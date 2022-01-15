Самый загадочный чеченец. Карьера Амагова оборвалась неожиданно

В конце минувшего года в информационное пространство неожиданно вернулся экс-боец UFC Адлан Амагов. Так, он побывал в гостях на популярном канале о единоборствах в YouTube, а также был запечатлён вместе с восходящей звездой UFC Хамзатом Чимаевым. Всё это заставило вспомнить многочисленных фанатов смешанных единоборств о подвигах Адлана, которые тот ещё несколько лет назад совершал под баннерами лучших лиг мира. Болельщики до сих пор смакуют победы и нокауты в исполнении Амагова. Об одной из них вспомним сегодня.
20 ноября 2011 года Адлан выступил на турнире по смешанным единоборствам Strikeforce — Challengers 20. Тогда в одном карде с ним выступили Дерек Брансон, Ронда Роузи и Джулия Бадд. Сам россиянин встретился с будущим претендентом на титул чемпиона UFC Энтони Смитом. Амагов проводил вторую схватку под эгидой Strikeforce. В первой он победил лишь раздельным решением, так что сейчас необходимо было себя зарекомендовать более ярко. Что касается Смита, то американец также выступал в промоушене во второй раз. В первой схватке он победил досрочно, так что Энтони казался реальной угрозой для Амагова. Впрочем, у 23-летнего Энтони на тот момент в пассиве было уже семь поражений, так что Адлан выходил в клетку более чем уверенным в своих силах.
На старте схватки бойцы пошли в размен. Оба промахнулись, но очень скоро Смит реабилитировался и донёс чёткий боковой в область виска Адлана. Россиянин, не желая рубиться после тяжёлого удара, сумел быстро затянуть оппонента в борьбу. В партере соперники возились около двух минут, пока в дело не вмешался рефери. Вернувшись в стойку, Смит снова попробовал навязать Амагову жёсткий размен. Адлан встретил американца, казалось, тем самым пыл Энтони немного затух. Но через пару секунд он снова рванул вперёд с открытым забралом. Россиянин ушёл от атаки и тут же ответил размашистым правым сбоку. Смит свалился как подкошенный, при этом рефери дал Амагову провести ещё несколько жёстких ударов, и только потом остановил схватку, хотя всё было ясно уже после первого удара.
Та победа остаётся одной из самых ярких в карьере нокаутёра из Грозного. После той встречи он вышел на бой с Робби Лоулером и потерпел своё единственное поражение за океаном. После Амагов провёл в США ещё три боя. Все они были успешными, две победы были добыты уже в UFC. В общем-то, всё указывало на то, что перед Амаговым открываются большие перспективы. Но в 2013-м Адлан объявил об уходе из спорта. Карьера оборвалась неожиданно, буквально на пике возможностей. Кто-то говорил, что Амагов ушёл по семейным обстоятельствам, кто-то утверждал, что решение связано с религиозными мотивами. Реальных причин никто так и не узнал. Наверное, поэтому Адлана за океаном называют «самым загадочным чеченцем». В 2016 году Амагов неожиданно выступил на турнире в Сочи, но после этого уже не дрался никогда.
Сейчас Адлан ведёт достаточно тихий и размеренный образ жизни и редко появляется в публичном пространстве. Более того, Амагов даже удалил личную страницу в «Инстаграме». Как бы то ни было, об одном из самых ярких россиян в истории смешанных единоборств всё равно помнят.
- 15 января 2022
-
16:36
-
15:41
-
15:07
-
14:18
-
13:14
-
13:01
-
12:52
-
11:59
-
11:33
-
11:07
-
10:18
-
09:23
-
05:15
-
00:40
- 14 января 2022
-
23:58
-
22:28
-
21:51
-
21:15
-
21:02
-
19:41
-
18:55
-
17:31
-
17:05
-
16:35
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:45
-
13:15
-
13:02
-
12:38
-
11:41
-
11:03
-
10:48
-
09:46