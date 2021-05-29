Россиянин планомерно разбивал бразильца. Но упал от незаметного тычка в бороду. Видео

В Москве 28 мая прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 123. В главном поединке вечера россиянин Андрей Кошкин во втором раунде нокаутировал бойца из Украины Алексея Бутенко. И это был далеко не единственный яркий финиш турнира. В прелимах публика увидела не менее зрелищный нокаут в исполнении бразильца Рене Пессоа по прозвищу Солдат. Он отправил спать россиянина Алексея Ефремова в третьей пятиминутке упорнейшего и захватывающего противостояния.

Представляющий клуб «Ахмат» Ефремов из последних шести боёв выиграл только два. Пессоа, наоборот, в последних шести одержал победы в четырёх и проиграл два поединка. На счету россиянина было 16 побед нокаутами из 22. Бразилец же известен как мастер сабмишенов: таких побед у него 15 из 17. Однако бой между этими парнями завершился совсем не так, как многие предполагали.

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В первом раунде лучше смотрелся Ефремов. Он неплохо действовал в стойке и провёл несколько мощных бросков. Бразилец, тем не менее, старался оказывать достойное сопротивление и выдержал все атаки оппонента. В начале второй пятиминутки россиянин продолжил разбивать Пессоа, но последний снова удивил зрителей своей стойкостью. Солдату ничего не оставалось, кроме как искать счастья в борьбе. И здесь ему повезло: он забрал спину Ефремова и контролировал его в партере около двух минут. Но в итоге россиянину всё же удалось освободиться от захвата соперника.

Последний раунд твёрдо решил забирать Ефремов, по возможности стараясь завершить его досрочно. Он больше попадал, а бразилец при этом пытался перевести бой в партер, но безуспешно. Оба уже устали, но каждый продолжал гнуть свою линию. Публика внимательно следила за каждым ударом Алексея: казалось, любой из них может стать последним для Пессоа.

Но за минуту до конца раунда у Солдата как будто открылось второе дыхание, и он пошёл на оппонента, отвечая ударом на удар, демонстрируя крепость своего подбородка. Развязка случилась неожиданно. За минуту до конца боя Пессоа, как казалось из последних сил, выбросил в сторону Алексея правую руку. Только на повторе более-менее можно было разглядеть, в какой момент и куда конкретно попал бразилец. Эта победа стала для Солдата лишь третьей в карьере, одержанной нокаутом.

В соцсетях промоушена под видео нокаута моментально начали появляться комментарии с поздравлениями Пессоа и десятками эмодзи бразильских флагов. А затем кто-то из российских болельщиков написал: «Сегодня день бразильцев!». Действительно, в трёх из четырёх предыдущих поединков турнира с участием бразильских бойцов победу одержали именно они. Но самая яркая и эффектная вышла у Пессоа.