Грин позаботился о деньгах Махачева. Эксклюзивное интервью с новым соперником Ислама

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 202, который возглавит поединок между Исламом Махачевым и Бобби Грином. Бобби согласился сойтись с Исламом, несмотря на то что он выступал в октагоне 12 февраля. В интервью «Чемпионату» Грин рассказал о том, как узнал о вызове и как долго раздумывал, чтобы его принять, о сгонке 16 кг за 10 дней и немного о своём уголовном прошлом.

— Бобби, расскажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете?

— Как будто очередной день в офисе. Я много что чувствую, трудно передать словами. Конечно же, я бы хотел полноценной подготовки для боя с Исламом. Но я принял правила этой игры и нормально с этим живу.



— Расскажите, как и когда вы узнали о бое с Махачевым.

— По окончании моего последнего боя моей девушке предстояла операция. Мне позвонили за день до операции и сказали, что у Ислама слетел соперник. Это было 16 февраля. Я понимал, что, если Махачеву не дадут другого бойца, он не получит денег и вернётся домой ни с чем. Я из тех людей, которые делают всё возможное, чтобы шоу состоялось. И я позволил этому случиться.



— Как долго вы думали до принятия решения?

— Минуту.



— За бой с Исламом вы получите больше денег или столько же, сколько заработали за свой последний поединок?

— Больше (улыбается).



— Во сколько раз?

— В два раза.



— Согласились бы ли вы на бой в случае весогонки обратно в легкий вес? Это было вашим условием драться в промежуточном весе?

— Бой в промежуточном весе был моим условием, потому что на тот момент я весил 195 фунтов (88,45 кг. — Прим. «Чемпионата»). Сделать 155 фунтов (70,3 кг. — Прим. «Чемпионата») за 10 дней даже для меня кажется сумасшествием. Поэтому я попросил о лимите в 160 фунтов (72,57 кг. — Прим. «Чемпионата»).

— Сколько вы сейчас весите?

— Не могу сказать.



— Чего больше в вашей нынешней подготовке — весогонки или тренировок по грэпплингу?

— Я сейчас пью очень много воды, но при этом тренирую борьбу, чтобы быть готовым к Исламу.



— То есть ваши тренировки по единоборствам сведены на данный момент только к борьбе? Никакой работы по боксу или кикбоксингу сейчас не ведете?

— Только борьба.



— Ожидаете ли вы, что бой пройдет полную дистанцию в пять раундов, или постараетесь завершить бой досрочно?

— Я думаю наша схватка пройдёт полную дистанцию.



— Несмотря на то что ваш поединок пройдёт в промежуточном весе, он считается рейтинговым? То есть в случае победы вы ворветесь в топ-15 лёгкого дивизиона или нет?

— Если выиграю, то речь будет идти о топ-10.

Фото: Cooper Neill/Getty Images

— Вы известны в кругу единоборств как жёсткий гангстер. Были ли у вас проблемы с законом?

— Да, проблемы с законом были, но не так много. И они были не настолько серьёзные. Я всего лишь отсидел три месяца в тюрьме, когда мне было 18 лет. С тех пор я не нарушаю законы.



— За что вы сидели?

— Вам не стоит об этом беспокоиться.



— В школьные годы вам часто приходилось драться?

— Очень часто, каждую неделю дрался. Но я никогда не состоял в группировках, всегда действовал в одиночку.

Примечание. По окончании интервью Бобби схватил пятилитровую бутылку и начал из неё пить.



Дорогие читатели, как бывший боксёр расскажу вам о процессе весогонки. Хотя я и не выступал на таком высоком уровне, но прекрасно понимаю всю подноготную этого процесса. Спортсмены в последнюю неделю перед боем принимают пищу не более 100 грамм в день и пьют воду литрами, чтобы ускорить метаболизм, то есть скорость сжигания калорий, и уменьшить аппетит.



Да, этот процесс крайне изнурителен и может нарушить обмен веществ, но в случае с Бобби Грином, которому нужно убрать 16 кг за считаные дни, не остается другого способа. Скорее всего, он выйдет в октагон в истощенном состоянии. Хотя у американца и будут сутки, чтобы привести себя в оптимальную форму, этого очень мало.