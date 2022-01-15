Самый загадочный чеченец. Карьера Амагова оборвалась неожиданно

В конце минувшего года в информационное пространство неожиданно вернулся экс-боец UFC Адлан Амагов. Так, он побывал в гостях на популярном канале о единоборствах в YouTube, а также был запечатлён вместе с восходящей звездой UFC Хамзатом Чимаевым. Всё это заставило вспомнить многочисленных фанатов смешанных единоборств о подвигах Адлана, которые тот ещё несколько лет назад совершал под баннерами лучших лиг мира. Болельщики до сих пор смакуют победы и нокауты в исполнении Амагова. Об одной из них вспомним сегодня.

20 ноября 2011 года Адлан выступил на турнире по смешанным единоборствам Strikeforce — Challengers 20. Тогда в одном карде с ним выступили Дерек Брансон, Ронда Роузи и Джулия Бадд. Сам россиянин встретился с будущим претендентом на титул чемпиона UFC Энтони Смитом. Амагов проводил вторую схватку под эгидой Strikeforce. В первой он победил лишь раздельным решением, так что сейчас необходимо было себя зарекомендовать более ярко. Что касается Смита, то американец также выступал в промоушене во второй раз. В первой схватке он победил досрочно, так что Энтони казался реальной угрозой для Амагова. Впрочем, у 23-летнего Энтони на тот момент в пассиве было уже семь поражений, так что Адлан выходил в клетку более чем уверенным в своих силах.

На старте схватки бойцы пошли в размен. Оба промахнулись, но очень скоро Смит реабилитировался и донёс чёткий боковой в область виска Адлана. Россиянин, не желая рубиться после тяжёлого удара, сумел быстро затянуть оппонента в борьбу. В партере соперники возились около двух минут, пока в дело не вмешался рефери. Вернувшись в стойку, Смит снова попробовал навязать Амагову жёсткий размен. Адлан встретил американца, казалось, тем самым пыл Энтони немного затух. Но через пару секунд он снова рванул вперёд с открытым забралом. Россиянин ушёл от атаки и тут же ответил размашистым правым сбоку. Смит свалился как подкошенный, при этом рефери дал Амагову провести ещё несколько жёстких ударов, и только потом остановил схватку, хотя всё было ясно уже после первого удара.

Та победа остаётся одной из самых ярких в карьере нокаутёра из Грозного. После той встречи он вышел на бой с Робби Лоулером и потерпел своё единственное поражение за океаном. После Амагов провёл в США ещё три боя. Все они были успешными, две победы были добыты уже в UFC. В общем-то, всё указывало на то, что перед Амаговым открываются большие перспективы. Но в 2013-м Адлан объявил об уходе из спорта. Карьера оборвалась неожиданно, буквально на пике возможностей. Кто-то говорил, что Амагов ушёл по семейным обстоятельствам, кто-то утверждал, что решение связано с религиозными мотивами. Реальных причин никто так и не узнал. Наверное, поэтому Адлана за океаном называют «самым загадочным чеченцем». В 2016 году Амагов неожиданно выступил на турнире в Сочи, но после этого уже не дрался никогда.

Сейчас Адлан ведёт достаточно тихий и размеренный образ жизни и редко появляется в публичном пространстве. Более того, Амагов даже удалил личную страницу в «Инстаграме». Как бы то ни было, об одном из самых ярких россиян в истории смешанных единоборств всё равно помнят.