Шикарная вертушка в стиле Чака Норриса. Главный претендент на нокаут года в UFC. Видео

Утром 22 августа в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) закончился турнир UFC Вегас 34, где в главном бою Джаред Каннонье одержал непростую победу над Келвином Гастелумом по итогам пяти раундов. Однако в прелимах прошёл поединок, увенчавшийся ярким нокаутом, который случился в самом конце схватки между чилийцем Игнасио Бамондесом и американцем Рузвельтом Робертсом.

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Несмотря на то что оба бойца дрались в начале прелима, у них статистика выступлений очень неплохая — чилиец имеет 11 побед и 4 поражения, а американец — 10 побед при двух поражениях. Из-за этого с небольшим отрывом фаворитом боя являлся Рузвельт Робертс.



Бой начался с осторожной разведки одиночными ударами. Но Рузвельт попытался перевести схватку в горизонтальную плоскость на канвас, прижав чилийца к клетке. Однако он ничего не сделал у сетки и поэтому бой продолжился как ни в чём не бывало. Затем Бамондес включил свою ударную мощь и одним из первых лоукиков отправил Хищника (прозвище американца) на канвас. Затем Ла Хаула (прозвище Игнасио) продолжил развивать преимущество.

Бамондес чаще попадал в стойке из самых разных положений. А Робертс осознавал, что в ударке ему ловить нечего против такого снайпера, потому и пытался перевести бой в партер. Но все попытки оказались провальными, включаю последнюю, когда чилиец чудом устоял на ногах, потому что его поднимали в воздух. Поэтому первый раунд ушёл к Ла Хауле.

Во второй пятиминутке инициативу к своим рукам окончательно прибрал Бамондес. Он прижал Рузвельта к сетке и ступенчато разбивал его сериями и одиночными ударами. Ему одинаково здорово удавалось сочетать работу первым и вторым номером. Робертс не оставлял попыток совершить тейкдаун, но эти действия были неубедительными. Но в самом конце пятиминутки Рузвельт воспользовался ударом с колена чилийца, ради которого тот вплотную сблизился, обхватил его и развернул у сетки. Однако американец снова ничего не смог извлечь из того эпизода: он не бил соперника, не пытался бросить его. Просто пассивное удержание у клетки с целью, чтобы отдохнуть. Поэтому второй раунд снова уходит к Бамондесу.

Так как Рузвельт Робертс проиграл оба раунда, ему нужно было переламывать ситуацию в третьей пятиминутке. Но чилиец не расслаблялся и сразу же остудил пыл соперника, отразив очередной проход в ноги. Поэтому Хищник ничего лучше не придумал, чем ложиться на спину и зазывать Ла Хаулу в партер. Игнасио оказался не глупым бойцом, потому он и расстреливал американца ногами.

Затем Бамондес просто-напросто защищал наработанное преимущество, работая преимущественно ногами. Если в прошлых раундах он бил в основном кулаками, то в последней трети боя чилиец чаще использовал ноги. Тем более благодаря им Игнасио удерживал дальнюю дистанцию и заодно забирал в свою копилку третью пятиминутку.

Так поединок подходил к своему логическому завершению и победе Игнасио Бамондеса единогласным решением судей. Но чилиец решил немного развлечься и за 8 секунд до сирены он совершил удар ногой с разворота в стиле техасского рейнджера Крутого Уокера, которого исполнял сам Чак Норрис. Обычно в таких случаях всё происходит наоборот, когда находит коса на камень, но не в этот раз. Потому что удар пришёлся точно в челюсть американца и тот был отправлен в оглушительный нокаут. Рефери Марк Смит сразу же встал между бойцами и остановил поединок.

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Таким образом, Игнасио Бамондес со своей вертушкой стал претендентом на негласное звание «Нокаут года». По крайней мере, этот финиш не прошёл мимо руководства UFC, которое выписало чилийцу бонус за «Выступление вечера». Уверены, что Чак Норрис, чьей визитной карточкой был этот удар, тоже по достоинству оценил бы тот нокаут. Кто знает, возможно, Ла Хаула рос на фильмах живой легенды.