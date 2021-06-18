«Идеальная красота». Фаны восхищаются эффектной украинкой из Bellator

В ночь на 26 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 261. Очевидно, что внимание российских болельщиков, да и не только российских, будет приковано к главному событию шоу. В нём встретятся топ-тяжеловесы лиги Валентин Молдавский и Тимоти Джонсон. Бойцы оспорят титул временного чемпиона лиги в хэвивейте, так как полноценный чемпион Райан Бэйдер пока поглощён событиями Гран-при в полутяжёлом дивизионе.

Но кроме боя Молдавского на турнире пройдёт ещё несколько любопытных поединков. В одном из них выступит эффектная украинка Лена Овчинникова. Мастер спорта международного класса, многократная чемпионка мира по тайскому боксу, чемпионка мира и континента по кикбоксингу начала профессиональную карьеру в ММА ещё в 2006 году, при этом она не забрасывает выступления в муай-тай по сей день. Проводя бои в ММА по большей части на Украине, девушка довела профессиональный рекорд до показателей 8-0. Далее Овчинникова сосредоточилась на поединках за рубежом, и вот тут-то начались проблемы.

Так, в индийском промоушене Super Fight League она провела три боя, проиграв дважды, в том числе нынешнему бойцу UFC Джоанне Калдервуд, чьи акции котируется достаточно высоко. Затем было несколько выступлений на родине, сменявшихся выездными боями, и опять победы чередовались с поражениями. В тот же период Овчинникова дебютировала и в Bellator, проиграв в 2016 году Ребекке Рут.

Наконец, в конце 2016 года девушка подписала уже полноценный контракт с Bellator и в ММА сфокусировалась на выступлениях только там. Сначала всё шло хорошо, жертвами Овчинниковой стали Карла Бенитес и Хелен Харпер. Затем последовали два поражения – от Алехандры Лары и Кейт Джексон. Последней Лена уступила в июне 2019 года. С тех пор украинка в клетке не появлялась. Теперь же состоится её долгожданное возвращение.

Стоит отметить, что, невзирая на двухлетний простой, фанатов у украинки не убавилось, скорее, наоборот.

Возможно, причина этого кроется в грамотном ведении страницы в социальной сети «Инстаграм». Нельзя сказать, что Овчинникова активно погружена в блог. Но тем не менее любые её фотографии вызывают активность пользователей, большинство из которых восхищается внешними данными девушки.

«Идеальная красота», «Огонь», «Моя любовь», «Можно смотреть бесконечно», «Шикарная». Всё это лишь часть комментариев, которые можно прочесть о девушке в комментах.

Впрочем, сама Лена не зацикливается на похвале подписчиков. Вместо этого она плотно занята подготовкой к схватке. На турнире Bellator 261 ей жизненно необходимо прерывать серию из двух поражений кряду, иначе положение Овчинниковой станет совсем уж плачевным. В соперницах у украинки дебютантка Bellator Кира Батара, чей профессиональный рекорд состоит из 8 поединков и 4 поражений в них.

Вместе с тем стоит отметить, что Батара идёт на серии из трёх побед. Овчинникова относится к сопернице серьёзно. Свидетельством этого также является то, что ради подготовки к турниру она даже отправилась в США. Здесь она тренируется в зале Jackson Wink MMA Academy, который знаменит прежде всего тем, что это фактически родное место для великолепного экс-чемпиона UFC Джона Джонса.

Видно, что Овчинникова освоилась здесь достаточно быстро. В Альбукерке она имеет возможность тренироваться не только в горах, что позволяет повысить функциональную подготовку. Дело в том, что тут же она может учиться у мастеров калибра Карлоса Кондита, Холли Холм и других.

Трудно сказать, насколько таланты Овчинниковой поражают таких топ-бойцов, но то, что ею всё больше интересуются фаны Jackson Wink MMA Academy – факт. Во всяком случае, пользователи, подписанные на страницу зала в «Инстаграме», также не обходят стороной посты об Овчинниковой, расхваливая её наперебой.

Можно утверждать, что Овчинникова уже потрясла и покорила Альбукерке, посмотрим, сумеет ли она извлечь из этого пользу и одержать долгожданную победу. Удачи, Лена!