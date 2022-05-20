«Я хочу сдаться». Бой года, завершившийся трагедией

Минуло уже 27 лет с того дня, когда не только карьеры, но и жизни известных боксёров изменились до неузнаваемости. 25 февраля 1995 года случился трагичный поединок великолепного Джеральда Макклеллана и Найджела Бенна. Вспоминаем ту схватку.

Кто такие Макклеллан и Бенн?

При всём уважении к любителям бокса, далеко не каждый сейчас вспомнит о том, чем знамениты Макклеллан и Бенн. Конечно, Джеральд в середине 90-х был намного более звёздным бойцом. Всегда пафосный и эффектный американец был на контракте у скандального Дона Кинга, так что уже один этот факт гарантировал ему известность. Грамотное продвижение со стороны промоутера, помноженное на огромный талант, делало Джеральда практически готовой звездой мирового класса. К бою с Бенном он подходил на серии из 14 досрочных побед, 10 из которых были добыты в первом раунде. 29 из 31 победы в карьере он добыл досрочно. При этом процент побед нокаутом в первом раунде у него был даже выше, чем у Майка Тайсона, за что он получил прозвище Миниатюрный Тайсон. Перед боем с Бенном Джеральд сложил с себя полномочия чемпиона мира в среднем весе и поднялся во второй средний дивизион, где и хотел отобрать пояс чемпиона у Бенна. При таком развитии событий Макклеллан наверняка получил бы бой со звёздным Роем Джонсом. В общем-то, Дон Кинг написал шикарный сценарий, оставалось лишь победить Бенна.



Найджел был любим родной британской публикой, однако несравним в плане потенциала и популярности с оппонентом. Это был добротный, но всё же домашний чемпион, который подавляющее большинство поединков провёл на Туманном Альбионе. Фаворитом схватки однозначно считался Макклеллан.

Джеральд Макклеллан – Найджел Бенн Фото: Getty Images

Бой

Бенн, невзирая на статус андердога, не собирался сдаваться легко. Перед боем он неоднократно утверждал, что не даст себя побить американцу, да ещё и на глазах британской публики. Так что схватка как минимум ожидалась бескомпромиссной.



Но Джеральд явно не собирался откладывать дело в долгий ящик. Уже в первом раунде он зажал оппонента у канатов и забросал его жёсткими ударами. После серии атак Бенн выпал за канаты. Казалось, что на этом всё закончится. Однако Найджел успел вскочить в ринг на счёт «восемь» и продемонстрировал готовность продолжать. В оставшиеся две минуты Бенн буквально выживал, но всё же выстоял. Тем не менее было ощущение, что Макклеллан скоро всё закончит. Каково же было удивление болельщиков, когда уже во втором раунде Бенн продемонстрировал готовность биться кость в кость. Боксёры шли в жёсткий размен. Макклеллан выглядел чуть лучше, но что-то шло не по его сценарию. После шестого раунда он сказал в углу, что «хочет сдаться». Но его тренер Стэнли Джонсон, которым Джеральд лишь недавно заменил опытнейшего Эмануэля Стюарда, отказался это делать.

После экватора поединка проблемы Макклеллана были видны уже невооружённым взглядом. Он почему-то постоянно практически выплёвывал капу, видимо, ему стало трудно дышать. Тем не менее даже в таком состоянии Джеральд шёл вперёд. В восьмом раунде он устрашающими атаками отправил оппонента в нокдаун, но тот снова сумел подняться и даже перешёл в наступление. На этом трёхминутка и закончилась.



Макклеллан впервые в карьере вышел на девятый раунд. На этом отрезке он был сам не свой и пропускал всё больше, КПД его атак заметно снизился. Бенн явно перехватил инициативу и был настроен вырвать последнюю треть поединка. Но до решения судей даже не дошло. В десятом раунде Найджел дважды отправил соперника в нокдаун. Во второй раз Джеральд не сумел подняться. Макклеллан странно моргал, будто испытывал проблемы с рефлексами и нервной системой. Однако на момент остановки большинству зрителей в зале было всё равно. Все приветствовали окончание сумасшедшей по накалу страстей схватки.

Что было после?

Тем временем полностью обессилевший Макклеллан сидел на полу в своём углу, а скоро и вовсе потерял сознание и оказался в горизонтальном положении. Вокруг суетилось небольшое количество врачей, проводивших реанимационные мероприятия. На Джеральда надели кислородную маску, фиксатор для шеи и погрузили его на носилки. Его зловещий промоутер Дон Кинг даже не думал о бойце, вместо этого он находился рядом с Бенном.



Макклеллана же доставили в больницу, где он перенёс операцию на головном мозге. Тем не менее было очевидно, что прежним он уже не станет. Через два месяца после операции американец вышел из комы, но это был уже совершенно иной человек. Длительная реабилитация не привела к полному восстановлению. Джеральд полностью ослеп, почти ничего не слышит и прикован к инвалидному креслу. Самое страшное, что очень скоро после случившегося у него не осталось средств к существованию. Сроки медицинской страховки истекли. Сбережений у боксёров, ведомых Доном Кингом, всегда было также не очень много. От Макклеллана отвернулись почти все. К 27 годам он трижды был женат, от каждого брака у него было по одному ребёнку. Но ни одна из трёх бывших возлюбленных не проявила к Джеральду сострадание, пообщаться с детьми ему также не довелось. За уже 55-летним инвалидом ухаживает одна из его сестёр.

Она же занимается и благотворительными сборами, ведь на поддержание жизни Джеральда нужны немалые деньги. Примечательно, что Макклеллану помогал и Рой Джонс, с которым они даже встречались уже после трагедии.



Что касается Бенна, то тот поединок, признанный впоследствии «Боем года», также сломал и чемпиона мира. В течение 21 месяца он провёл пять поединков и проиграл трижды. Оказалось, что, дабы заглушить боль того трагичного вечера, Найджел начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, к хорошему, как водится, это не привело. О продолжении карьеры речи не шло. Далее была попытка суицида. К счастью, Найджел выбрался из глубочайшей депрессии и сейчас наблюдает за перспективами своего сына Конора Бенна, который является одним из самых многообещающих бойцов полусреднего веса. Ну а Макклеллан, увы, боёв больше не видит.