Молдавский Халк уверенно шёл к победе. В итоге перестарался и проиграл. Видео

В 2013 году, ещё до того, как в России организовывали свои турниры UFC и Bellator, сюда приезжал ирландский промоушен Cage Warriors. Причём бои проходили не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Грозном. Тогда хедлайнером был Абдулкерим Едилов, которому противостоял Сохиб Раджабов. А на разогреве выступал 19-летний молдаванин Ион Куцелаба, сражавшийся на тот момент в тяжёлом весе. На тот момент у Халка был рекорд 4-0, и в соперники ему дали поляка Михала Андришака. На счету Андришака было девять побед и три поражения. А анонсировал это действо хороший знакомый зрителям UFC ринг-анонсер Джо Мартинес.

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Примечательно, что все свои схватки бойцы заканчивали досрочно. Поэтому мы были вправе ждать быстрого завершения поединка. В трёх случаях Ион это делал на первой минуте первого раунда и один раз – на первой минуте во второй трети боя. А Михал побеждал только нокаутом или сабмишеном, но проигрывал исключительно сабмишеном. Между ними была существенная разница в росте в 15 см в пользу поляка (200 см против 185 см).



Начало поединка было тяжелым для Куцелабы. Андришак провел классическую тройку из прямых ударов, после чего он сблизился и провел успешный тейкдаун. Михал пытался зафиксировать своего соперника на канвасе и поработать из граунд-энд-паунда. Куцелаба не позволил задуманному сбыться, то прижимая к себе соперника с обхватом шеи, то встречая нападки поляка ап-киками.



К середине пятиминутки молдаванин выбрался из этого положения прежде всего благодаря плохой работе поляка в партере. Но Михал пытался снова перевести поединок на канвас. И даже сделал бросок через себя, только настолько переусердствовал, что оказался в роли жертвы.

В результате Андришак отдал Куцелабе свою спину. Ион распорядился моментом лучше своего оппонента, расстреливая того из граунд-энд-паунда. Поляк никак не мог выбраться из него, по этой причине снова отдал спину. Халк продолжал беспрепятственно избивать своего почти поверженного визави, до тех пор как один из ударов не пришёлся точно в затылок. Рефери не упустил этот эпизод из виду и остановил бой на последней минуте раунда.



Состояние поляка было тяжёлым, он не мог стоять прочно на ногах, так как его сильно подкашивало, словно он побывал в нокдауне. Таким образом, поединок закончился дисквалификацией и заодно первым поражением в карьере Иона Куцелабы. Это был первый и последний бой молдаванина в Cage Warriors. Затем Халк выдал серию из семи побед, пять из которых были одержаны в украинском промоушене WWFC, после чего его заприметили в UFC, где он соревнуется по сей день. И вот Ион Куцелаба на протяжении пяти лет выступает в главной лиге мира да ещё и входит в топ-15 полутяжёлого дивизиона.