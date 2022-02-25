Грин позаботился о деньгах Махачева. Эксклюзивное интервью с новым соперником Ислама

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 202, который возглавит поединок между Исламом Махачевым и Бобби Грином. Бобби согласился сойтись с Исламом, несмотря на то что он выступал в октагоне 12 февраля. В интервью «Чемпионату» Грин рассказал о том, как узнал о вызове и как долго раздумывал, чтобы его принять, о сгонке 16 кг за 10 дней и немного о своём уголовном прошлом.
— Бобби, расскажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете?
— Как будто очередной день в офисе. Я много что чувствую, трудно передать словами. Конечно же, я бы хотел полноценной подготовки для боя с Исламом. Но я принял правила этой игры и нормально с этим живу.
— Расскажите, как и когда вы узнали о бое с Махачевым.
— По окончании моего последнего боя моей девушке предстояла операция. Мне позвонили за день до операции и сказали, что у Ислама слетел соперник. Это было 16 февраля. Я понимал, что, если Махачеву не дадут другого бойца, он не получит денег и вернётся домой ни с чем. Я из тех людей, которые делают всё возможное, чтобы шоу состоялось. И я позволил этому случиться.
— Как долго вы думали до принятия решения?
— Минуту.
— За бой с Исламом вы получите больше денег или столько же, сколько заработали за свой последний поединок?
— Больше (улыбается).
— Во сколько раз?
— В два раза.
— Согласились бы ли вы на бой в случае весогонки обратно в легкий вес? Это было вашим условием драться в промежуточном весе?
— Бой в промежуточном весе был моим условием, потому что на тот момент я весил 195 фунтов (88,45 кг. — Прим. «Чемпионата»). Сделать 155 фунтов (70,3 кг. — Прим. «Чемпионата») за 10 дней даже для меня кажется сумасшествием. Поэтому я попросил о лимите в 160 фунтов (72,57 кг. — Прим. «Чемпионата»).
— Сколько вы сейчас весите?
— Не могу сказать.
— Чего больше в вашей нынешней подготовке — весогонки или тренировок по грэпплингу?
— Я сейчас пью очень много воды, но при этом тренирую борьбу, чтобы быть готовым к Исламу.
— То есть ваши тренировки по единоборствам сведены на данный момент только к борьбе? Никакой работы по боксу или кикбоксингу сейчас не ведете?
— Только борьба.
— Ожидаете ли вы, что бой пройдет полную дистанцию в пять раундов, или постараетесь завершить бой досрочно?
— Я думаю наша схватка пройдёт полную дистанцию.
— Несмотря на то что ваш поединок пройдёт в промежуточном весе, он считается рейтинговым? То есть в случае победы вы ворветесь в топ-15 лёгкого дивизиона или нет?
— Если выиграю, то речь будет идти о топ-10.
Фото: Cooper Neill/Getty Images
— Вы известны в кругу единоборств как жёсткий гангстер. Были ли у вас проблемы с законом?
— Да, проблемы с законом были, но не так много. И они были не настолько серьёзные. Я всего лишь отсидел три месяца в тюрьме, когда мне было 18 лет. С тех пор я не нарушаю законы.
— За что вы сидели?
— Вам не стоит об этом беспокоиться.
— В школьные годы вам часто приходилось драться?
— Очень часто, каждую неделю дрался. Но я никогда не состоял в группировках, всегда действовал в одиночку.
Примечание. По окончании интервью Бобби схватил пятилитровую бутылку и начал из неё пить.
Дорогие читатели, как бывший боксёр расскажу вам о процессе весогонки. Хотя я и не выступал на таком высоком уровне, но прекрасно понимаю всю подноготную этого процесса. Спортсмены в последнюю неделю перед боем принимают пищу не более 100 грамм в день и пьют воду литрами, чтобы ускорить метаболизм, то есть скорость сжигания калорий, и уменьшить аппетит.
Да, этот процесс крайне изнурителен и может нарушить обмен веществ, но в случае с Бобби Грином, которому нужно убрать 16 кг за считаные дни, не остается другого способа. Скорее всего, он выйдет в октагон в истощенном состоянии. Хотя у американца и будут сутки, чтобы привести себя в оптимальную форму, этого очень мало.
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