Хабибу передали горячий привет. Лига Орла может стать проблемой для его близких

Первый в году турнир Bellator завершился. У российских болельщиков он оставил неприятное послевкусие. В первую очередь это объясняется поражением Валентина Молдавского в титульном поединке с Райаном Бейдером. Представитель Fedor Team провёл неплохой бой и мог рассчитывать на успех, но судьи были благосклонны к местному спортсмену. Однако это было не первое спорное решение на турнире, принятое не в пользу россиянина.

В соглавном событии шоу выступил член команды Хабиба Нурмагомедова Ислам Мамедов. Ему противостоял ветеран смешанных единоборств, титулованный Бенсон Хендерсон. С учётом последних неудач американца, ожидалось, что Мамедов легко справится с противником. Однако Бенсон показал свою лучшую версию за последние годы.

Американец безусловно забрал первый раунд, более того, в стартовой пятиминутке он применил очень плотный удушающий, заставив понервничать всех фанатов Мамедова. Только Ислам знает, как ему удалось выдержать такое давление. Но в дальнейшем российский боец переломил ход противостояния. Ему вчистую удалось забрать второй раунд, а вот в третьей пятиминутке всё было близко, но всё же воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова смотрелся немного предпочтительнее. Однако судьи посчитали иначе, отдав победу раздельным решением Хендерсону.

Тут же возникает вопрос – что это было? С одной стороны, нельзя исключать человеческий фактор. В конце концов, все мы люди, и ошибиться может каждый. Да и в целом каждый видит бой по-своему. Но есть и иное предположение. Нельзя исключать, что спорное поражение Ислама Мамедова – своеобразный горячий привет от боссов Bellator лично Хабибу Нурмагомедову.

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О чём речь? За сутки до боёв в Финиксе Хабиб провёл первый в истории лиги Eagle FC турнир в США. Получился он очень неплохим. Не будем кривить душой, состав участников мог бы конкурировать с рядом турниров Bellator. Добавьте к этому весь антураж, громкое имя хозяина лиги, комментаторов в лице Генри Сехудо и Чейла Соннена, а также огромное внимание прессы. Что в итоге получаем? А получаем мы потенциальный промоушен-конкурент для Bellator. Тем более об этом актуально говорить с учётом того, что в главном бою шоу Хабиба выступил Сергей Харитонов, который состоит на контракте у Скотта Кокера. С одной стороны, Десантник твердил, что он боец Bellator, с другой – несколько раз повторил, что хотел бы снова выступить в лиге Хабиба.

Более того, после завершения сегодняшнего турнира тот самый Бенсон Хендерсон также упомянул промоушен Хабиба, а Кокер отметил, что не знает, подпишет ли Бенсон новый контракт с Bellator. Добавьте к этому недавние слова самого Орла, который ясно дал понять боссам UFC и Bellator, что он готов устроить борьбу за подписание контрактов с рядом бойцов.

«Крупные организации, такие как UFC, Bellator, должны быть осторожны со своими бойцами, потому что Eagle FC уже здесь. Конечно, мы пытаемся подписать хороших спортсменов, великих спортсменов с хорошими именами. В то же время мы работаем и с молодым поколением. У нас есть две цели. Я просто хочу сказать: будьте осторожны. Если они не будут обращаться с хорошими бойцами достойно, то Eagle FC примет их», — говорил Хабиб.

И вот скажите, кому могут понравиться такие заявления? Ещё вчерашний боец занялся промоутерским бизнесом и начал предупреждать тех, кто в этом деле много лет. При этом серьёзность слов Хабиба не вызывает вопросов, поскольку уже понятно, что Eagle FC для него не развлечение на один день и не какая-то прихоть. С учётом этого, версия о том, что лояльного отношения к бойцам Хабиба в Bellator больше не будет, вполне реальна. Конечно, говорить об этом наверняка слишком рано, но вот если спорные судейские решения продолжатся, то сомнений станет меньше.

Конечно, не стоит ожидать, что кто-то начнёт говорить об этом в открытую. К примеру, Скотт Кокер на пресс-конференции отметил, что готов помогать Хабибу в его начинании, но между тем напомнил, что Bellator – это тоже бизнес. В общем-то, слова о поддержке выглядели по большей части как дежурные фразы, а вот вердикт судей в отношении Мамедова был реальным, и трактовать его можно как недружественные действия и своеобразный ответ на деятельность Хабиба в США.

Так что большой вопрос, так ли всё безоблачно в отношениях президента Bellator Скотта Кокера и Хабиба Нурмагомедова, как это пытаются показать. В конце концов, ни для кого не секрет, что тот же глава UFC Дана Уайт никогда не ладил с боссами конкурирующих организаций. Поэтому, если Нурмагомедов и впрямь хочет вывести свой промоушен на крутую орбиту, ему нужно быть готовым и к крутым поворотам. В том числе к тому, что его лига может создать проблемы его близким.