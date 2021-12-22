Парень с финтами из «Матрицы» — фаворит? Выбираем победителя номинации «Прорыв года»

Календарный год близится к концу. Уходит в отпуск и самый крупный промоушен мира в смешанных единоборствах — UFC. Самое время выбирать победителя в индивидуальных номинациях по итогам 2021 года. Сегодня на очереди весьма значимая премия – «Прорыв года», объяснять смысл которой вряд ли нужно. Любопытно, что номинацию целиком оккупировали выходцы из бывшего СССР: на победу претендуют Рафаэль Физиев, Гика Чикадзе, Нассурдин Имавов, Арман Царукян и Мовсар Евлоев. Тем сложнее будет вам, дорогие читатели, сделать свой выбор. Проголосовать вы можете на специальной странице проекта.

Нассурдин Имавов

Первый кандидат на премию «Прорыв года» — Нассурдин Имавов, родившийся и до десятилетнего возраста живший в Дагестане, после чего он оказался во Франции. На новой родине Нассурдину пришлось непросто – родителей постоянно вызывали в школу из-за драк сына с одноклассниками. Чтобы немного утихомирить ребёнка, его отдали на бокс, откуда он вскоре перебрался в ММА. И в 2020 году Имавов уже дебютировал в UFC, одолев в первом бою Джордана Уильямса. У бойца были далеко идущие планы, но 2021 год начался для него неудачно.

Поражение от Фила Хоуса стало неожиданным, хотя и заслуженным. Оказалось, что у Имавова есть серьёзные минусы, которыми воспользовался его соперник. Тем не менее, стоит отдать должное российско-французскому бойцу: он взял себя в руки и вернулся в октагон, став намного сильнее. Сначала Нассурдин нокаутировал Йена Хейниша, а следом не менее эффектно «разобрал» Эдмена Шахбазяна – талантливый американец с армянскими корнями пал жертвой жёстких ударов локтями. Имавов с лихвой закрыл досадное поражение и теперь требует от UFC соперника из топ-5 рейтинга полусредневесов.

Арман Царукян

Путь армяно-российского спортсмена в UFC начался с обидного поражения от соотечественника Ислама Махачева. Впрочем, на Царукяна неудача повлияла положительно: он заметно прибавил и затем одержал две победы подряд судейскими решениями. Но решающим для Армана должен был стать 2021 год, от него требовалось подтвердить высокие амбиции: боец весьма смело называет себя «лучшим легковесом промоушена» и уверяет, что в ближайшее время получит право на титульный поединок.

И Царукяну действительно удалось приблизиться к желанной цели. Спортсмен начал календарный год с победы над Дэйви Рамосом: бразилец не имел ни единого шанса, настолько доминирующе выглядел его российский оппонент. Важно, что Арман в очередной раз доказал — помимо борьбы, у него всё в полном порядке и с ударной техникой. Следующий поединок Царукян и вовсе выиграл нокаутом, чего ранее в промоушене ему сделать не удавалось. Кристос Ягос продержался только две минуты, после чего был отправлен на канвас мощнейшими ударами. Арман твёрдо намерен дотянуться до пояса.

Рафаэль Физиев

Легковес с русско-азербайджанскими корнями и паспортом Кыргызстана ворвался в UFC ещё в 2019 году, с ходу добившись трёх побед подряд. Впрочем, про бойца по прозвищу Атаман мир узнал намного раньше: его кинематографичный стиль и уклоны в стиле «Матрицы» восхищали всемогущего Дану Уайта, когда Физиев ещё выступал в своём любимом тайском боксе. Но финты это одно, а победы над крепкими соперниками – совсем другое. Многие выражали опасения, что энергозатратный стиль подведёт Рафаэля в поединках с реально опасными оппонентами. К счастью, в 2021 году Атаман опроверг подобные домыслы.

Сначала Физиев уверенно перебил Бобби Грина, имеющего солидный опыт выступлений в UFC. Американский ветеран не смог ничего противопоставить хлёстким ударам и классной работе ног Рафаэля, навязав борьбу только в третьем раунде. А в декабре Физиева поджидал Брэд Ридделл, с которым они когда-то вместе работали в одном зале. Новозеландец выглядел крупнее, шёл на серии из семи побед и считался серьёзной угрозой. Но у Атамана было другое мнение: два с половиной раунда он разбивал Ридделла, после чего нокаутировал эффектным ударом ногой с разворота. В 2022 году Физиев должен стать чемпионом?

Мовсар Евлоев

Карьера уроженца Ингушетии представляет собой поступательное движение вверх – Евлоев не проиграл ни одного боя на профессиональной ММА-арене, сминая всех соперников. Карьеру в главном промоушене мира Мовсар начал с трёх побед единогласными судейскими решениями, после чего руководители UFC решили повысить для бойца по прозвищу Бесстрашный «уровень сложности». В 2021 году Мовсару дали двух мощных соперников, ставших для него суровым испытанием.

В январе Евлоев встретился в октагоне с Ником Ленцем, дебютировавшим в UFC ещё в 2009 году. Грандиозный опыт помог ветерану: он дал Мовсару тяжелейший бой, дважды едва не поймав россиянина на удушающий приём. Евлоев с честью выдержал напор Ленца, переломил ход поединка и в третьем раунде уже вчистую «переработал» противника, победив раздельным решением. Следом Бесстрашного ждал Хаким Даводу, шедший на серии из четырёх побед. Впрочем, с ним Мовсару было уже легче – канадец спасовал перед шикарной борьбой россиянина. Прекрасный год!

Гика Чикадзе

Закрывает наш список претендентов на премию «Прорыв года» яркий ударник Гика Чикадзе. Строго говоря, грузинского спортсмена можно было бы вносить в список номинантов на протяжении нескольких лет подряд, но 2021 год всё-таки выбивается из общего ряда. Да, базовый кикбоксёр несколько сбавил с частотой боёв: в прошлом году он дрался четыре раза, в нынешнем – всего дважды. Зато уровень оппозиции Чикадзе не просто поднялся, а таки взлетел, поскольку ему противостояли два бойца очень высокого класса.

Сперва Гика расправился с Кабом Свонсоном, который входит в число главных старожилов UFC. Ветеран сохраняет скорость и хлёсткий удар, что, впрочем, не помогло ему в бою с грузином: тот опрокинул Каба шикарным ударом в корпус, после чего жёстко добил оппонента. Следом Чикадзе не побоялся подраться с Эдсоном Барбозой, идущим на серии из двух побед. Легендарный бразилец обещал легко нокаутировать Гику, но в результате сам был нокаутирован в третьем раунде. Теперь грузин требует титульного боя – есть мнение, что Дане Уайту придётся удовлетворить его желание.