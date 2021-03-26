Не отдавать судьбу в руки судьям! Россиянин вырвал победу за 35 секунд до сирены. Видео

В Бахрейне в историческом форте Арад 25 марта прошёл турнир Brave CF 49: Super Fights. Бойцы не обделили зрителей яркими поединками и неожиданными финишами. В одном из боёв в промежуточном весе до 77 килограммов сражались россиянин Гаджимуса Газиев и бразилец Жеральдо Коэльо. Смертельный выстрел (говорящее прозвище у бойца, правда?) стал отличным примером для ребят, которые отдают свою судьбу в руки судей, а потом возмущаются решением. Гаджимуса выжал из себя последний «бензин» и нокаутировал оппонента за 35 секунд до конца поединка.

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Хотя Газиев – уроженец Дагестана, в Brave CF он попал не через команду ученика легендарного Абдулманапа Нурмагомедова и главного тренера сборной Бахрейна Эльдара Эльдарова. С самого начала парень понимал, что на особую милость судей рассчитывать не стоит, а потому все свои бои здесь выиграл досрочно. Представитель знаменитого клуба «Горец» однажды пообещал доказать, что он – один из лучших ударников в лиге. И за свои слова Гаджимуса отвечает.

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Казалось, Коэльо очень уж хотел поспорить со словами Газиева. Бразилец часто атаковал и руками, и ногами, выбрасывая скоростные комбинации и нанося много ударов по корпусу. Гаджимусе удавалось неплохо отвечать, но поначалу он выглядел менее уверенным и дольше изучал своего оппонента. Во втором раунде россиянин смотрелся намного лучше. Он уже не подпускал Коэльо так близко и чаще попадал сам. Но и у бразильца прошло несколько хороших комбинаций.

В третьей пятиминутке Газиев прибавил ещё больше, однако Коэльо не прекращал огрызаться в ответ. Оставалось совсем мало времени, а бой всё равно выходил очень близким. «Давай, дави его, дави!» – кричали из угла Гаджимусы. Дагестанский боец оказался понятливым парнем. Как и советовали секунданты, на мидл-кик Коэльо Газиев ответил правым джебом. Бразилец отлетел к сетке и упал, а Гаджимуса бросился его добивать. Коэльо уже не мог защищаться, и рефери остановил поединок.

В момент объявления результата бразильский боец только расстроенно качал головой. Для него это поражение наверняка станет одним из самых обидных. Газиеву тоже непременно запомнится этот поединок. «Когда бой тяжёлый и победа досталась с трудом, она становится ещё слаще», – заявил Гаджимуса после поединка. И ведь не поспоришь!