхио Петтис

Каким должен быть лучший поединок месяца? Со всеми составляющими ММА, помноженными на активность и зрелищность. Именно это мы увидели в главном бою турнира Bellator 258, где Серхио Петтис пытался отобрать титул чемпиона в легчайшем весе у Хуана Арчулеты. Петтису это удалось, при этом наблюдать за тем, как это происходило, было очень и очень интересно.



После победы в своём последнем бою в UFC Серхио перешёл в Bellator, где выиграл два поединка подряд. Этого руководству промоушена показалось достаточным, чтобы уже в следующем противостоянии дать ему шанс побиться за титул. Арчулете же впервые предстояло защищать пояс, который он заработал, единогласным решением одолев Патрика Микса. Увы, удержать титул надолго ему не удалось. Петтис крайне грамотно выстроил свою игру и в итоге полностью разобрал оппонента, при этом действуя менее резко и аккуратно.

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Арчулета почти сразу пошёл в борьбу, где полторы минуты контролировал претендента у сетки. После того, как Петтис освободился, в стойке поначалу бойцы осторожничали. Однако за минуту до конца раунда парни перешли к активным действиям, где Петтис выглядел лучше: ему удавались одиночные удары и комбинации, при этом он отлично защищался от атак Арчулеты. В конце пятиминутки чемпиону удалось зайти за спину Петтиса, свалить его на канвас и забрать концовку.



Второй раунд бойцы начали со стойки, где неплохо зарубились уже на первой минуте. Арчулета пытался искать счастья в борьбе, но Петтис быстро освобождался от объятий чемпиона. В этой пятиминутке Арчулета атаковал больше, а ещё подключил удары по корпусу. Однако и претендент не молчал: за минуту до конца раунда он хорошо попал с правой и рассёк Хуану нос.

С третьего раунда Арчулета начал взрываться. Ему удавались хорошие затяжные комбинации, он бил часто и много. Петтис, напротив, бил реже и меньше, однако был точнее. Да и статистика говорила о том же. Далее парни только наращивали темп. Претендент всё так же бил реже, выжидая правильного момента, и в итоге в четвёртом раунде хорошо попал по чемпиону, которого начало болтать. К тому же Петтис начал угадывать действия Арчулеты и ловко уходил от его атак, перебивая оппонента.



Понимая, что он выигрывает бой, Петтис начал подключать свои фирменные фишки из муай тай и тхэквондо. Ну чистой воды кумите, как в старых-добрых боевичках, где главный герой, выходивший андердогом, в концовке демонстрирует весь свой арсенал. А уже практически низвергнутый чемпион бьётся в отчаянии, понимая, что его песенка спета.



В пятом раунде Арчулета, надеясь хоть как-то спастись, попытался пойти в борьбу, но Петтис не позволил ему осуществить задуманное. Не давал претендент и попадать по себе, отлично держа дистанцию. Но всё же за две минуты до конца боя Арчулета подхватил Петтиса за одну ногу и провёл шикарнейший бросок с переворотом, по зрелищности не уступающий приёмам из рестлинга.



До конца пятиминутки Арчулета контролировал оппонента на канвасе и у сетки, однако на общую картину это уже не смогло повлиять. Судьи единогласно отдали победу Серхио Петтису, определив нового чемпиона Bellator в легчайшем весе. Бойцы показали динамичный и захватывающий поединок, который уверенно забирает первое место в номинации «Лучший бой месяца».