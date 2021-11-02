Последний бой Ковалёва. Канело использовал Сергея ради мнимого величия

В ночь на 7 ноября в мире профессионального бокса грядёт историческое событие. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Сауль Альварес померится силами с чемпионом мира по версии IBF Калебом Плантом. Победитель противостояния станет первым абсолютным чемпионом второго среднего веса в истории. Очевидно, что шансы Канело стать таковым гораздо выше. На этом фоне мы решили вспомнить о другом историческом достижении мексиканца. Ровно 2 года назад, 2 ноября 2019 года, он нокаутировал звёздного ветерана Сергея Ковалёва и стал чемпионом в четвёртой весовой категории – в полутяжёлом весе. Тот поединок до сих пор остаётся последним в карьере россиянина, так что спустя два года это ещё один повод вспомнить о той схватке. Тем более её значимость в плане наследия до сих пор оставляет вопросы.

До поединка

Уже на стадии переговоров о подписании контракта было ясно, что Сергея хотят поставить в невыгодное положение. Впрочем, с соперниками Сауля Альвареса так поступали и продолжают поступать нередко. В чём была суть в случае с Ковалёвым?

Схватку предлагалось провести в ноябре. При этом нужно понимать, что лишь в конце августа россиянин провёл тяжелейший как с физической, так и с эмоциональной точки зрения поединок с Энтони Ярдом в родном Челябинске. По сути, Крашера ставили в такое положение, что вслед за одним тренировочным лагерем он почти тут же должен был начинать другой. И это в 36 лет.

Но и это ещё не всё. Далее пошли дополнительные пункты о весе. В команде мексиканца делали вид, что их подопечный идёт едва ли не на подвиг, поднимаясь в полутяжёлый вес. Потому сразу же выдвинули условие, по которому после официального взвешивания Сергею нельзя было набирать более 5 фунтов. В противном случае за каждый лишний фунт грозило денежное наказание. Таким образом, Ковалёв вынужден был себя сдерживать в полноценном восстановлении после второй за три месяца весогонки. Повторимся, это всё в 36 лет. Получалось так, что команда Сауля условия для поражения россиянина создала ещё на стадии подписания контракта. Но Ковалёв не планировал отступать. Во-первых, никто не отменял веры в свои силы и удар. Во-вторых, гонорар за схватку с Альваресом обещал быть очень высоким.

Фото: Steve Marcus/Getty Images

Бой

Итак, 2 ноября состоялся долгожданный поединок. В заокеанской прессе снова и снова делали акцент на том, что «малыш» Канело вышел на бой в полутяжёлом весе и творит историю. Правда, мало кто говорил, что из всех чемпионов дивизиона он выбрал самого возрастного и уязвимого.

Сам поединок, как принято говорить в таких случаях, более походил на шахматную партию. Все понимали, что более габаритный Ковалёв в ходе схватки должен будет полагаться на джеб. Но нельзя сказать, что тот стал непреодолимой проблемой для Канело. Сауль всё равно контролировал центр ринга и выбрасывал больше ударов. Но явного преимущества не было ни у одного из боксёров.

Права на видео принадлежат DAZN. Видео доступно на канале DAZN Boxing в YouTube.

Видимо, посчитав, что у Ковалёва заканчиваются силы, Альварес решил попробовать навязать ему более открытый бокс с восьмого раунда. Но Крашеру только того и надо было. Мало того, что он ещё не подсел функционально, он начал переигрывать мексиканца и донёс до цели несколько чистых попаданий. К концу отрезка Ковалёв гонял Канело по рингу и поджал его к канатам. Девятая трёхминутка также ушла в копилку россиянина. Фанатам Альвареса становилось тревожно. Перед десятым раундом эксперты давали счёт 86:85 в пользу Сауля.

Вероятно, получив эмоциональную накачку, Канело с гонгом на десятый раунд полетел вперёд и начал жёстко прессинговать Сергея. Поначалу такой темп поставил россиянина в тупик, но скоро он принял работу на встречных курсах и немного угомонил соперника. Финальные два раунда обещали быть очень жаркими. 11-я трёхминутка проходила в том же ключе, что и предыдущая. Канело прессинговал, а Ковалёв активно отстреливался. Но долго работать в таком темпе 36-летний Ковалёв не мог. Сергея и раньше подводила выносливость, а теперь тем более, так что ошибка была делом времени. На последней минуте раунда он пропустил акцентированную атаку. Левый боковой в блок изрядно покачнул Ковалёва, а мгновенный мощнейший правый справу поставил в бою точку. Ковалёв оказался в нокауте и едва не выпал за канаты. На момент остановки поединка двое судей отдавали победу Альваресу – 96:94, ещё один насчитал ничью – 95:95. По количеству выброшенных ударов Сергей превзошёл соперника более чем в два раза, но в процентном соотношении в точности атак даже уступил.

Таким образом, Альварес завоевал титул в четвёртом дивизионе, став обладателем пояса в полутяжёлом весе. Ту победу Сауля до сих пор, на протяжении двух лет, продолжают воспевать. Его менеджмент и фанаты продолжают делать вид, что их любимец нокаутировал топ-боксёра, который находился едва ли не на пике карьеры, хотя большинству экспертов очевидно, что в 2019 году Ковалёв уже таковым не являлся. Как бы то ни было, Сауль на 100% использовал Сергея для продвижения идеи своего мнимого величия.

Что было после?

Вскоре Сауль Альварес отказался от титула по версии WBO в полутяжёлом весе и объявил, что сосредоточится на выступлениях во втором среднем дивизионе. Таким образом, он выбрал для себя наименее конкурентоспособный дивизион. Кроме того, Канело закрыл для себя вопрос с возможной трилогией с Геннадием Головкиным, который остался в среднем дивизионе. С тех пор Сауль побил не более чем просто добротных чемпионов в лице Каллума Смита и Билли Джо Сондерса, а в промежутке между этими поединками нокаутировал совсем уж ноунейма Авни Йылдырыма. Тем не менее ему удалось собрать три из четырёх основных титулов во втором среднем весе и приблизиться к званию абсолюта. В предстоящие выходные его ждёт схватка с ещё одним просто крепким боксёром в лице Калеба Планта. Посмотрим, сумеет ли американец разочаровать многомиллионную армию фанатов Канело.

Что касается Ковалёва, для того бой с Альваресом по-прежнему остаётся последним. В январе 2021 года он планировал провести схватку с Бектемиром Меликузиевым, но неожиданно попался на употреблении запрещённых препаратов. Невзирая на всё это, Сергея не планирует завершать карьеру и рассматривает даже переход в первый тяжёлый вес. Что же, пожелаем экс-чемпиону и заслуженному ветерану бокса успехов. Ну а пока настраиваемся на ещё один поединок Альвареса.