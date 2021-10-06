«Никто не бил меня сильнее». Фьюри во время боя случайно нанёс себе апперкот. Видео

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступят чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер. Это будет уже третья схватка соперников. По мнению большинства экспертов, эта дуэль, наряду с недавним противостоянием Александра Усика и Энтони Джошуа, станет главной в мире профессионального бокса в 2021 году.

Фьюри проведёт уже четвёртый в карьере мегафайт. Кроме двух схваток с Уайлдером, к числу таких, безусловно, относится и его бой с Владимиром Кличко. Да чего уж там, практически каждый поединок Тайсона теперь становится большим событием. Сейчас даже не верится, что этот парень когда-то был чрезвычайно неуклюж в ринге и смешил народ своей техникой. Да-да, именно так.

В этом ключе наиболее известной стала схватка Тайсона с джорнименом Ли Суоби. Бой прошёл в далёком 2009 году. Цыганский Король проводил лишь четвёртый поединок в карьере. Предыдущие три он завершал досрочными победами. Что касается Суоби, то у него был куда более богатый, пусть и не самый успешный опыт – 23 победы, 22 поражения и 2 ничьи. При этом в послужном списке значились поединки с Дереком Чисорой, Марко Хуком и Александром Алексеевым. Так что Ли определённо что-то умел и был хорошей проверкой для Фьюри.

Тем не менее с первых секунд стало ясно, что Тайсон должен уверенно побеждать. Брак техники Суоби был катастрофичен. Он бросался на Фьюри с открытым забралом, его удары были видны и уходить от них было несложно. Добавьте к этому заметное преимущество Цыганского Короля в росте и размахе рук — и станет понятно, что положение его соперника было безнадёжным почти с самого начала. Сам Фьюри уже тогда был очень быстр и переигрывал соперника с дистанции. Тем не менее его неопытность и «сырость» также были видны невооружённым взглядом. Тайсон пытался впечатлить публику, излишне суетился и потому порой ошибался.

Самая яркая из ошибок произошла в четвёртом отрезке шестираундового поединка. Фьюри, зажав соперника у канатов, проводил серию ударов. Излишне увлёкшись, один из панчей он случайно нанёс в… себя. Да-да. Это был апперкот, который, вместо того чтобы потрясти Суоби, едва не ошеломил самого Фьюри. Благо нокаутировать себя не получилось. После завершения раунда измочаленный Ли отказался от продолжения схватки. Таким образом, Тайсон одержал четвёртую победу в профи. Сейчас бы её мало кто помнил, если бы не тот эпизод с ударом в себя. Тот момент стал воистину легендарным и до сих пор заставляет улыбаться фанатов бокса. Британские комментаторы впоследствии не раз подкалывали Цыганского Короля. Комментируя его бои, они говорили: «Главное, чтобы он не ударил самого себя».

Сам Тайсон также с юмором вспоминает тот случай.

«Почему я себя ударил? Всё дело в том, что я вёл поединок, но не чувствовал этого. Парень меня совсем не бил, так что я решил ударить сам себя. С тех пор никто не бил меня сильнее», — говорил Фьюри.

Что же, в предстоящие выходные у Деонтея Уайлдера будет шанс превзойти силу того удара. Главное — попасть, а в поединках с Фьюри сделать это ой как непросто.