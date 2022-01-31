Лига Хабиба повеселила. Таких празднований побед мы ещё не видели. Видео

В прошлые выходные отгремел первый турнир Eagle FC на территории Соединенных Штатов, а также состоялся первый турнир Bellator в этом году. Но, кроме этого, лига Хабиба занимается отбором бойцов для перехода в так называемую «старшую» лигу. В воскресенье, 30 января, в Дагестане и состоялся такой отборочный турнир — Eagle FC Selection 4.
Самый яркий перформанс случился в бою между Шарапутдином Атаевым и Асадом Дацилаевым. Для обоих бойцов этот поединок был дебютным в смешанных единоборствах. И победа каждому из них могла придать мощный буст. Атаев представляет город Сургут, а Дацилаев — город Кизилюрт. Причём Асад тренируется в школе Абдулманапа Нурмагомедова, что на бумаге делало его фаворитом.
Видео доступно на канале EAGLE FIGHTING CHAMPIONSHIP в Youtube. Права на видео принадлежат EAGLE FIGHTING CHAMPIONSHIP.
Однако расклады на бумаге не всегда совпадают с суровой реальностью. Дацилаев захватил центр клетки, но не смог сразу же сблизиться с Атаевым, так как тот отбивался лоу-киками. Затем после провальной двойки Асаду удалось прижать своего соперника к сетке, где он попытался сделать следующий шаг — перевести в партер. Дацилаев хватался за ногу, предпринимал попытку сделать бросок, но его оппонент очень грамотно отзащищался у сетки и смог выбраться из захвата соперника.
После этого началась самая жара — заруба в стойке. Атаев смог потрясти Дацилаева и следом донести ещё несколько размашистых ударов, отправив потрясенного бойца в нокдаун. Судья сразу же вмешался в процесс, хотя Асад схватился за его ногу в знак продолжения боя. Но было уже поздно.
Шарапутдин Атаев одержал яркую победу в дебютном бою и не менее ярко отпраздновал её, сделав сальто. Однако он не смог докрутить его, так как приземлился на шею, за что хлопнул себя по ноге. Сразу скажем, что с бойцом всё в порядке хотя падение изначально выглядело пугающим. Теперь же, когда мы знаем, что Шарапутдин не получил травм, эпизод веселит. Наверняка, по этому поводу его будут подкалывать и друзья. Интересно увидеть, что он исполнит в следующий раз в случае победы? Будем наблюдать.
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