Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить?

В Лас-Вегасе подходит к концу турнир UFC 269, где в соглавном бою чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньес защищала свой пояс против Джулианны Пеньи. Нуньес подходила к этой защите со стриком из 12 побед подряд. Поэтому ее доминирование никто не подвергал сомнению.

Что касается Джулианны Пеньи, то она была третьим номером в рейтинге легчайшего веса, расположившись позади Холли Холм и Ирэн Алданы. Кроме того, у нее очень скромная статистика — 10 побед и 4 поражения. Из известных соперниц Пенья проигрывала Валентине Шевченко и Жермейн Де Рандами сабмишеном. Прошлый поединок Джулианна одолела Сару МакМанн.



Поэтому никто не сомневался в том, что Нуньес легко разделается с Пеньей, что отражали котировки букмекеров. За победу Джулианны давали коэффициент около 10,0. Хотя американка была иного мнения, бросив дерзкое заявление о том, что Аманда избегала её долгое время.



Ожидаемо бой начался под диктовку чемпионки. Она отправила Пенью на канвас лоу-киком. Джулианна пыталась наверстать упущенное, но ее удары только сотрясали воздух. Аманда хорошо чувствовала дистанцию, поэтому мало пропускала. Спустя 1,5 минуты после начала схватки Пенья оказалась снова на канвасе, где Львица (прозвище Аманды) доминировала. Там она предприняла две попытки задушить свою соперницу. Но Аманде не удалось финишировать Джулианну. Тем не менее преимущество чемпионки было подавляющим в первой пятиминутке.

Второй раунд прошёл совсем в ином ключе. Пенья огрызалась на каждую атаку Нуньес, отвечая ей наскоками. Так их бой перетёк в откровенный мордобой. Бойцы шли напролом друг к другу. Их битва напоминала перетягивание канатов. Долгое время они не отступали ни на шаг.

И первой дрогнула чемпионка, сделав шаг назад и в итоге прижавшись к сетке. Там Пенья застигла её врасплох и совершила бросок на канвас. И сразу же Аманда беспрепятственно отдала спину и дала претендентке выйти на удушающий прием, который она успешно провела. Львица через секунду после выхода на сабмишен постучала в знак сдачи. Так у нас появилась новая чемпионка UFC, Джулианна Пенья. В неё почти никто не верил и её заведомо списывали со счетов, кроме неё самой.



В последний раз мир был настолько потрясён, когда Ронда Роузи проиграла Холли Холм.



Эта сенсация претендует на звание апсет года, если не века. Разумеется он произвел фурор в соцсетях. Отличились, между прочим, лучшие бойцы прошлого и настоящего.



«Вааааааааааау!!! Что я сейчас увидел?? Пеньяяяяяяя!!!» — реакция Камару Усмана.



«ВСЕ ВОЗМОЖНО!!! НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ!!» — написал Алджэмейн Стерлинг.



«Ну, я благодарен Киту Питерсону», — отметился Генри Сехудо, намекнув о быстрой остановке в его поединке против Доминика Круза



А вот что сказала новоиспеченная чемпионка:

«Вы можете верить во всё, что угодно».



После увиденного мы обязаны верить в чудеса. Спасибо, Джулианна! Мы этот турнир никогда не забудем.