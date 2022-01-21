Ган слишком хороший парень, чтобы стать чемпионом UFC. Нганну размазал его даже в споре

Менее двух суток остаётся до одного из главных событий первой половины года в смешанных единоборствах – поединка чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну и обладателя временного титула организации Сириля Гана. Схватка возглавит турнир UFC 270. По мнению ряда экспертов, преимущество в этом поединке будет у Сириля. Более того, букмекеры фаворитом противостояния также считают Гана. Однако ваш автор полагает, что у Хищника есть все шансы нокаутировать Сириля и сохранить звание чемпиона. Объясняем причины, по которым Нганну справится с бывшим спарринг-партнёром.

Нганну победил в играх разума. На пресс-конференции Ган был потерян

Откровенно говоря, когда о предстоящем поединке начали говорить всё чаще, мне и самому было сложно назвать явного фаворита противостояния. Но после просмотра недавней пресс-конференции появилась уверенность, что конечный успех будет на стороне Фрэнсиса. Почему? Дело в том, что Хищник на мероприятии выглядел максимально уверенным в себе. Это не было чем-то показным, и это точно не было некой защитной реакцией. Нганну жёстко отстаивал свои идеи, при этом не скатываясь в глупый трэш-ток.

Когда журналисты начали спрашивать бойцов об истории, согласно которой Нганну нокаутировал Гана во время спарринга, Сириль обвинил оппонента во лжи. Но Фрэнсис и бровью не повёл, пропустив оскорбление мимо ушей. Он снова и снова заставлял Гана вспоминать день того спарринга. В итоге Сириль прогнулся под давлением камерунца фактически за две минуты.

«Да, то был отличный спарринг. Ты провёл отличный левый хай-кик и пробил меня. Видишь, я признаю это, ты пробил меня. Но ты не нокаутировал меня», — сказал Ган.

При этом Сириль, стараясь сохранить лицо, указал, что Нганну в спаррингах, даже невзирая на просьбы не работать жёстко, бьёт сильно и напрочь забывает об отработке технических элементов. Но Нганну нашёл ответ и тут.

«Я спаррингую с легковесами, я спаррингую с девушками, так что не знаю, о чём речь», — сказал Хищник, буквально размазав оппонента даже в споре.

В эти моменты Сириль казался совсем растерянным. Более того, Нганну даже ухитрялся перехватывать вопросы, адресованные Гану, и заговаривал раньше, чем француз. В общем-то, всё указывало на то, что Нганну – реальная и уверенная в себе звезда, а Ган просто очередной кандидат на побитие чемпионом. Стало очевидно, что Сириль проиграл в так называемых играх разума.

Да и вообще, есть ощущение, что Ган и не создан для них. Он слишком хороший парень, чтобы стать чемпионом. Достаточно вспомнить, как, уже зная о поединке с Нганну, он, проходя мимо Фрэнсиса, попытался с ним поздороваться, но тот сделал вид, что и не заметил старого товарища по залу. При этом Ган не стал разгонять скандал или жёстко осуждать Хищника. В одном из интервью француз просто сказал, что его противник сделал «неправильно». Максимально пресный ответ, который заставляет думать о том, что Гану элементарно не хватает злости, в хорошем понимании этого слова. С таким характером пояса полноценного чемпиона Сирилю не видать.

У Гана нет инстинкта нокаутёра

Если с психологическим подтекстом всё более-менее прояснилось, то как быть с навыками бойцов? В чём главная сила Гана? Большинство экспертов обращают внимание на его манёвренность. Сириль действительно прекрасен на ногах, а работа в челноке просто образцовая. Кроме того, француз быстр и обладает тяжёлым ударом.

Но всё-таки у Сириля нет настоящего духа бойца, или духа воина, это можно называть, как угодно. Вспомните его поединок с ярчайшим нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком. Тогда в пассиве суринамца было лишь одно поражение, да и то от Нганну, так что многими та схватка расценивалась как битва проспектов, обладающих нокаутирующим ударом. Все ожидали яркого противостояния. Вместо этого Ган превратил всё в скучнейшее зрелище и добыл победу по очкам. От критики тогда даже не удержался Дана Уайт.

Затем была опять-таки довольно скучная и академичная победа над Волковым, и только в минувшем бою Сириль вспомнил, что может бить сильно, и досрочно остановил Деррика Льюиса. Впрочем, тот результат также частично объясняется тем, что Льюис не боится рисковать. А вот у Гана этого качества нет. У Сириля банально нет инстинкта нокаутёра, и он всегда работает исключительно на результат. Объясняется ли это неумением рисковать, отсутствием духа или нежеланием наносить серьёзный ущерб соперникам (бывает и такое) сказать сложно. На этот вопрос может ответить только Ган. Но то, что у него нет нотки финишёра – факт, и это большой минус для бойца, претендующего на звание абсолютно лучшего.

Нганну найдёт шанс для удара

Ну и, собственно говоря, чего ожидать от поединка. Ожидается, что Ган благодаря всё тем же манёвренности и скорости будет переигрывать противника в стойке и уверенно набирать свои очки. Но неужели кто-то думает, что Нганну, который является настоящим воином, в случае неудачно складывающегося поединка не будет рисковать?

Скорее, так можно было бы сказать про Гана, который никогда не стремится к серьёзным разменам и которому прежде никогда не приходилось идти ва-банк. Но Нганну в случае вероятности поражения просто рванёт вперёд и навяжет оппоненту драку даже ценой пропущенных атак. Так что Нганну сделает всё, чтобы найти шанс для акцентированного удара. А уж если ему удастся донести его до цели, то это поменяет весь сценарий схватки. Если Ган и устоит, то в концентрации, реакции и даже выносливости потеряет точно. Это создаст все предпосылки для победы Нганну. Наконец, не стоит настолько недооценивать Фрэнсиса. Кто-то считает его однообразным бойцом, который полагается лишь на свои колотушки. Но всё же камерунец постоянно прогрессирует и делает работу над ошибками, что показал его предыдущий поединок со Стипе Миочичем. Так что есть ощущение, что Нганну всё же сохранит звание чемпиона лиги у себя, ну а Ган лишится заветного нолика в графе поражений и пояса временного чемпиона.