«Материал для видеоигры». Нокаут хай-киком от Кевина Ли ошеломляет до сих пор

В ночь с 11 на 12 марта в Майами (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 46. Это будет второе в истории промоушена шоу в США. Под такое событие в лиге Хабиба сумели собрать отличный кард. Возглавит его поединок в новой весовой категории, лимит которой укладывается в 74,8 кг. В клетке сойдутся два экс-претендента на титул чемпиона UFC – Кевин Ли и Диего Санчес. Оба не так давно были отчислены из ростера лиги Даны Уайта со скандалом. И опять-таки оба намерены доказать, что такое решение боссов UFC было преждевременным. Дабы сделать это, и Кевину, и Диего необходимо не просто побеждать, делать это нужно зрелищно.

Благо оба умеют драться ярко. На двоих за все годы выступлений в UFC они получили 11 бонусов лиги за выступление вечера или за бой вечера. Так что сейчас фанаты вправе ожидать бескомпромиссной битвы. В качестве подтверждения этого тезиса мы решили вспомнить о последней победе Кевина Ли под баннером UFC. Датирована она 2 ноября 2019 года. Тогда американец выступил в основном карде турнира UFC 244, а его соперником стал Грегор Гиллеспи.

Ли подходил к той схватке после двух поражений кряду, которые он потерпел от Эла Яквинты и Рафаэля дос Аньоса, так что победа ему была крайне необходима. Что касается Гиллеспи, то он тогда мог похвастать шестью победами кряду в UFC, а в целом его профессиональный рекорд в ММА состоял из впечатляющих цифр 13-0. Победа над экс-претендентом на титул временного чемпиона Ли помогла бы ему взлететь в рейтингах. Потому к схватке с Кевином Грегор отнёсся максимально ответственно.

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на канале UFC в YouTube.

Бой двух базовых борцов начался в стойке. Сначала зрители стали свидетелями напряжённой перестрелки джебами. На исходе первой минуты Ли достал до Гиллеспи хороший удар справа. Постепенно преимущество Кевина в скорости и точности становилось всё более очевидным. Гиллеспи выглядел слишком зажатым и в то же время делал слишком много лишних движений. Кевин нагружал противника джебом, буквально прикармливая его этим ударом. В середине первого раунда Ли, усыпив бдительность оппонента, начал атаку справа. Гиллеспи зевнул этот момент и вслед за одним ударом пропустил и сокрушительный хай-кик в голову слева. От удара ногой Грегор буквально улетел на сетку и рухнул на канвас. Добивание уже было явно лишним – чистый нокаут. Фанаты до сих пор обсуждают тот ошеломительный удар. В комментариях к видео пишут, что этот эпизод – «материал для видеоигры», и, действительно, с этим сложно поспорить.

За ту победу Ли получил бонус за выступление вечера. Тот турнир для Кевина стал действительно знаковым. Во-первых, тогда он прервал серию из двух поражений. И, как оказалось, тот успех до сих пор остаётся последним в карьере Ли. Затем были травма, поражение от Чарльза Оливейры, снова травмы, а после неудача в схватке с Даниэлем Родригесом. Такая длительная серия негативных событий привела к увольнению из UFC. Как бы то ни было, глупо отрицать, что у Кевина огромный и пока ещё не реализованный до конца потенциал. Потому можно утверждать, что в лице Ли лига Хабиба приобрела очень ценный актив.