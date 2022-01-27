Цзю за раунд трижды уронил соперника. Рефери остановил бой и объявил ничью

Профессиональный бокс в 2022 году ещё по-настоящему не просыпался. Небольшие местечковые турниры и чемпионские бои с участием далеко не самых популярных боксёров – совсем не то, чего ждёт широкая аудитория. Поэтому сейчас, пока страсти на рингах ещё не зажглись, есть время вспомнить о забытых, но очень интригующих поединках прошлого. Один из таких состоялся четверть века назад с участием нашей легенды Кости Цзю.

18 января 1997 года в городе Парадайс (штат Невада, США) прошёл большой вечер профессионального бокса. Одним из его центральных событий стала схватка чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе Кости Цзю с пуэрториканцем Леонардо Масом. Для Кости это была уже пятая защита титула, и к тому моменту он, безусловно, считался одним из талантливейших боксёров дивизиона. В предыдущем поединке Цзю нокаутировал небитого до того Яна Бергмана из ЮАР, кроме того, в послужном списке Кости уже был и скальп Роджера Мейвезера, так что с фаворитом схватки было всё очевидно.

Тем более что в этот раз соперник Кости не внушал особых опасений. В его послужном списке уже было два поражения. И хотя на бой с Цзю он выходил после четырёх побед кряду, уровень его противников был, мягко говоря, странным. На четверых у них имелось 52 поражения, потому было непонятно, как Леонардо вообще получил тайтл-шот.

Как бы то ни было, Косте нужно было выйти в ринг и сделать свою работу. Он не стал откладывать дело в долгий ящик. Потратив буквально 15-20 секунд на то, чтобы присмотреться к оппоненту, он начал шикарно работать в челноке, разрывать дистанцию и раздёргивать к Масу. Это принесло плоды почти сразу. Короткий, едва заметный левый сбоку потряс пуэрториканца и отправил его на канвас. Есть первый нокдаун. После этого Костя взвинтил темп и начал прессинговать противника, тот же отвечал лишь клинчами и попытками удерживания Цзю. Что касается редких потуг Маса атаковать, то на них чемпион реагировал шикарно, демонстрирую филигранную защиту и быстроту реакции.

Костю явно злил грязный бокс в исполнении Леонардо, это дополнительно мотивировало вкладываться в удары. За 20 секунд до окончания первого раунда Цзю поймал соперника на выходе из клинча и отправил его на канвас во второй раз. Снова сработал левый хук. Мас встал, надеясь дотерпеть до перерыва. Пуэрториканец, понимая, что сейчас его попробуют добить, сразу полез в клинч. Но Константин был к этому готов, выбросив два боковых. Левый хук снова уронил Леонардо, всё случилось вместе с гонгом на перерыв. Казалось, на этом бой можно было бы и остановить. Но дальше началось нечто непонятное.

Мас долго не вставал и корчился от боли, наконец, он добрался до угла, где его долго осматривали врачи. В общем-то, всё говорило о том, что бой завершён. Но, оказывается, у рефери закрались сомнения по поводу легальности последнего удара Цзю. Джо Кортесу показалось, что решающая атака была проведена после гонга. В таком случае Костю могли даже лишить титула. При этом стоит отметить, что на целом ряде старых видео слышно, что гонг прозвучал через мгновение после удара. Как бы то ни было, в тот момент рефери и представители Атлетической комиссии то ли не разобрались в ситуации, то ли не захотели разобраться в ней. В итоге рефери объявил техническую ничью, ринг-анонсер объяснил, что «удар после гонга не был намеренным».

Таким образом, зрители стали свидетелями одного из самых наглых ограблений в боксе, идеальный на тот момент послужной список Константина был испорчен. Плюсом было лишь то, что в случае ничьей чемпионский пояс в любом случае оставался при Цзю. Впоследствии команда Кости подала апелляцию на решение по этой схватке, и она была частично удовлетворена. Поединок был признан несостоявшимся. Как бы то ни было, уже в следующей схватке Костя впервые утратил титул чемпиона мира, проиграв Винсу Филиппсу, после чего легенде бокса пришлось взбираться на Олимп во второй раз.