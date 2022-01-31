Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Шарапутдин Атаев нокаутировал Асада Дацилаева в первом раунде и едва не сломал себе шею на турнире Eagle FC, видео

Лига Хабиба повеселила. Таких празднований побед мы ещё не видели. Видео
Денис Дорофеев
Шарапутдин Атаев нокаутировал Асада Дацилаева
Комментарии
Несуразное сальто Шарапутдина Атаева сначала напугало, а теперь поднимает настроение.

В прошлые выходные отгремел первый турнир Eagle FC на территории Соединенных Штатов, а также состоялся первый турнир Bellator в этом году. Но, кроме этого, лига Хабиба занимается отбором бойцов для перехода в так называемую «старшую» лигу. В воскресенье, 30 января, в Дагестане и состоялся такой отборочный турнир — Eagle FC Selection 4.

Самый яркий перформанс случился в бою между Шарапутдином Атаевым и Асадом Дацилаевым. Для обоих бойцов этот поединок был дебютным в смешанных единоборствах. И победа каждому из них могла придать мощный буст. Атаев представляет город Сургут, а Дацилаев — город Кизилюрт. Причём Асад тренируется в школе Абдулманапа Нурмагомедова, что на бумаге делало его фаворитом.

Видео доступно на канале EAGLE FIGHTING CHAMPIONSHIP в Youtube. Права на видео принадлежат EAGLE FIGHTING CHAMPIONSHIP.

Однако расклады на бумаге не всегда совпадают с суровой реальностью. Дацилаев захватил центр клетки, но не смог сразу же сблизиться с Атаевым, так как тот отбивался лоу-киками. Затем после провальной двойки Асаду удалось прижать своего соперника к сетке, где он попытался сделать следующий шаг — перевести в партер. Дацилаев хватался за ногу, предпринимал попытку сделать бросок, но его оппонент очень грамотно отзащищался у сетки и смог выбраться из захвата соперника.

Хабибу передали горячий привет. Лига Орла может стать проблемой для его близких Хабибу передали горячий привет. Лига Орла может стать проблемой для его близких

После этого началась самая жара — заруба в стойке. Атаев смог потрясти Дацилаева и следом донести ещё несколько размашистых ударов, отправив потрясенного бойца в нокдаун. Судья сразу же вмешался в процесс, хотя Асад схватился за его ногу в знак продолжения боя. Но было уже поздно.

Шарапутдин Атаев одержал яркую победу в дебютном бою и не менее ярко отпраздновал её, сделав сальто. Однако он не смог докрутить его, так как приземлился на шею, за что хлопнул себя по ноге. Сразу скажем, что с бойцом всё в порядке хотя падение изначально выглядело пугающим. Теперь же, когда мы знаем, что Шарапутдин не получил травм, эпизод веселит. Наверняка, по этому поводу его будут подкалывать и друзья. Интересно увидеть, что он исполнит в следующий раз в случае победы? Будем наблюдать.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022