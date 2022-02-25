Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Эксклюзивное интервью с Бобби Грином — о бое с Исламом Махачевым, причинах согласия и криминальном прошлом

Грин позаботился о деньгах Махачева. Эксклюзивное интервью с новым соперником Ислама
Денис Дорофеев
Интервью с Бобби Грином о бое с Исламом Махачевым
Комментарии
Американец полагает, что бой пройдёт все пять раундов.

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 202, который возглавит поединок между Исламом Махачевым и Бобби Грином. Бобби согласился сойтись с Исламом, несмотря на то что он выступал в октагоне 12 февраля. В интервью «Чемпионату» Грин рассказал о том, как узнал о вызове и как долго раздумывал, чтобы его принять, о сгонке 16 кг за 10 дней и немного о своём уголовном прошлом.

«Дерётся так, как дрался бы в UFC Брюс Ли». На кого нарвался Махачев? «Дерётся так, как дрался бы в UFC Брюс Ли». На кого нарвался Махачев?

— Бобби, расскажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете?
— Как будто очередной день в офисе. Я много что чувствую, трудно передать словами. Конечно же, я бы хотел полноценной подготовки для боя с Исламом. Но я принял правила этой игры и нормально с этим живу.

— Расскажите, как и когда вы узнали о бое с Махачевым.
— По окончании моего последнего боя моей девушке предстояла операция. Мне позвонили за день до операции и сказали, что у Ислама слетел соперник. Это было 16 февраля. Я понимал, что, если Махачеву не дадут другого бойца, он не получит денег и вернётся домой ни с чем. Я из тех людей, которые делают всё возможное, чтобы шоу состоялось. И я позволил этому случиться.

— Как долго вы думали до принятия решения?
— Минуту.

— За бой с Исламом вы получите больше денег или столько же, сколько заработали за свой последний поединок?
— Больше (улыбается).

— Во сколько раз?
— В два раза.

— Согласились бы ли вы на бой в случае весогонки обратно в легкий вес? Это было вашим условием драться в промежуточном весе?
— Бой в промежуточном весе был моим условием, потому что на тот момент я весил 195 фунтов (88,45 кг. — Прим. «Чемпионата»). Сделать 155 фунтов (70,3 кг. — Прим. «Чемпионата») за 10 дней даже для меня кажется сумасшествием. Поэтому я попросил о лимите в 160 фунтов (72,57 кг. — Прим. «Чемпионата»).

UFC Вегас 49: Махачеву спасли бой. Последний соперник Грина угодил в больницу. LIVE! UFC Вегас 49: Махачеву спасли бой. Последний соперник Грина угодил в больницу. LIVE!

— Сколько вы сейчас весите?
— Не могу сказать.

— Чего больше в вашей нынешней подготовке — весогонки или тренировок по грэпплингу?
— Я сейчас пью очень много воды, но при этом тренирую борьбу, чтобы быть готовым к Исламу.

— То есть ваши тренировки по единоборствам сведены на данный момент только к борьбе? Никакой работы по боксу или кикбоксингу сейчас не ведете?
— Только борьба.

— Ожидаете ли вы, что бой пройдет полную дистанцию в пять раундов, или постараетесь завершить бой досрочно?
— Я думаю наша схватка пройдёт полную дистанцию.

— Несмотря на то что ваш поединок пройдёт в промежуточном весе, он считается рейтинговым? То есть в случае победы вы ворветесь в топ-15 лёгкого дивизиона или нет?
— Если выиграю, то речь будет идти о топ-10.

Фото: Cooper Neill/Getty Images

— Вы известны в кругу единоборств как жёсткий гангстер. Были ли у вас проблемы с законом?
— Да, проблемы с законом были, но не так много. И они были не настолько серьёзные. Я всего лишь отсидел три месяца в тюрьме, когда мне было 18 лет. С тех пор я не нарушаю законы.

— За что вы сидели?
— Вам не стоит об этом беспокоиться.

— В школьные годы вам часто приходилось драться?
— Очень часто, каждую неделю дрался. Но я никогда не состоял в группировках, всегда действовал в одиночку.

Примечание. По окончании интервью Бобби схватил пятилитровую бутылку и начал из неё пить.

Дорогие читатели, как бывший боксёр расскажу вам о процессе весогонки. Хотя я и не выступал на таком высоком уровне, но прекрасно понимаю всю подноготную этого процесса. Спортсмены в последнюю неделю перед боем принимают пищу не более 100 грамм в день и пьют воду литрами, чтобы ускорить метаболизм, то есть скорость сжигания калорий, и уменьшить аппетит.

Да, этот процесс крайне изнурителен и может нарушить обмен веществ, но в случае с Бобби Грином, которому нужно убрать 16 кг за считаные дни, не остается другого способа. Скорее всего, он выйдет в октагон в истощенном состоянии. Хотя у американца и будут сутки, чтобы привести себя в оптимальную форму, этого очень мало.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022