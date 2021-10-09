«Хабиб тяжёлого веса». Кинг-Конг из Молдавии снова восхитил США

В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 194. Его предварительный кард закрывала схватка в тяжёлом весе. В октагоне встретились небитый Александр Романов и Джаред Вандераа.

Представитель Молдавии по прозвищу Кинг-Конг провёл в UFC три поединка и во всех был успешен. Что касается Вандераа, то победитель претендентской серии Даны Уайта успел провести в промоушене две встречи, по разу победив и проиграв.

В целом Романов убедительными выступлениями уже доказал, что мог бы претендовать на поединок с соперником с более громким именем. Сам Александр в недавнем интервью «Чемпионату» также заявлял, что хотел бы получить более жёсткого оппонента. Как бы то ни было, это никак не влияло на настрой Романова и о недооценке с его стороны речи быть не могло.

Собственно говоря, боевой настрой Александр начал демонстрировать почти сразу. Да, первая минута прошла в традиционной разведке. Но затем Романов прочёл соперника и принялся за дело. В течение нескольких минут он провёл несколько эффектных бросков. У Вандераа получалось подниматься, но лишь для того, чтобы снова упасть под натиском мощного соперника. Всего за первый раунд Кинг-Конг успешно реализовал 4 тейкдауна при 5 попытках (80%). По сути, представитель Молдавии извалял оппонента в борьбе и вымотал уже в первом раунде. В последние десять секунд отрезка бойцы неожиданно решили проверить себя в стойке. Александр донёс до цели несколько ударов, но пропустил и сам.

Видимо, осознав, что рубиться с Вандераа не стоит, Романов на старте второго раунда снова навязал Джареду борьбу и в этот раз был уже безжалостен. На протяжении почти всей пятиминутки Александр доминировал и разбивал оппонента в граунде. В середине раунда показалось, что рефери мог бы уже и остановить схватку, но Вандераа выбрался из сложнейшей ситуации. Кажется, это лишь раззадорило Кинг-Конга. Он с новой силой бросился на оппонента и снова перевёл схватку на канвас. Выйдя в маунт, он жёстко разбивал Вандераа. Последний защищался и буквально извивался под мощным соперником. Обладая полным контролем над измученным Джаредом, Романов таки заставил вмешаться рефери за 17 секунд до окончания второго раунда. Односторонняя схватка была остановлена – победа Александра техническим нокаутом. Романов добился четвёртой виктории кряду и теперь может похвастать одной из самых продолжительных победных серий в UFC в тяжёлом весе среди действующих бойцов.

Успех получился фееричным. Во втором раунде Романов донёс до цели 47 из 58 выброшенных значимых ударов (81%) и при этом не пропустил ни одного (!). В целом по бою он контролировал соперника 6 минут и 31 секунду, а пропустил всего 19 ударов. Впечатляющая статистика и большая заявка на попадание в топ-15.

Яркое выступление Кинг-Конга не осталось не замеченным и фанатами, которые оставляли комментарии, преисполненные восхищения.

«Клянусь, Романов – это Хабиб тяжёлого веса. Представьте его схватку с Тыбурой».

«Это было жёстко».

«Не кажется ли вам, что бой останавливать надо было раньше?»

«Романов крушит всех на своём пути»

«Браво, лучший», — оставляли комментарии подписчики.

Что же, Романов действительно впечатлил снова. Будем с нетерпением ждать его возвращения в октагон и уже почти наверняка с соперником из топ-15.