Олейник снова проиграл. Карьере в UFC конец?

Дядя Лёша в схватке со Спиваком не был похож на самого себя. Возраст даёт о себе знать…

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился соглавный поединок турнира UFC Вегас 29, в ходе которого встретились тяжеловесы. Россиянин Алексей Олейник бился с представителем Молдавии Сергеем Спиваком.

Для 43-летнего Алексея этот поединок во многом был определяющим. В предыдущих двух схватках боец проиграл, что активизировало слухи о его скором увольнении из лиги. Тем не менее, акции ветерана смешанных единоборств котировались ещё достаточно высоко и списывать его со счетов никто не собирался, тем более, что в канун турнира он занимал 15-е место в рейтинге тяжёлого веса.

Что касается Спивака, то уроженец Кишинёва в последних двух схватках одержал победы. Но стоит отметить, что его соперниками в этих боях были Карлос Фелипе и Джаред Вандераа, которых уж точно сложно назвать оппонентами топ-уровня. Именно поединок с Олейником должен был ответить на вопрос, прибавил ли Спивак с момента дебюта в лиге, или две последние победы были в большей степени продиктованы уровнем соперников.

Первый раунд противостояния начался с атак Олейника. Сначала россиянин пробил неплохой лоу-кик, а затем начал забрасывать тяжелейшие, размашистые удары. Спивак работал на отходах и пытался встречать оппонента. Представитель Молдавии выглядел достаточно манёвренным и пару раз неплохо встретил оппонента. Вскоре Олейник предпринял первую попытку перевести соперника в партер, но и тут Сергей показал уровень, легко устранив угрозу.

Тогда Алексей снова начал прессинговать в стойке. Работая первым номером, он неизменно пропускал с дистанции, но и сам беспокоил противника попаданиями. После Удав предпринял вторую попытку перевода в партер, но Спивак снова отбился. Наконец, менее чем за минуту до сирены на перерыв, Олейнику удалось затянуть соперника в борьбу. Сначала показалось, что россиянин попробует провести свой фирменный удушающий Изекииль, но Сергей был к этому готов. Тогда Олейник вышел на ущемление диафрагмы, но времени на полноценный приём уже не было. В целом, по первому раунду казалось, что Алексей правда попросту уже не в состоянии справляться с гораздо более молодым соперником.

Почти весь второй раунд прошёл в партере, но на этот раз, как не парадоксально, в этом компоненте лучше выглядел Полярный Медведь. Лишь в конце пятиминутки Олейнику удалось выйти из-под прессинга соперника. Алексей снова попробовал провести ущемление диафрагмы, но, как и в первом раунде, время на это банально не хватило. Эту пятиминутку россиянин однозначно проиграл.

Таким образом, исход встречи должен был решиться в финальном раунде. И для Олейника он начался весьма досадно. Удав в стойке пропустил неприятный удар от соперника, в результате чего у него открылось рассечение в области лба. Глаз Алексея стал заливать, так что видимость, вероятно, стала гораздо хуже. На всё это накладывалась и невероятная усталость. Тем не менее, ветеран смешанных единоборств на морально-волевых качествах продолжал идти вперёд, понимая, что бой он уже проигрывает.

Затем со стороны Олейника начались отчаянные попытки перевода соперника в партер. Со второго раза ему удалось затянуть Сергея в борьбу. Но толку от этого было чуть. Очень скоро Спивак снова показал, что может конкурировать с нынешним Олейником в этом компоненте. Представитель Молдавии занял доминирующую позицию и контролировал всё происходящее. Да, Олейник пытался отбиваться и демонстрировать активность, но по сути финальные эпизоды он проиграл. По итогам трёх раундов судьи насчитали справедливые 29:28, 29:28, 29:28 в пользу Спивака.

Таким образом, Олейник проиграл в третий раз кряду. И на этот раз даже бойцу не из топ-15. При всём уважении, похоже, что карьера Алексея в UFC подходит к концу. Третье поражение кряду в 43-летнем возрасте говорит о многом. Тем более с учётом того, что в последние месяцы боссы промоушена расстались даже с куда более маститыми ветеранами лиги.

Кроме того, достаточно просто обратить внимание, как Олейник провёл схватку со Спиваком. Порой он просто выглядел словно стоячая и неприкрытая мишень, ну а уж неспособность выигрывать эпизоды в партере в противостоянии с далеко не топ-борцом указывают на то, что россиянин проигрывает уже даже на «своей территории». Коротко говоря, Алексей уже не был похож на самого себя, очевидно, что всё же возраст берёт своё. Как бы то ни было, если это был даже его последний бой в лиге, прежде всего Удаву нужно сказать огромное спасибо за прекрасную карьеру. Ну а если в UFC предоставят ветерану ещё один шанс, то просто пожелаем удачи.