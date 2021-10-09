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Александр Романов досрочно победил Джареда Вандераа, видео

«Хабиб тяжёлого веса». Кинг-Конг из Молдавии снова восхитил США
Микаил Гусейнов
Романов досрочно победил Вандера
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Александр Романов извалял соперника в борьбе, а потом нокаутировал.

В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 194. Его предварительный кард закрывала схватка в тяжёлом весе. В октагоне встретились небитый Александр Романов и Джаред Вандераа.

Представитель Молдавии по прозвищу Кинг-Конг провёл в UFC три поединка и во всех был успешен. Что касается Вандераа, то победитель претендентской серии Даны Уайта успел провести в промоушене две встречи, по разу победив и проиграв.

В целом Романов убедительными выступлениями уже доказал, что мог бы претендовать на поединок с соперником с более громким именем. Сам Александр в недавнем интервью «Чемпионату» также заявлял, что хотел бы получить более жёсткого оппонента. Как бы то ни было, это никак не влияло на настрой Романова и о недооценке с его стороны речи быть не могло.

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Собственно говоря, боевой настрой Александр начал демонстрировать почти сразу. Да, первая минута прошла в традиционной разведке. Но затем Романов прочёл соперника и принялся за дело. В течение нескольких минут он провёл несколько эффектных бросков. У Вандераа получалось подниматься, но лишь для того, чтобы снова упасть под натиском мощного соперника. Всего за первый раунд Кинг-Конг успешно реализовал 4 тейкдауна при 5 попытках (80%). По сути, представитель Молдавии извалял оппонента в борьбе и вымотал уже в первом раунде. В последние десять секунд отрезка бойцы неожиданно решили проверить себя в стойке. Александр донёс до цели несколько ударов, но пропустил и сам.

Видимо, осознав, что рубиться с Вандераа не стоит, Романов на старте второго раунда снова навязал Джареду борьбу и в этот раз был уже безжалостен. На протяжении почти всей пятиминутки Александр доминировал и разбивал оппонента в граунде. В середине раунда показалось, что рефери мог бы уже и остановить схватку, но Вандераа выбрался из сложнейшей ситуации. Кажется, это лишь раззадорило Кинг-Конга. Он с новой силой бросился на оппонента и снова перевёл схватку на канвас. Выйдя в маунт, он жёстко разбивал Вандераа. Последний защищался и буквально извивался под мощным соперником. Обладая полным контролем над измученным Джаредом, Романов таки заставил вмешаться рефери за 17 секунд до окончания второго раунда. Односторонняя схватка была остановлена – победа Александра техническим нокаутом. Романов добился четвёртой виктории кряду и теперь может похвастать одной из самых продолжительных победных серий в UFC в тяжёлом весе среди действующих бойцов.

Кинг Конг победил уникальным приёмом. После этого разбросал по клетке своих тренеров Кинг Конг победил уникальным приёмом. После этого разбросал по клетке своих тренеров

Успех получился фееричным. Во втором раунде Романов донёс до цели 47 из 58 выброшенных значимых ударов (81%) и при этом не пропустил ни одного (!). В целом по бою он контролировал соперника 6 минут и 31 секунду, а пропустил всего 19 ударов. Впечатляющая статистика и большая заявка на попадание в топ-15.
Яркое выступление Кинг-Конга не осталось не замеченным и фанатами, которые оставляли комментарии, преисполненные восхищения.

«Клянусь, Романов – это Хабиб тяжёлого веса. Представьте его схватку с Тыбурой».

«Это было жёстко».

«Не кажется ли вам, что бой останавливать надо было раньше?»

«Романов крушит всех на своём пути»

«Браво, лучший», — оставляли комментарии подписчики.

Что же, Романов действительно впечатлил снова. Будем с нетерпением ждать его возвращения в октагон и уже почти наверняка с соперником из топ-15.

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