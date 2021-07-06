В Волкове уже видят удобную мишень. Даже 42-летний ветеран готов его бить

Белорусский боец ММА Андрей Орловский в последние дни делал всё, чтобы оказаться в центре внимания. Питбуль активно вызывал на бой Александра Волкова, пытаясь достучаться до соперника. Драго пока молчит, не проявляя никакого интереса к словам Орловского.

В общем-то, оно и понятно, в таком потенциальном поединке Волков не получит ничего. Разбираем, нужно ли Александру принимать вызов Орловского.

Орловскому напомнили о фразе Волкова, а Андрей потроллил россиянина эпизодом из фильма

42-летний Орловский обратился к Волкову вскоре после турнира UFC Vegas 30. Там Александр, называя вещи своими именами, облажался. Главный бой в карьере Волкова мог открыть дорогу к титулу, для этого нужно было любым путём побеждать Сириля Гана.

Бой у Волкова не слишком заладился. Хоть Александр и не позволял сопернику лишнего, но француз, не обладающий разрушительным ударом, одержал рабочую победу. Ган попросту перебил соперника, здорово работал джебом, а Волков, как показалось, даже не знал, что делать. Несмотря на неминуемое поражение, россиянин не взорвался в концовке, не стал рисковать, бросившись вперёд в надежде на нокаут. Вместо этого Волков смиренно принял поражение, а после боя удивлялся решению судей, которые единогласно отдали победу Гану.

Орловский вскоре после боя в соцсетях поздравил Волкова с красивым поединком, а затем ещё и бросил вызов, предложив тому встретиться в октагоне. Сначала всё было тихо и культурно. Но вскоре в одном из интервью ветерана ММА сумели вывести на эмоции.

«Я вызываю Волкова на бой без всяких задних мыслей. Сейчас начнут снова говорить, что Орловский против русских. Ничего против не имею. У меня жена русская. Волков говорил, что в случае чего будет готов сразиться со мной, что его ничего со мной не связывает. Если такой бой случится — супер. Если нет, будем двигаться дальше.

Если он не трус, пускай подерётся со мной. Если, как он говорит, Орловского все били, я готов. Зацепило. Аж хохолок ощетинился у старого пса Питбуля. Пускай ответит что-то. Я готов», — сказал Орловский.

А «ощетинился» экс-чемпион UFC потому, что ему напомнили об одном из интервью Волкова, который в 2017 году давал характеристику Фрэнсису Нганну, нынешнему чемпиону UFC. Тогда Волков сказал, что Нганну побил лишь Орловского, которого уже били и многие другие бойцы.

Вообще к раскрутке потенциального боя Орловский подошёл основательно. Его менеджеры даже слепили небольшой видеоролик из «Универсального солдата 4», в котором снимался боец ММА.

Они взяли одну из сцен, но прикрепили к оппоненту героя Орловского лицо Волкова. Получился такой дешёвенький, но вполне угарный коллаж.

Без рейтинга и серьёзных боёв на протяжении нескольких лет

Понять старого Питбуля можно: Орловский отчаянно нуждается в каком-то прорыве. Объективно, белорусу уже бы завершить карьеру да насладиться приятной жизнью, но пока ему совсем неймётся. Только вот в октагоне у Орловского дела складываются куда хуже, чем в его социальных сетях. Белорус уже давненько выпал из рейтинга UFC, а в соперники в последнее время получал относительных ноунеймов.

Из нынешнего топ-15 тяжёлого веса последним соперником Орловского был Том Аспиналь, который уверенно «разобрал» белоруса. Этот бой проходил в феврале 2021 года. После этого Орловский победил решением судей нерейтингового Чейза Шермана, но вряд ли тот успех сильно повысил котировки белоруса.

Был у Орловского относительно недавно и супербой. В ноябре 2019 года белорусский ветеран встретился с Жаирзиньо Розенстрайком, но тот поединок напоминал игру в одну калитку. Огромный суринамец первым же ударом пошатнул соперника, а уже по истечении 30 секунд отправил его в нокаут.

Отметим и ещё один важный момент — в последний раз Орловский досрочно побеждал аж в 2015 году, когда нокаутировал Трэвиса Брауна. Страшно подумать, но с тех пор белорус провёл 18 боёв, в которых одержал лишь 7 побед при 10 поражениях, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Очевидно, что в настоящее время Орловский просто не представляет угрозу для рейтинговых бойцов UFC. Да, белоруса ценят, ведь речь идёт о настоящей легенде, которая ещё и собирает неплохую аудиторию на постсоветском пространстве. Но Орловский уже ушёл в своеобразную категорию Фёдора Емельяненко. Его бои — возможность поностальгировать по тому, что происходило 10-12 лет назад. Это словно включить на YouTube «Мишек Гамми» или «Утиные истории», чтобы вновь почувствовать себя 8-летним на любимом диване в родительском доме. Но если говорить о практической ценности, то её Орловский сейчас не представляет.

Вместе с тем сам Андрей, похоже, вдохновлён последними результатами. Три победы в четырёх минувших встречах – результат, которым, к примеру, не может похвастать тот же Волков. Орловский, похоже, увидел в Волкове удобную мишень. Теперь он посредством победы над россиянином хочет заявить, что ещё может бить соперников из топ-5. Получит ли он шанс доказать это на практике? Здесь всё зависит от матчмейкеров.

Волкову нужно определиться, чего он хочет и на что способен

Волкова у нас уже давно называют следующим чемпионом UFC из России. Но пока Драго не оправдывает ожиданий. Стоит только ему приблизиться к титулу, как наступает новое разочарование. Так было в боях с Дерриком Льюисом, Кёртисом Блейдсом и Сирилем Ганом. Возможно, ожидания от Волкова просто слишком высокие, а сам он не дотягивает до чемпионского уровня.

Понятно, что у Волкова ещё будут шансы, но с каждой следующей неудачей подняться становится всё сложнее. Это напоминает карабканье по скале, когда, оказываясь у самой вершины, срываешься и летишь вниз на 15-20 метров.

Что касается реакции Александра на слова Орловского, её пока попросту нет. Возможно, это и правильно. Очевидно, что Волкову нет смысла драться с бойцом из Беларуси. Да, Андрей отметил, что Драго в любом случае может заработать «лёгкие деньги». Но даже уверенная победа не приблизит россиянина к титульному бою. Пока что Александр остаётся на пятом месте в рейтинге UFC, драться надо с кем-то, кто находится совсем рядом. Лучшие варианты — Жаирзиньо Розенстрайк (6) и Марчин Тыбура (8). Ни с одним, ни с другим Волков ещё не дрался, да и оба находятся на подъёме. Тыбура одержал пять побед подряд, а Розенстрайк закрыл поражение от Гана уверенной победой в поединке с Аугусто Сакаи.

Орловский же совершенно неподходящий вариант. Победишь — скажут, что всё ожидаемо и иначе быть не могло. Проиграешь — рухнешь в бездну критики. Поэтому Андрей, скорее всего, лишь зря тратит время. Хотя белорус уже добился главного — напомнил о себе, похайпился и дал понять, что готов к боям с любыми соперниками.