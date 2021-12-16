«Снова нокаутирую Волкова». Американский громила продолжает верить в себя

В ночь с 18 на 19 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт последний в году турнир UFC. В его главном событии выступит бывший претендент на титул чемпиона лиги, известный тяжеловес Деррик Льюис. Его соперником станет Крис Докос. В преддверии этой схватки мы пообщались с Льюисом. Деррик рассказал о поражении от Сириля Гана, назвал лучшего панчера лиги и пригрозил Волкову ещё одним нокаутом.

— Деррик, как дела? Как самочувствие перед боем?

— Всё отлично. Я хорошо себя чувствую. Всё идёт по плану.

— Как прошёл тренировочный лагерь?

— Всё прошло по плану. С момента предыдущего поединка я старался прибавить во многих компонентах и, думаю, мне это удалось.

— Чего вы ждёте от боя с Докосом?

— Я ожидаю, что он попробует меня нокаутировать. Он будет идти за досрочной победой. Он мне навяжет бой в стойке и попытается меня вымотать, после чего попробует нокаутировать.

— Вообще, он недавно говорил, что попробует вас переработать, возможно, победить по очкам. Каков ваш план?

— Я определённо буду пытаться нокаутировать его. Убеждён, что могу его нокаутировать. Уверен, что могу нокаутировать кого угодно. Мне очень нужна именно досрочная победа.

— Впечатлены ли вы прогрессом Докоса за последний год? Он одержал несколько впечатляющих побед.

— Я никогда не смотрел его поединки. Начал следить за ним только после того, как нам организовали встречу.

— Деррик, хотел бы поговорить с вами о минувшем поединке. Что пошло не так в бою с Сирилем Ганом?

— Я был слишком взволован поединком на домашней для себя арене. Я нервничал. Он просто переработал меня.



— Ган вас чем-то удивил?

— Нет, он ничем меня не удивил. Я знал, как он будет драться. Он делал то, что я ожидал. Так что по большей части в поражении виноват я сам.

— Чем завершится поединок Нганну и Гана?

— Надеюсь, Ган победит. Я буду болеть за него. Думаю, он победит решением судей.

— Деррик, кого бы вы предпочли видеть соперником в случае победы над Докосом? В команде Волкова заявили, что будут просить боя с вами. Что об этом скажете?

— Я не против встретиться с Александром. В целом мне всё равно, с кем драться дальше. Возможно, со Стипе Миочичем.

— Чем завершится ваша вторая встреча с Волковым?

— Я его снова нокаутирую, конечно, я его нокаутирую.

— Деррик, за годы вашей карьеры вы победил трёх россиян. Вы уже гроза российских бойцов. В чём ваш секрет?

— Никакого секрета. Никакого секрета относительно россиян. Я просто знаю, что это очень жёсткие ребята. И готовлюсь к ним соответственно. Я просто знаю, что должен их нокаутировать, так как победить их по очкам очень непросто.

— Деррик, хотел бы спросить вас о боксёрском прошлом. Пару месяцев назад Джордж Форман признался, что ваше решение выбрать ММА, а не бокс, разбило ему сердце. Почему вы выбрали смешанные единоборства?

— Я выбрал ММА, потому что на тот момент мне казалось, что это самый быстрый способ заработать хорошие деньги. На тот момент я не работал. Мне казалось, что заработать хорошие деньги в смешанных единоборствах мне будет проще.

— Деррик, хотел бы задать вам несколько коротких вопросов. Для начала, что вы знаете о России?

— Россия? Ну, я мало что знаю об этой стране. Первые мысли? Снег. Я только знаю, что там всегда идёт снег. Во всех фильмах про Россию показывают снежную погоду. Это всё, что я знаю.

— Деррик, ещё один короткий вопрос. Назовите соперника, который бил вас сильнее всех, который обладает сильнейшим ударом в UFC?

— Эммм, Иванов бил сильнее всех. Это Благой Иванов, да.

— Величайший тяжеловес в истории ММА?

— Я не знаю, я не так много смотрел смешанные единоборства.

— И последний вопрос. Зачем вы плюнули в еду Олейнику?

— Зачем я плюнул ему в еду? Мне нужно было, чтобы он проиграл. Нужно было оказывать на него давление. Так что я решил сделать это.