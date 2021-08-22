Определились бойцы, получившие бонусы за участие в турнире UFC Вегас 34

Стали известны имена бойцов, получивших бонусы в размере $ 50 тысяч за лучшие выступления на турнире UFC Вегас 34, проходившем в ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ими стали четыре участника соревнований. Все они получили бонус за лучшее выступление вечера. Примечательно, что вознаграждение за лучший бой не вручалось. Имена бойцов сообщила пресс-служба UFC в «твиттере» организации.

Бонусы получили:

Игнасио Бахамондес (победил Рузвельта Робертса нокаутом);

Александр Пантожа (праздновал победу за счёт удушающего приёма в бою с Брэндоном Ройвалом);

Уилльям Найт (одолел нокаутом Фабио Черанта);

Джозиане Нунес (одержала победу нокаутом над Бией Малецки).

В главном бою вечера, напомним, американский боец среднего веса Джаред Каннонье (14-5) победил по очкам соотечественника Келвина Гастелума (16-8).