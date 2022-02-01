Украинец обнял россиянина после поражения в финале ЧМ по ММА. Стоян — образцовый боец

В субботу, 29 января, закончился чемпионат мира по смешанным единоборствам. Одним из самых запоминающихся поединков стал финал между россиянином Джамалутдином Гусейновым и украинцем Андреем Стояном в весовой категории до 65,8 кг. Несмотря на то что их схватка проходила в юниорской категории, финал между российским и украинским бойцами всё равно имел дополнительный окрас, связанный с напряжёнными отношениями между этими странами в геополитическом поле. Поддать огня нынешним отношениям решил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт, не так давно отличившийся скандальным заявлением:



«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, мы говорили о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе.

Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали».

Финал, как ему свойственно, получился довольно напряжённым. Украинец имел хороший шанс оформить досрочную победу гильотиной в первом раунде, однако Гусейнов смог выбраться из этого захвата, причём дважды. А во втором раунде после короткой перестрелки в стойке Стоян сделал проход в ноги, ставший для него роковым. Сначала Джамалутдин получил выгодную позицию для нанесения ударов локтями, которую улучшил выходом на удушающий приём, из которого Андрей не смог выбраться. К чести украинского спортсмена, скажем, что он не похлопал в знак сдачи и предпочёл «уснуть». В итоге рефери пришлось вмешаться.

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Таким образом, Джамалутдин Гусейнов стал чемпионом мира среди юниоров, а Андрей Стоян — серебряным призёром чемпионата. Но не это самое важное, а то, что было дальше. После озвучки вердикта Гусейнов и Стоян, стоявший с украинским флагом за спиной, пожали руки и обнялись в знак уважения. В стороне не остались представители тренерского штаба сборных, которые поддержали эту акцию солидарности. Несмотря на факт досрочного поражения, украинская сторона не стала включать политику, а вместо этого прибегнула к спортивному принципу взаимоуважения. Приятно видеть аналогичную реакцию от российской сборной.



Спасибо вам, что вынесли спорт за пределы политики. Таких поступков очень не хватает в наше время.