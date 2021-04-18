Соперник требовал от Орловского драться. Но 42-летний ветеран «велосипедил» как молодой

Свою 31 победу легендарный Питбуль добыл на классе и на шикарном для его возраста кардио.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился очередной турнир UFC из серии Fight Night с маркировкой Vegas 24. В соглавном бое вечера в октагон арены APEX вышли белорус Андрей Орловский и американец Чейз Шерман. И здесь сразу хочется отметить даже не разницу в возрасте (Ванильной горилле 31 год, а Питбулю – 42), а разницу в эпохах, в которых жили два этих атлета. Это важно для понимания того, что произошло на последних секундах поединка.

Андрей Орловский дебютировал в профессиональных ММА 9 апреля 1999 года. Если кто не в курсе, его первым соперником был тот самый Вячеслав Дацик, который, к слову, и одержал тогда победу. Вы только задумайтесь, Андрей дрался на профессиональном уровне уже в четырёх десятилетиях! Начинал в конце 1990-х, бился в 2000-х, затем в 2010-х, и… провёл уже второй поединок в 2020-х!

Всего за 32 полных года профессиональной карьеры Питбуль провёл 53 боя (включая отчётный), в 31 одержал победы, 10 раз проигрывал и дважды его поединки были признаны несостоявшимися. Проще назвать топовых бойцов-тяжеловесов за последние четыре десятилетия с которыми Андрей не дрался, чем перечислять тех, с кем он померился силами. И вот, судьба в лице промоутеров UFC свела белоруса, много лет живущего в США, свела с 31-летним Шерманом.

Чейз бодро начал карьеру в региональных лигах, наколотив рекорд – 9-1. После перехода в UFC дела пошли куда хуже. Ванильная горилла сменил обстановку, одержал 3 победы нокаутом в Square Ring Promotions, одной из местных лиг. В организацию Даны Уайта он вернулся триумфально, эффектно нокаутировав Исаака Виллануэву. И заслуженный ветеран должен был стать для него трамплином наверх.

С первого раунда Андрей взял контроль над ходом боя. Он здорово контролировал дистанцию, отлично двигался, менял стойку и здорово атаковал. Единственное неудобство, с которым сталкивался Питбуль, был левый хук американца, которым Чейз раз за разом встречал своего оппонента. Четыре минуты Орловский не испытывал особых пробел, а вот на пятой всё тот же хук потряс ветерана.

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Шерман бросился добивать оппонента, обрушил на него град ударов, но большинство из них ушло в защиту. Андрей грамотно и хладнокровно оборонялся, и очень скоро Чейз элементарно вымахался. Концовку раунда забрал Питбуль, оправившийся от потрясения. После этого американец начал совершать ошибки, пропускал всё более тяжёлые удары и, как говорят бойцы, «задышал».

На заключительный отрезок Андрей выходил, понимая, что забирает бой. И он элементарно на кардио и физике уработал соперника. Чейзу приходилось двигаться больше, чем был готов его организм. Яркой иллюстрацией того, что Шерман не особенно контролировал своё тело, стал его удар в пах Орловскому. Умысла не было, просто тело уже не слушалось. А драться ещё нужно было 3:30 до конца.

И вот тут случилось неожиданное. В первую очередь, для американца. Всё шло неплохо, но за какие-то полторы минуты Орловский сумел нивелировать разницу в значимых ударах, качественно и грамотно встречая атаки соперника, и в последнюю минуту соперники вошли при уже очевидном преимуществе Питбуля. Чейз бросился возвращать утраченные позиции, но даже элементарно достать 42-летнего соперника было не просто. А вот ловить, выбрасываемые Андреем удары, получалось на ура. Белорус «велосипедил» как молодой.

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Уже всё понимая, Шерман начал кричать Орловскому: «Хватит бегать, дерись!» В ответ он видел лишь невозмутимое лицо соперника на недосягаемом расстоянии и чувствовал, что догнать его ему уже не по силам. Судьи вынесли единогласный вердикт, согласно которому победу одержал Андрей. Победу на классе и шикарном для такого возраста кардио. А как иначе объяснить, что 42-летний атлет оказался выносливее и быстрее 31-летнего бойца, для которого от этого поединка напрямую зависело его будущее?

Легендарный Питбуль, кстати, догнал Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса по количеству побед в лиге. И делит теперь с ними третье место по этому показателю, имея в своём активе 20 побед.