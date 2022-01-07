«Что может быть лучше?» Заветное желание Даны Уайта сбудется уже скоро

В ночь с 22 на 23 января по московскому времени на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) состоится турнир UFC 270. В его главном бою сойдутся чемпион в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и обладатель титула временного чемпиона Сириль Ган. Этот поединок является одним из самых ожидаемых в 2022 году. Но и помимо главных хедлайнеров, есть другие бойцы, на которых также стоит обратить внимание.

Когда бой Нганну — Ган?

Начало боя – не ранее 7:30 мск 23 января. Старт поединков в предварительном карде намечен на 2:00 23 января по московскому времени.

Полный кард турнира UFC 270

Кроме титульного боя в тяжёлом весе, на турнире пройдёт много других интересных схваток. В соглавном бою в третий раз встретятся чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено и экс-чемпион Дейвисон Фигейреду. В прошлый раз мексиканец отобрал пояс у бразильца и теперь горит желанием вернуть титул обратно.

Непобедимый россиянин Мовсар Евлоев, идущий на 13-м месте в рейтинге полулёгкого веса, встретится с непобедимым грузином Илией Топурия. Представительство российских бойцов не ограничится одним Евлоевым. В основном карде вместе с ним также выступят Алексей Олейник и Саид Нурмагомедов. Олейнику будет противостоять Грег Харди, чей рекорд составляет 7-4. А Нурмагомедову предстоит схватка против Коди Стаманна, у которого есть опыт боёв против Алджэмейна Стерлинга и Мераба Двалишвили.

Полный кард турнира UFC 270

В скобках указаны места бойцов и их статус в рейтинге весовых категорий

Основной кард

Франсис Нганну (С) – Сириль Ган (IC)

Брэндон Морено (С) – Дейвисон Фигейреду (1)

Мовсар Евлоев (13) – Илия Топурия

Грег Харди – Алексей Олейник

Коди Стаманн – Саид Нурмагомедов

Предварительный кард

Родолфу Виейра – Веллингтон Турман

Тони Грейвли – Саймон Оливейра

Полиана Ботельо – Жи Ён Ким

Раони Барселос – Виктор Генри

Майкл Моралес – Тревор Джайлс

Мэтт Фревола – Дженаро Вальдес

Кай Хансен – Жасмин Ясудавичус

С – чемпион, IC – временный чемпион

Достанет ли оппонента в этот раз Нганну своей колотушкой?

Фрэнсис Нганну идёт на серии из пяти побед нокаутом. Он ронял своих соперников на первых минутах в первом или втором раундах. Как ни странно, этого успеха камерунец добился в зале Xtreme Couture, уйдя от своего тренера Фернанда Лопеса, который взял его с парижских улиц и по большому счёту сделал тому карьеру. Уход от Лопеса вышел таким скандальным, что конфликт до сих пор не утих. Тем не менее Фрэнсис стал настолько уверенным в своей ударной мощи, что его опасаются ещё больше.

Однако Хищник ничего не может предложить, кроме нокаутирующего удара, так как он недостаточно хорош на полной дистанции боя, где проиграл в первом бою Стипе Миочичу и даже Деррику Льюису. С этой точки зрения уход от Лопеса понять можно. В то же время камерунец не развивает в новом зале ни борьбу, ни кардио, как и прежде, надеясь на свою колотушку. В прошлых боях ему попадались не самые подвижные бойцы, не блещущие универсализмом (Розенстрайк, Блейдс, дос Сантос, Веласкес). Ган – это оппозиция нового уровня, с которой Фрэнсис ещё не сталкивался. Поэтому Нганну обязан запастись тузом в рукаве, иначе он лишится пояса и, скорее всего, больше не будет интересен Тайсону Фьюри.

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Является ли Ган улучшенной версией Нганну?

Сириль Ган является протеже всё того же Фернанда Лопеса. Лопес как-то заявлял, что Хороший Парень (прозвище Гана) проводил спарринги с Нганну. Более того, по его словам, Гану удалось посадить камерунца ударом в печень с колена. В это можно поверить, так как Сириль – продвинутая версия Нганну. Француз не только мощно бьёт, но и легко передвигается на ногах, подобно средневесу. За два года Сириль прорвался в топ дивизиона, одолев дос Сантоса, Розенстрайка, Волкова и Льюиса.

Ган довольно разносторонний боец. Он базовый кикбоксёр, расстреливающий своих оппонентов не только руками, но и ногами. К тому же Сириль не стесняется прибегать к борьбе и совершать тейкдауны. Вдобавок у него отличная выносливость, что ему удалось продемонстрировать в пятираундовых схватках с Розенстрайком и Волковым, пройдя с ними полную дистанцию.

Ключевым отличием Сириля от Фрэнсиса является дисциплина, а именно исполнительность. Как известно, Хищник довольно часто не слушал Лопеса, не выполняя его гейм-план и полагаясь только на свои инстинкты. Сириль же неуклонно исполняет задумки тренера. Немудрено, что благодаря своему трудолюбию и верности делу Ган заполучил титульник за два года выступлений в UFC.

Прогнозы экспертов на бой

Это тяжёлый вес. Здесь всё может решить один удар. Оба бойца имеют в кулаках динамит. Но если Нганну полагается только на ударную мощь, то Ган может ещё удивить техникой. У француза более высокий бойцовский IQ, так как у него припасено несколько планов на все случаи жизни. Тем не менее предсказать победителя очень сложно. Об этом не так давно в интервью «Чемпионату» говорил и Александр Волков.

«Наверное, тут 50 на 50. Скажем так, Нганну на самом деле очень уверенно выходит и побеждает оппонентов. Если у него получается разогнаться и попадать по оппоненту, то его сопернику уже некуда деться. Но Ган очень неплохо уходит от атак, то есть его сложно поймать, попасть по нему. В этом плане можно сказать, что они оба ударники, но с противоположной ударной техникой. В плюс Гану то, что его тренировал тот же специалист, что работал с Нганну. Так что это интересная история. С удовольствием посмотрю эту схватку», — говорил Волков.

Президент UFC Дана Уайт не стал давать прогнозы на эту схватку, но отметил, что для него это самый желанный бой в 2022 году.



«На данный момент я больше всего жду боя Сириля Гана и Фрэнсиса Нганну. Я в предвкушении. Битва двух тяжеловесов, которые находятся на пике карьеры. Один из них скользкий, отлично работает на ногах, у другого есть удар разрушительной силы. Что может быть лучше?» — говорил Уайт.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Нганну — Ган

Трансляция главного боя начнётся ориентировочно в 7:30 по московскому времени и будет доступна на канале «Матч ТВ» и видеосервисе UFC Fight Pass.

Результаты боя Франсис Нганну — Сириль Ган

Результат боя между Франсисом Нганну и Сирилем Ганом станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Три из пяти последних поединков с участием Гана прошли полную дистанцию (два из них — в пять раундов). А Нганну, напротив, закончил все пять последних схваток досрочно в первом или втором раундах. Причём Фрэнсис отправлял своих соперников в нокаут в самом начале пятиминутки. Так что в целом мы вправе рассчитывать на то, что бой закончится досрочно. Ждать осталось недолго, Хищник и Хороший Парень уже готовы показать своё мастерство, а значит, заветное желание Даны Уайта уже вот-вот сбудется.