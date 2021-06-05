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Денис Магер нокаутировал Рината Сагынтая на турнире Brave CF в Минске, видео

Белорус не разрешил залу радоваться победе. Нокаут оказался слишком пугающим
Микаил Гусейнов
Денис Магер нокаутировал Рината Сагынтая
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Магер поступил благородно. Вместо празднований позаботился о сопернике.

4 июня в Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам Brave CF 51. В его главном событии должны были встретиться легковесы Лукас Мартинс и Марсель Грабински. Последний незадолго перед схваткой почувствовал себя плохо, так что шоу лишилось этого противостояния. В результате статус мейн-ивента получила схватка небитых бойцов. Местный любимец Денис Магер бился с Ринатом Сагынтаем из Казахстана.

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Магер в канун схватки мог похвастать идеальным послужным списком — семь побед в семи поединках, четыре из которых были добыты удушающими приёмами, а две — нокаутами. И это с учётом того, что тренер Дениса подчёркивает, что его подопечный — не борец или джиу-джитсер, а именно ударник. Интересно и то, что первые четыре боя в карьере Денис провёл в период 2013-2014 гг., после чего на протяжении пяти лет не выступал. Вернуться к ММА он решил лишь в 2019 году.

Что касается его соперника Сагынтая, боец из Казахстана начал профессиональную карьеру в 2016 году. К декабрю 2019 года в его активе было девять побед в девяти поединках, причём все досрочные. Добыты они были в местечковых малоизвестных лигах Казахстана, но показатель в 100% досрочных побед всё равно наводил на мысли о том, что Магеру перед глазами родных болельщиков предстоит пройти непростое испытание.

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Впрочем, Денис быстро развеял все тревоги фанатов. Потратив некоторое время на вычитку соперника, уже на исходе третьей минуты боя Денис отправил его в нокаут. Для начала он заставил Рината подумать о защите корпуса, пробив ему неплохой прямой в туловище. А через несколько секунд Магер сместил акцент атаки, донеся до подбородка Сагынтая действительно разрушительный апперкот справа. Поверженный боец падал, будто в замедленной съёмке. Сначала он опустился на одно колено, а затем тяжело упал на спину. Рефери медлил с остановкой, и Магеру пришлось добивать оппонента. После двух хаммерфистов третий в клетке наконец удосужился остановить бой.

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Минская публика была восторженна яркой победой Магера. Но сам Денис радоваться не спешил. Понимая, насколько тяжёлым и пугающим оказался нокаут для соперника, он повёл себя благородно, показав истинное лицо спорта. Призвав болельщиков успокоиться и фактически не разрешив праздновать слишком бурно, Денис позаботился и о сопернике, опустившись ко всё ещё лежащему Сагынтаю и поинтересовавшись, всё ли с ним в порядке.

«В первую очередь хочу пожелать здоровья своему сопернику. Я не хотел его добивать, просто судья не останавливал», — сказал победитель после поединка.

Что же, присоединяемся к Магеру и желаем Сагынтаю крепкого здоровья. Ну а самого Дениса поздравляем с ярчайшей победой.

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