«Никто даже не додумался написать слова поддержки». Олейник проиграл уже в первом раунде

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 19. Для российских болельщиков он был интересен не столько интригующей разборкой Кёртиса Блэйдса с Дерриком Льюисом и очередным поединком ветерана и экс-чемпиона в тяжёлом весе Андрея Орловского, сколько схватками Яны Куницкой и Алексея Олейника. И если первая не разочаровала, то вот Дядя Лёша, к сожалению, потерпел неожиданное поражение. Но обо всём по порядку.

Олейник проводил первый поединок в 2021 году. В минувшем он выходил в клетку трижды. После побед над Морисом Грином и Фабрисиу Вердумом ему дали бой с представителем топ-5 Дерриком Льюисом. С ним он не совладал, но вряд ли кто-либо мог за это бросить камень в огород Алексея. В любом случае, в этот раз он надеялся закрыть ту осечку. Что касается его соперника, им стал некий Крис Дакас, чью фамилию перед самим турниром, как только не произносили, но, наверное, теперь запомнят надолго. 31-летний спортсмен до этого провёл лишь два поединка в UFC, и в обоих победил. Очевидно, что Олейник был для него самой большой проверкой в промоушене.

«С российскими бойцами драться не буду». Удав не хочет встречаться с Волковым в октагоне Алексей Олейник отказался от поединков с соотечественниками. Но остальным по-прежнему готов показывать, на что способен.

Бойцы не стали тратить время на разведку и пошли встречным курсом с первых секунд. Удав, понимая, что перед ним чистый ударник, сразу же попытался затянуть Дакаса на настил. Но тот показал очень неплохую оборону и устоял. Мало того, Крис оказался даже в выигрышном положении и нанёс Олейнику несколько очень неприятных ударов сверху, по сути заставив россиянина спасаться бегством. Тогда Алексею пришлось принимать бой в стойке. Здесь он явно проигрывал.

Очень скоро Крис прочувствовал ритм, нащупал нужную дистанцию и устроил бомбардировку. Занимая центр октагона, он пробил классную двойку, завершив её ударом коленом. После этого Олейник попятился к сетке, где ушёл в глухую оборону. Большего американцу было и не нужно. Крис начал затяжную серию ударов. За несколько секунд 43-летний ветеран принял уж точно более 15 ударов, но каким-то образом продолжал стоять, хоть и не отвечал. Хёрб Дин не стал смотреть на одностороннее избиение и остановил схватку. Сам Олейник этому и не сопротивлялся. На победу Дакас потратил менее двух минут.

Таким образом, Олейник потерпел второе поражение кряду. Огорчило не только это, но и как отреагировали на эту неудачу в социальных сетях. Под постом на странице UFC Russia в «Инстаграме», болельщики массово начали отправлять Алексея «на пенсию» в достаточно резкой форме, называя выступление «позорным» и утверждая, что ему «давно пора уходить». Лишь немногие оказались «рядом» с Олейником в горькую минуту неудачи.



«Никто даже не додумался написать слова поддержки», — точно заметил один из подписчиков.



Что касается непосредственно результата, отметим, что в карьере Олейника это уже не первый раз, когда он проигрывает два боя кряду. В 2019 году он также проиграл два раза подряд, причём Уолту Харрису всего за 12 секунд. Тогда Дядю Лёшу также отправляли на пенсию, но потом забывали об этом и восторгались его победами над теми же Грином и Вердумом. Сумеет ли Олейник оправиться от неудачи теперь? Ответить сложно, возраст всё же даёт о себе знать. Но, по контракту с UFC у него ещё предусмотрены бои, так что, если у Алексея не пропадёт желание выступать, мы его ещё обязательно увидим в клетке и получим возможность поболеть за него. Дядя Лёша, не опускайте рук!